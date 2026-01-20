Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыМодаПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Одесса Минута тишины в центре — в Одессе почтили память киборгов

Минута тишины в центре — в Одессе почтили память киборгов

Ua ru
Дата публикации 20 января 2026 10:56
В Одессе почтили память киборгов Донецкого аэропорта
Участники акции возле вокзала. Фото: Наталья Михайленко

В Одессе почтили память защитников Донецкого аэропорта. Акцию "Минута молчания" провели 20 января, в День памяти киборгов, возле железнодорожного вокзала. Прохожие останавливались и присоединялись к молчаливой минуте в знак уважения к погибшим воинам. Мероприятие объединило родных защитников и неравнодушных горожан.

Об этом журналистам Новини.LIVE рассказали организаторы акции.

Реклама
Читайте также:

Память о киборгах

У входа в вокзал участники акции выстроились с плакатами и украинскими флагами. Акция была приурочена дню памяти защитников Донецкого аэропорта. Люди держали надписи "Они выстояли — не устоял бетон", "Почти защитников ДАПа", "Помни героев Донецкого аэропорта". Организаторы отмечали, что главная цель — напомнить о подвиге киборгов и призвать горожан хотя бы на минуту остановить ежедневную суету.

День пам'яті кіборгів: вшанування в Одесі
Участница акции с плакатом. Фото: Наталья Михайленко

К акции присоединялись прохожие и пассажиры вокзала. Люди молча останавливались, прекращали разговоры и движение, чтобы почтить память погибших воинов.

День пам'яті кіборгів: вшанування в Одесі
Прохожие во время акции. Фото: Наталья Михайленко
День пам'яті кіборгів: вшанування в Одесі
Женщина держит плакаты в руках. Фото: Наталья Михайленко

День памяти киборгов

Сначала память защитников Донецкого аэропорта в Украине чествовали 16 января. Это был полуофициальный день, введенный по инициативе самих участников обороны ДАПа. В тот день проводились поминальные и памятные мероприятия, иногда с участием высоких государственных чиновников, однако точных объяснений выбора именно этой даты не было.

День пам'яті кіборгів: вшанування в Одесі
Участники акции возле вокзала. Фото: Наталья Михайленко

Только в 2022 году, совместным приказом Министра обороны и Главнокомандующего ВСУ, официально установили День чествования защитников Донецкого аэропорта, который теперь ежегодно отмечается именно 20 января. Дата выбрана в честь завершения обороны Донецкого аэропорта в 2015 году. Именно в этот день после многомесячных боев и многочисленных штурмов терминал фактически разрушился — произошел обвал здания терминала.

День пам'яті кіборгів: вшанування в Одесі
Люди на акции. Фото: Наталья Михайленко

Что известно о защитниках Донецкого аэропорта

Украинские военные обороняли Донецкий аэропорт 242 дня — с мая 2014 года по январь 2015-го. Они держали позиции в условиях постоянных артиллерийских обстрелов, штурмов и боев в разрушенных терминалах. Противник неоднократно заявлял о "взятии аэропорта", но защитники снова и снова возвращались на свои позиции. Тогда погибли около 200 военных.

День пам'яті кіборгів: вшанування в Одесі
Девушка чествует защитников. Фото: Наталья Михайленко

Именно за сверхчеловеческую выдержку, стойкость и верность присяге украинских воинов назвали "киборгами". Бои за аэропорт унесли жизни многих защитников, но их подвиг стал символом несокрушимости украинской армии и одним из ключевых примеров сопротивления российской агрессии.

День пам'яті кіборгів: вшанування в Одесі
Девушка держит плакат о защитниках аэропорта. Фото: Наталья Михайленко

Что известно о минуте молчания в Украине

Ежедневная минута молчания является всеукраинской традицией, введенной в марте 2022 года указом президента. Каждое утро в 9:00 по всей стране люди останавливаются, чтобы почтить память погибших в войне за независимость и свободу Украины.

День пам'яті кіборгів: вшанування в Одесі
Акция возле железнодорожного вокзала. Фото: Наталья Михайленко

Напомним, мы сообщали, что в Киеве на Крещатике останавливали движение, чтобы почтить павших защитников. Также мы писали, что в Киеве попрощались с воином Третьего армейского корпуса.

Одесса митинг акция Одесская область Новости Одессы минута молчания
Долженко Екатерина - редактор
Автор:
Долженко Екатерина
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации