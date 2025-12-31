Видео
Україна
В Одессе вспоминали героев — звон памяти в последний день года

В Одессе вспоминали героев — звон памяти в последний день года

ru
Дата публикации 31 декабря 2025 16:05
Мемориал в Одессе почтил память павших защитников Украины
Чествование героев в Одессе. Фото: Одесский городской совет

В Одессе состоялось мемориальное мероприятие в честь павших защитников Украины. Семьи погибших и одесситы вспомнили героев, отдавших жизнь за свободу страны. Каждое имя прозвучало под символический колокол памяти, а некоторые семьи получили государственные награды.

Об этом сообщили на официальном канале города.

Читайте также:

Чествование погибших

В последний день года одесситы почтили Героев, погибших, защищая Украину. Сегодня поименно вспомнили жителей Одессы и Одесской области, которые погибли в декабре. Каждое имя звучало под символический колокол памяти, напоминая о большой цене за свободу.

"Наш долг — помнить каждого, кто заплатил за свободу самую высокую цену, и быть достойными их подвига", — отметил Игорь Коваль.

В Одесі вшанували воїнів
Сергей Лысак и Игорь Коваль во время мероприятия. Фото: Одесский городской совет
В Одесі вшанували воїнів
Николай Сторожук зачитывает имена павших. Фото: Одесский городской совет

Во время церемонии Сергей Лысак вручил государственную награду семье младшего лейтенанта Андрея Ивановича Хаблова. Орден "За мужество" III степени (посмертно) получили жена и дочь офицера.

В Одесі вшанували воїнів
Родные погибших защитников. Фото: Одесский городской совет

Напомним, мы сообщали, что в Киеве состоялась акция в поддержку пленных. Также мы писали, что в Одессе развернули Флаг надежды.

Долженко Екатерина - редактор
Автор:
Долженко Екатерина
