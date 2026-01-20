В Одессе почтили память киборгов Донецкого аэропорта

Участники акции возле вокзала. Фото: Наталья Михайленко

В Одессе почтили память защитников Донецкого аэропорта. Акцию "Минута молчания" провели 20 января, в День памяти киборгов, возле железнодорожного вокзала. Прохожие останавливались и присоединялись к молчаливой минуте в знак уважения к погибшим воинам. Мероприятие объединило родных защитников и неравнодушных горожан.

Об этом журналистам Новини.LIVE рассказали организаторы акции.

Память о киборгах

У входа в вокзал участники акции выстроились с плакатами и украинскими флагами. Акция была приурочена дню памяти защитников Донецкого аэропорта. Люди держали надписи "Они выстояли — не устоял бетон", "Почти защитников ДАПа", "Помни героев Донецкого аэропорта". Организаторы отмечали, что главная цель — напомнить о подвиге киборгов и призвать горожан хотя бы на минуту остановить ежедневную суету.

Участница акции с плакатом. Фото: Наталья Михайленко

К акции присоединялись прохожие и пассажиры вокзала. Люди молча останавливались, прекращали разговоры и движение, чтобы почтить память погибших воинов.

Прохожие во время акции. Фото: Наталья Михайленко

Женщина держит плакаты в руках. Фото: Наталья Михайленко

День памяти киборгов

Сначала память защитников Донецкого аэропорта в Украине чествовали 16 января. Это был полуофициальный день, введенный по инициативе самих участников обороны ДАПа. В тот день проводились поминальные и памятные мероприятия, иногда с участием высоких государственных чиновников, однако точных объяснений выбора именно этой даты не было.

Участники акции возле вокзала. Фото: Наталья Михайленко

Только в 2022 году, совместным приказом Министра обороны и Главнокомандующего ВСУ, официально установили День чествования защитников Донецкого аэропорта, который теперь ежегодно отмечается именно 20 января. Дата выбрана в честь завершения обороны Донецкого аэропорта в 2015 году. Именно в этот день после многомесячных боев и многочисленных штурмов терминал фактически разрушился — произошел обвал здания терминала.

Люди на акции. Фото: Наталья Михайленко

Что известно о защитниках Донецкого аэропорта

Украинские военные обороняли Донецкий аэропорт 242 дня — с мая 2014 года по январь 2015-го. Они держали позиции в условиях постоянных артиллерийских обстрелов, штурмов и боев в разрушенных терминалах. Противник неоднократно заявлял о "взятии аэропорта", но защитники снова и снова возвращались на свои позиции. Тогда погибли около 200 военных.

Девушка чествует защитников. Фото: Наталья Михайленко

Именно за сверхчеловеческую выдержку, стойкость и верность присяге украинских воинов назвали "киборгами". Бои за аэропорт унесли жизни многих защитников, но их подвиг стал символом несокрушимости украинской армии и одним из ключевых примеров сопротивления российской агрессии.

Девушка держит плакат о защитниках аэропорта. Фото: Наталья Михайленко

Что известно о минуте молчания в Украине

Ежедневная минута молчания является всеукраинской традицией, введенной в марте 2022 года указом президента. Каждое утро в 9:00 по всей стране люди останавливаются, чтобы почтить память погибших в войне за независимость и свободу Украины.

Акция возле железнодорожного вокзала. Фото: Наталья Михайленко

