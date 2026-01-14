В Одессе состоялась акция Минута молчания: где останавливают движение в 9:00

Память героев — центр Одессы остановился на минуту
В среду, 14 декабря, в центре и в Пересыпском районе Одессы состоялась акция "Минута молчания". Горожане собрались, чтобы почтить память всех, кто погиб в войне с Россией. Родные павших воинов и неравнодушные одесситы пришли с флагами и табличками, напоминая о цене, которую Украина платит за свободу. К минуте молчания присоединялись и прохожие.
Минута молчания в Одессе
Участники акции собрались на перекрестке улиц Дерибасовской и Преображенской. Еще одна локация работала в Пересыпском районе — на пересечении проспекта Князя Владимира Великого и улицы Владислава Бувалкина. Цель инициативы — напомнить, что украинские военные ежедневно защищают государство, жертвуя собственной жизнью.
Организаторы призывают горожан хотя бы на минуту останавливаться, чтобы почтить память погибших героев. В руках участники держали украинские флаги, портреты павших защитников и плакаты.
Светофоры в 09:00
Ежедневно в 9:00, во время общенациональной минуты молчания, в Одессе на 13 перекрестках светофоры работают в режиме "красный для всех". Таким образом движение транспорта временно останавливается, чтобы город мог почтить память погибших защитников и защитниц Украины. К восьми перекресткам, где этот режим действовал ранее, добавили еще пять.
Киевский район
Режим "красный для всех" включается на перекрестках:
- Люстдорфская дорога — ул. Сергея Шелухина;
- Люстдорфская дорога — ул. Левитана;
- Люстдорфская дорога — ул. Дмитриевская (4-я станция Люстдорфской дороги).
Пересыпский район
Режим действует на перекрестках:
- просп. Князя Владимира Великого — ул. Давида Ойстраха;
- ул. Академика Заболотного — ул. Академика Сахарова;
- ул. Академика Заболотного — ул. Жюлио Кюри.
Приморский район
Режим "красный для всех" включен на перекрестках:
- просп. Шевченко — бульвар Леси Украинки;
- просп. Шевченко — ул. Семинарская;
- ул. Пантелеймоновская — ул. Европейская (Привокзальная площадь).
Хаджибейский район
Движение останавливают на перекрестках:
- ул. Богдана Хмельницкого — ул. Мясоедовская;
- ул. Богдана Хмельницкого — ул. Степная;
- Тираспольское шоссе — ул. Проселочная;
- ул. Инглези — ул. Ивана и Юрия Лип.
Минута молчания в Украине
Традиция общенациональной минуты молчания действует с марта 2022 года согласно указу президента Украины. Каждое утро в 9:00 по всей стране люди останавливаются, чтобы отдать дань уважения воинам и гражданским, которые погибли за свободу и независимость Украины.
