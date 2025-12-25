Відео
На Потьомкінських сходах в Одесі розгорнули Прапор надії

На Потьомкінських сходах в Одесі розгорнули Прапор надії

Ua ru
Дата публікації: 25 грудня 2025 12:17
В Одесі підняли Прапор надії на підтримку полонених
Прапор Надії, який розгорнули в Одесі. Фото: Одеська міська рада

В Одесі, сьогодні, 25 грудня, урочисто підняли Прапор надії — чорно-білий стяг на підтримку українських полонених, депортованих і безвісти зниклих. Він став символом єдності та віри в повернення кожного додому. До події долучилися родини військових, ветерани й громадські організації. Захід став частиною системної підтримки тих, хто чекає на повернення рідних з неволі.

Про це повідомили на офіційному каналі міста.



Підняття прапора ​

В Одесі розгорнули Прапор надії — чорно-біле полотно, що стало символом боротьби за кожного українця в неволі. Величезний стяг прикрасив Потьомкінські сходи, нагадуючи про тисячі військових та цивільних у російських катівнях. Акція об’єднала сотні людей, які вірять: цей прапор майорітиме над містом, поки останній полонений не повернеться додому. Також, його підняли і біля міської ради на Біржовій площі.

В Одесі підняли Прапор надії
Підняття прапора біля міської ради. Фото: Одеська міська рада

​До заходу долучилися звільнені з полону захисники, родини зниклих безвісти та ветерани. Вони не з чуток знають, що таке ворожа неволя. ​

"Кожен із нас знає ціну тієї надії, яка підтримує у неволі. Цей прапор — не лише про живих, а й про тих, хто має бути упокоєний на рідній землі", — сказала Галина Грициняк, яка сама пережила полон.

В Одесі підняли Прапор надії
Сергій Лисак із захисниками. Фото: Одеська міська рада

Своїми переживаннями поділився і Богдан Куцак, оборонець Маріуполя, який провів у застінках понад три роки. Його побратими досі залишаються там. ​

"Поки ми святкуємо у теплі, вони мріють про шматок хліба, сон і повернення до своїх рідних", — зазначив Куцак.

В Одесі підняли Прапор надії
Містяни, які долучилися до підняття прапора. Фото: Одеська міська рада

​Ініціативу із запровадження Прапора надії запропонував легендарний захисник "Азовсталі" Сергій "Волина" Волинський. Тепер цей символ єднає всю країну. Для Одеси це не просто формальність, а частина великої програми підтримки ветеранів. Як зазначив начальник Одеської міської військової адміністрації Сергій Лисак, стяг буде нагадуванням про кожного, хто став щитом для держави.

"Він буде майоріти в Одесі доти, доки останній український полонений не повернеться додому", — наголосив Сергій Лисак.

В Одесі підняли Прапор надії
Прапор майорить на Біржовій площі. Фото: Одеська міська рада

Нагадаємо, ми повідломляли, що в Одесі відбулася акція "Хвилина мовчання". Також ми писали, що у Львові влаштували перфоманс на підтримку полонених.

Одеса прапор Одеська область полонені Новини Одеси зниклі безвісти
Долженко Катерина - редактор
Автор:
Долженко Катерина
