Вышиванки, слезы и лампадки: в Одессе почтили память героев

В Одессе ко Дню вышиванки семьи погибших военных, волонтеры и неравнодушные горожане собрались на Аллее героев, чтобы провести акцию "Вышитая память". Люди приходили в вышиванках, приносили портреты своих родных, флаги и вышитые ленты, которые привязывали к стендам павших защитников.

На мероприятии побывали и журналисты Новини.LIVE.

Акция "Вышитая память" в Одессе

Организаторами мероприятия стали Семья ангелов света и платформа "Мемориал героев". Представительница общественной организации Ангелина Любчак рассказывает, что в этом году семьи хотели сделать День вышиванки не просто праздником украинской одежды, а днем памяти о тех, кому страна до сих пор живет.

По ее словам, для многих вышиванка после начала полномасштабной войны стала символом не только украинской культуры, но и потери, боли и благодарности.

"На сегодняшний день все, что проходит в нашей стране, происходит благодаря нашим героям, отдавшим за это самое ценное — свою жизнь. Большинство из них, к сожалению, не успели одеть вышиванку и уже не сможет этого сделать", — рассказала Ангелина Любчак.

Женщина говорит, что именно поэтому возникла идея создать "вышиванковую ленту памяти", которая должна была объединить всех погибших защитников на Аллее героев. Семьи специально готовили одинаковые изделия.

"Мы решили сделать это организованно. Все ленты одинакового цвета и размера. Потому что каждый герой на этой аллее должен быть связан с вышиваночной лентой памяти. Мы должны сделать так, чтобы о них не забывали каждый день", — добавила Ангелина Любчак.

Воспоминания о Героях

Также сегодня участники акции вспоминали своих родных, погибших на войне. Дарья пришла на Аллею Героев с памятью об отце, который после выезда семьи из оккупированного Мелитополя добровольно отправился служить. Девушка говорит, что мужчина не смог оставаться в стороне от войны, особенно зная, что его дочь также военная.

"Уже через неделю после выезда из оккупации отец сказал, что не может сидеть дома, когда дочь военная. Он был очень светлым человеком. Я горжусь тем, что это мой отец. Он сделал для меня все и навсегда останется героем для нашей семьи и для страны", — рассказала Дарья.

Еще одна участница акции — Татьяна — говорит, что подобные мероприятия чрезвычайно важны для семей военных, ведь память о павших не должна исчезать после похорон или памятных дат. Ее сын воевал еще с 2014 года, прошел Иловайск и Дебальцево, потому женщина хорошо знает, какой ценой дается Украине эта война.

"Это самое важное — чтобы людей помнили и ценили. Они пошли первыми, не убежали за границу, не скрылись. Поэтому очень важно, чтобы наши сыновья были услышаны и чтобы для них проводили такие мероприятия", —рассказала женщина.

К "Вышитой памяти" присоединилась и одесская зоозащитница Яна Титаренко, потерявшая на войне близкого друга Георгия. По ее словам, до полномасштабной войны они совместно создали общественную организацию, занимались защитой природы и помощью животным, строили планы на будущее. После гибели друга для нее осталась только память о нем.

"Память — это единственное, что они нам оставили. У меня нет больше ничего, кроме памяти о нем. Я не могу больше с ним говорить или видеть его, но могу беречь все те моменты, которые нас связывали", — говорит Яна.

После акции на Аллее Героев участники прошли общим шествием "Иду за Героя" к Европейской площади, где зажгли лампадки памяти за погибшими военными.

