Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиМодаПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Культ
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Одеса Хвилина тиші в центрі — в Одесі вшанували кіборгів

Хвилина тиші в центрі — в Одесі вшанували кіборгів

Ua ru
Дата публікації: 20 січня 2026 10:56
В Одесі вшанували кіборгів Донецького аеропорту
Учасники акції біля вокзалу. Фото: Наталія Михайленко

В Одесі вшанували оборонців Донецького аеропорту. Акцію "Хвилина мовчання" провели 20 січня, у День пам'яті кіборгів, біля залізничного вокзалу. Перехожі зупинялися та долучалися до мовчазної хвилини на знак поваги до загиблих воїнів. Захід об’єднав рідних захисників і небайдужих містян.

Про це журналістам Новини.LIVE розповіли організатори акції.

Реклама
Читайте також:

Пам’ять про кіборгів

Біля входу до вокзалу учасники акції вишикувалися з плакатами та українськими прапорами. Акція була приурочена дню пам’яті захисників Донецього аеропорту. Люди тримали написи "Вони вистояли — не встояв бетон", "Вшануй захисників ДАПу", "Пам’ятай героїв Донецького аеропорту". Організатори наголошували, що головна мета — нагадати про подвиг кіборгів і закликати містян бодай на хвилину зупинити щоденну метушню.

День пам'яті кіборгів: вшанування в Одесі
Учасниця акції з плакатом. Фото: Наталія Михайленко

До акції приєднувалися перехожі та пасажири вокзалу. Люди мовчки зупинялися, припиняли розмови й рух, аби вшанувати пам’ять загиблих воїнів.

День пам'яті кіборгів: вшанування в Одесі
Перехожі під час акції. Фото: Наталія Михайленко
День пам'яті кіборгів: вшанування в Одесі
Жінка тримає плакати в руках. Фото: Наталія Михайленко

День пам'яті кіборгів

Спершу пам’ять захисників Донецького аеропорту в Україні вшановували 16 січня. Це був напівофіційний день, запроваджений за ініціативою самих учасників оборони ДАПу. Того дня проводилися поминальні та вшанувальні заходи, іноді за участі високих державних посадовців, проте точних пояснень вибору саме цієї дати не було.

День пам'яті кіборгів: вшанування в Одесі
Учасники акції біля вокзалу. Фото: Наталія Михайленко

Лише у 2022 році, спільним наказом Міністра оборони та Головнокомандувача ЗСУ, офіційно встановили День вшанування захисників Донецького аеропорту, який тепер щорічно відзначається саме 20 січня. Дата обрана на честь завершення оборони Донецького аеропорту у 2015 році. Саме цього дня після багатомісячних боїв і численних штурмів термінал фактично зруйнувався — стався обвал будівлі терміналу.

День пам'яті кіборгів: вшанування в Одесі
Люди на акції. Фото: Наталія Михайленко

Що відомо про оборонців Донецького аеропорту

Українські військові обороняли Донецький аеропорт 242 дні — з травня 2014 року до січня 2015-го. Вони тримали позиції в умовах постійних артилерійських обстрілів, штурмів і боїв у зруйнованих терміналах. Противник неодноразово заявляв про "взяття аеропорту", але захисники знову й знову поверталися на свої позиції. Тоді загинули близько 200 військових.

День пам'яті кіборгів: вшанування в Одесі
Дівчина вшановує захисників. Фото: Наталія Михайленко

Саме за надлюдську витримку, стійкість і вірність присязі українських воїнів назвали "кіборгами". Бої за аеропорт забрали життя багатьох захисників, але їхній подвиг став символом незламності української армії та одним із ключових прикладів опору російській агресії.

День пам'яті кіборгів: вшанування в Одесі
Дівчина тримає плакат про захисників аеропорту. Фото: Наталія Михайленко

Що відомо про хвилину мовчання в Україні

Щоденна хвилина мовчання є загальноукраїнською традицією, запровадженою у березні 2022 року указом президента. Щоранку о 9:00 по всій країні люди зупиняються, щоб вшанувати пам’ять загиблих у війні за незалежність і свободу України.

День пам'яті кіборгів: вшанування в Одесі
Акція біля залізничного вокзалу. Фото: Наталія Михайленко

Нагадаємо, ми повідомляли, що у Києві на Хрещатику зупиняли рух, аби вшанувати полеглих захисників. Також ми писали, що у Києві попрощалися із воїном Третього армійського корпусу.

Одеса мітинг акція Одеська область Новини Одеси хвилина мовчання
Долженко Катерина - редактор
Автор:
Долженко Катерина
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації