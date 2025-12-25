Видео
На Потемкинской лестнице в Одессе развернули Флаг надежды

На Потемкинской лестнице в Одессе развернули Флаг надежды

Дата публикации 25 декабря 2025 12:17
В Одессе подняли Флаг надежды в поддержку пленных
Флаг Надежды, который развернули в Одессе. Фото: Одесский городской совет

В Одессе, сегодня, 25 декабря, торжественно подняли Флаг надежды — черно-белое знамя в поддержку украинских пленных, депортированных и без вести пропавших. Он стал символом единства и веры в возвращение каждого домой. К событию присоединились семьи военных, ветераны и общественные организации. Мероприятие стало частью системной поддержки тех, кто ждет возвращения родных из неволи.

Об этом сообщили на официальном канале города.

Поднятие флага

В Одессе развернули Флаг надежды — черно-белое полотно, ставшее символом борьбы за каждого украинца в неволе. Огромный флаг украсил Потемкинскую лестницу, напоминая о тысячах военных и гражданских в российских застенках. Акция объединила сотни людей, которые верят: этот флаг будет развеваться над городом, пока последний пленный не вернется домой. Также, его подняли и возле городского совета на Биржевой площади.

В Одесі підняли Прапор надії
Поднятие флага возле городского совета. Фото: Одесский городской совет

К мероприятию присоединились освобожденные из плена защитники, семьи пропавших без вести и ветераны. Они не понаслышке знают, что такое вражеская неволя.

"Каждый из нас знает цену той надежды, которая поддерживает в неволе. Этот флаг — не только о живых, но и о тех, кто должен быть упокоен на родной земле",— сказала Галина Грициняк, которая сама пережила плен.

В Одесі підняли Прапор надії
Сергей Лысак с защитниками. Фото: Одесский городской совет

Своими переживаниями поделился и Богдан Куцак, защитник Мариуполя, который провел в застенках более трех лет. Его собратья до сих пор остаются там.

"Пока мы празднуем в тепле, они мечтают о куске хлеба, сне и возвращении к своим родным", — отметил Куцак.

В Одесі підняли Прапор надії
Горожане, которые присоединились к поднятию флага. Фото: Одесский городской совет

Инициативу по введению Флага надежды предложил легендарный защитник "Азовстали" Сергей "Волына" Волынский. Теперь этот символ объединяет всю страну. Для Одессы это не просто формальность, а часть большой программы поддержки ветеранов. Как отметил начальник Одесской городской военной администрации Сергей Лысак, знамя будет напоминанием о каждом, кто стал щитом для государства.

"Он будет развеваться в Одессе до тех пор, пока последний украинский пленный не вернется домой", — подчеркнул Сергей Лысак.

В Одесі підняли Прапор надії
Флаг развевается на Биржевой площади. Фото: Одесский городской совет

Напомним, мы сообщали, что в Одессе состоялась акция "Минута молчания". Также мы писали, что во Львове устроили перфоманс в поддержку пленных.

Одесса флаг Одесская область пленные Новости Одессы пропавшие без вести
Долженко Екатерина - редактор
Автор:
Долженко Екатерина
