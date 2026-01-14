В Одессе состоялась акция Минута молчания: где останавливают движение в 9:00

Участники акции "Минута молчания". Фото: Наталья Михайленко

В среду, 14 декабря, в центре и в Пересыпском районе Одессы состоялась акция "Минута молчания". Горожане собрались, чтобы почтить память всех, кто погиб в войне с Россией. Родные павших воинов и неравнодушные одесситы пришли с флагами и табличками, напоминая о цене, которую Украина платит за свободу. К минуте молчания присоединялись и прохожие.

Об этом журналистам Новини.LIVE рассказали организаторы акции "Минута молчания".

Минута молчания в Одессе

Участники акции собрались на перекрестке улиц Дерибасовской и Преображенской. Еще одна локация работала в Пересыпском районе — на пересечении проспекта Князя Владимира Великого и улицы Владислава Бувалкина. Цель инициативы — напомнить, что украинские военные ежедневно защищают государство, жертвуя собственной жизнью.

Полицейский с участниками перекрывают движение. Фото: Наталья Михайленко

Организаторы призывают горожан хотя бы на минуту останавливаться, чтобы почтить память погибших героев. В руках участники держали украинские флаги, портреты павших защитников и плакаты.

Перекрытая улица во время акции. Фото: Наталья Михайленко

Светофоры в 09:00

Ежедневно в 9:00, во время общенациональной минуты молчания, в Одессе на 13 перекрестках светофоры работают в режиме "красный для всех". Таким образом движение транспорта временно останавливается, чтобы город мог почтить память погибших защитников и защитниц Украины. К восьми перекресткам, где этот режим действовал ранее, добавили еще пять.

Участники акции на Дерибасовской. Фото: Наталья Михайленко

Киевский район

Режим "красный для всех" включается на перекрестках:

Люстдорфская дорога — ул. Сергея Шелухина;

Люстдорфская дорога — ул. Левитана;

Люстдорфская дорога — ул. Дмитриевская (4-я станция Люстдорфской дороги).

Женщина держит плакат в руках. Фото: Наталья Михайленко

Пересыпский район

Режим действует на перекрестках:

просп. Князя Владимира Великого — ул. Давида Ойстраха;

ул. Академика Заболотного — ул. Академика Сахарова;

ул. Академика Заболотного — ул. Жюлио Кюри.

Акция в центре Одессы. Фото: Наталья Михайленко

Приморский район

Режим "красный для всех" включен на перекрестках:

просп. Шевченко — бульвар Леси Украинки;

просп. Шевченко — ул. Семинарская;

ул. Пантелеймоновская — ул. Европейская (Привокзальная площадь).

Участница акции во время минуты молчания. Фото: Наталья Михайленко

Хаджибейский район

Движение останавливают на перекрестках:

ул. Богдана Хмельницкого — ул. Мясоедовская;

ул. Богдана Хмельницкого — ул. Степная;

Тираспольское шоссе — ул. Проселочная;

ул. Инглези — ул. Ивана и Юрия Лип.

Люди берут флаг и картонку. Фото: Наталья Михайленко

Минута молчания в Украине

Традиция общенациональной минуты молчания действует с марта 2022 года согласно указу президента Украины. Каждое утро в 9:00 по всей стране люди останавливаются, чтобы отдать дань уважения воинам и гражданским, которые погибли за свободу и независимость Украины.

