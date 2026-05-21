Вишиванки, сльози й лампадки: в Одесі вшанували пам'ять героїв

В Одесі до Дня вишиванки родини загиблих військових, волонтери та небайдужі містяни зібралися на Алеї героїв, щоб провести акцію "Вишита памʼять". Люди приходили у вишиванках, приносили портрети своїх рідних, прапори та вишиті стрічки, які прив’язували до стендів полеглих захисників.

Організаторами заходу стали Родини янголів світла та платформа "Меморіал героїв". Представниця громадської організації Ангеліна Любчак розповідає, що цього року родини хотіли зробити День вишиванки не просто святом українського одягу, а днем пам’яті про тих, завдяки кому країна досі живе.

За її словами, для багатьох вишиванка після початку повномасштабної війни стала символом не лише української культури, а й втрати, болю та вдячності.

"На сьогоднішній день все, що проходить у нашій країні, відбувається завдяки нашим героям, які віддали за це найцінніше — своє життя. Більшість із них, на жаль, не встигла одягнути вишиванку і вже не зможе цього зробити", — розповіла Ангеліна Любчак.

Жінка каже, що саме тому виникла ідея створити "вишиванкову стрічку пам’яті", яка мала об’єднати всіх загиблих захисників на Алеї героїв. Родини спеціально готували однакові вироби.

"Ми вирішили зробити це організовано. Всі стрічки однакового кольору і розміру. Бо кожен герой на цій алеї має бути пов’язаний з вишиванковою стрічкою пам’яті. Ми маємо зробити так, щоб про них не забували щодня", — додала Ангеліна Любчак.

Згадки про Героїв

Також сьогодні учасники акції згадували своїх рідних, які загинули на війні. Дар’я прийшла на Алею Героїв із пам’яттю про батька, який після виїзду родини з окупованого Мелітополя добровільно пішов служити. Дівчина каже, що чоловік не зміг залишатися осторонь війни, особливо знаючи, що його донька також військова.

"Вже через тиждень після виїзду з окупації батько сказав, що не може сидіти вдома, коли донька військова. Він був дуже світлою людиною. Я пишаюся тим, що це мій батько. Він зробив для мене все і назавжди залишиться героєм для нашої родини і для країни", — розповіла Дар'я.

Ще одна учасниця акції — Тетяна — говорить, що подібні заходи є надзвичайно важливими для родин військових, адже пам’ять про полеглих не повинна зникати після похоронів чи пам’ятних дат. Її син воював ще з 2014 року, пройшов Іловайськ і Дебальцеве, тому жінка добре знає, якою ціною дається Україні ця війна.

"Це найважливіше — щоб людей пам’ятали і цінували. Вони пішли першими, не втекли за кордон, не сховалися. Тому дуже важливо, щоб наші сини були почуті і щоб для них проводили такі заходи", — розповіла жінка.

До "Вишитої пам’яті" долучилася й одеська зоозахисниця Яна Тітаренко, яка втратила на війні близького друга Георгія. За її словами, до повномасштабної війни вони разом створили громадську організацію, займалися захистом природи та допомогою тваринам, будували плани на майбутнє. Після загибелі друга для неї залишилася лише пам’ять про нього.

"Пам’ять — це єдине, що вони нам залишили. У мене немає більше нічого, крім пам’яті про нього. Я не можу більше з ним говорити чи бачити його, але можу берегти всі ті моменти, які нас пов’язували", — каже Яна.

Після акції на Алеї Героїв учасники пройшли спільною ходою "Іду за Героя" до Європейської площі, де запалили лампадки пам’яті за загиблими військовими.

Раніше Новини.LIVE писали, що в Одесі відзначили 108-му річницю бою під Крутами — однієї з найтрагічніших і водночас знакових сторінок історії. Урочиста акція відбулася біля будинку, де мешкали відомі діячі українського визвольного руху Іван та Юрій Липи. До меморіальної дошки поклали квіти та вшанували загиблих хвилиною мовчання.

Також Новини.LIVE повідомляли, що в Одесі вшанували оборонців Донецького аеропорту. Акцію "Хвилина мовчання" провели біля залізничного вокзалу. Люди тримали написи "Вони вистояли — не встояв бетон", "Вшануй захисників ДАПу", "Пам’ятай героїв Донецького аеропорту". Організатори наголошували, що головна мета — нагадати про подвиг кіборгів і закликати містян бодай на хвилину зупинити щоденну метушню.

Окрім цього, Новини.LIVE інформували, що 10 квітня 1944 року Одесу визволили від нацистської окупації, яка тривала 907 днів. Традиційно в цей день містяни прийшли до пам’ятника "Крила перемоги", щоб покласти квіти та вшанувати загиблих.