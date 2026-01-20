В Одесі вшанували кіборгів Донецького аеропорту

Хвилина тиші в центрі — в Одесі вшанували кіборгів
В Одесі вшанували оборонців Донецького аеропорту. Акцію "Хвилина мовчання" провели 20 січня, у День пам'яті кіборгів, біля залізничного вокзалу. Перехожі зупинялися та долучалися до мовчазної хвилини на знак поваги до загиблих воїнів. Захід об’єднав рідних захисників і небайдужих містян.
Про це журналістам Новини.LIVE розповіли організатори акції.
Пам’ять про кіборгів
Біля входу до вокзалу учасники акції вишикувалися з плакатами та українськими прапорами. Акція була приурочена дню пам’яті захисників Донецього аеропорту. Люди тримали написи "Вони вистояли — не встояв бетон", "Вшануй захисників ДАПу", "Пам’ятай героїв Донецького аеропорту". Організатори наголошували, що головна мета — нагадати про подвиг кіборгів і закликати містян бодай на хвилину зупинити щоденну метушню.
До акції приєднувалися перехожі та пасажири вокзалу. Люди мовчки зупинялися, припиняли розмови й рух, аби вшанувати пам’ять загиблих воїнів.
День пам'яті кіборгів
Спершу пам’ять захисників Донецького аеропорту в Україні вшановували 16 січня. Це був напівофіційний день, запроваджений за ініціативою самих учасників оборони ДАПу. Того дня проводилися поминальні та вшанувальні заходи, іноді за участі високих державних посадовців, проте точних пояснень вибору саме цієї дати не було.
Лише у 2022 році, спільним наказом Міністра оборони та Головнокомандувача ЗСУ, офіційно встановили День вшанування захисників Донецького аеропорту, який тепер щорічно відзначається саме 20 січня. Дата обрана на честь завершення оборони Донецького аеропорту у 2015 році. Саме цього дня після багатомісячних боїв і численних штурмів термінал фактично зруйнувався — стався обвал будівлі терміналу.
Що відомо про оборонців Донецького аеропорту
Українські військові обороняли Донецький аеропорт 242 дні — з травня 2014 року до січня 2015-го. Вони тримали позиції в умовах постійних артилерійських обстрілів, штурмів і боїв у зруйнованих терміналах. Противник неодноразово заявляв про "взяття аеропорту", але захисники знову й знову поверталися на свої позиції. Тоді загинули близько 200 військових.
Саме за надлюдську витримку, стійкість і вірність присязі українських воїнів назвали "кіборгами". Бої за аеропорт забрали життя багатьох захисників, але їхній подвиг став символом незламності української армії та одним із ключових прикладів опору російській агресії.
Що відомо про хвилину мовчання в Україні
Щоденна хвилина мовчання є загальноукраїнською традицією, запровадженою у березні 2022 року указом президента. Щоранку о 9:00 по всій країні люди зупиняються, щоб вшанувати пам’ять загиблих у війні за незалежність і свободу України.
