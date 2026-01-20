В Одесі вшанували кіборгів Донецького аеропорту

Учасники акції біля вокзалу. Фото: Наталія Михайленко

В Одесі вшанували оборонців Донецького аеропорту. Акцію "Хвилина мовчання" провели 20 січня, у День пам'яті кіборгів, біля залізничного вокзалу. Перехожі зупинялися та долучалися до мовчазної хвилини на знак поваги до загиблих воїнів. Захід об’єднав рідних захисників і небайдужих містян.

Про це журналістам Новини.LIVE розповіли організатори акції.

Реклама

Читайте також:

Пам’ять про кіборгів

Біля входу до вокзалу учасники акції вишикувалися з плакатами та українськими прапорами. Акція була приурочена дню пам’яті захисників Донецього аеропорту. Люди тримали написи "Вони вистояли — не встояв бетон", "Вшануй захисників ДАПу", "Пам’ятай героїв Донецького аеропорту". Організатори наголошували, що головна мета — нагадати про подвиг кіборгів і закликати містян бодай на хвилину зупинити щоденну метушню.

Учасниця акції з плакатом. Фото: Наталія Михайленко

До акції приєднувалися перехожі та пасажири вокзалу. Люди мовчки зупинялися, припиняли розмови й рух, аби вшанувати пам’ять загиблих воїнів.

Перехожі під час акції. Фото: Наталія Михайленко

Жінка тримає плакати в руках. Фото: Наталія Михайленко

День пам'яті кіборгів

Спершу пам’ять захисників Донецького аеропорту в Україні вшановували 16 січня. Це був напівофіційний день, запроваджений за ініціативою самих учасників оборони ДАПу. Того дня проводилися поминальні та вшанувальні заходи, іноді за участі високих державних посадовців, проте точних пояснень вибору саме цієї дати не було.

Учасники акції біля вокзалу. Фото: Наталія Михайленко

Лише у 2022 році, спільним наказом Міністра оборони та Головнокомандувача ЗСУ, офіційно встановили День вшанування захисників Донецького аеропорту, який тепер щорічно відзначається саме 20 січня. Дата обрана на честь завершення оборони Донецького аеропорту у 2015 році. Саме цього дня після багатомісячних боїв і численних штурмів термінал фактично зруйнувався — стався обвал будівлі терміналу.

Люди на акції. Фото: Наталія Михайленко

Що відомо про оборонців Донецького аеропорту

Українські військові обороняли Донецький аеропорт 242 дні — з травня 2014 року до січня 2015-го. Вони тримали позиції в умовах постійних артилерійських обстрілів, штурмів і боїв у зруйнованих терміналах. Противник неодноразово заявляв про "взяття аеропорту", але захисники знову й знову поверталися на свої позиції. Тоді загинули близько 200 військових.

Дівчина вшановує захисників. Фото: Наталія Михайленко

Саме за надлюдську витримку, стійкість і вірність присязі українських воїнів назвали "кіборгами". Бої за аеропорт забрали життя багатьох захисників, але їхній подвиг став символом незламності української армії та одним із ключових прикладів опору російській агресії.

Дівчина тримає плакат про захисників аеропорту. Фото: Наталія Михайленко

Що відомо про хвилину мовчання в Україні

Щоденна хвилина мовчання є загальноукраїнською традицією, запровадженою у березні 2022 року указом президента. Щоранку о 9:00 по всій країні люди зупиняються, щоб вшанувати пам’ять загиблих у війні за незалежність і свободу України.

Акція біля залізничного вокзалу. Фото: Наталія Михайленко

Нагадаємо, ми повідомляли, що у Києві на Хрещатику зупиняли рух, аби вшанувати полеглих захисників. Також ми писали, що у Києві попрощалися із воїном Третього армійського корпусу.