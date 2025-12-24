В Одесі відбулася акція "Хвилина мовчання": фото

Одеса зупинилась на мить — фоторепортаж з акції пам'яті
Сьогодні, 24 грудня, у Приморському районі міста провели акцію "Хвилина мовчання" — на згадку про всіх, хто загинув у війні з Росією. Перехожі зупинялися та приєднувалися до мовчазної хвилини, аби вшанувати пам’ять воїнів.
Про це журналістам Новини.LIVE повідомили організатори акції "Хвилина мовчання".
Акція вшанування в Одесі
Акцію "Хвилина мовчання" провели на площі 10 Квітня. Там зібралися родичі загиблих військових, волонтери та мешканці міста, які вирішили долучитися до вшанування пам’яті. Учасники вишикувалися з плакатами, портретами полеглих захисників та державними прапорами України.
Під час акції організатори закликали одеситів хоча б на хвилину зупинити щоденну метушню — припинити рух, розмови та поїздки автомобілями. Таким жестом містяни віддавали шану тим, хто віддав життя за незалежність і свободу України.
Головна мета таких акцій — нагадувати суспільству про ціну, яку щодня платять українські військові на фронті. Вони підкреслюють: хвилина мовчання — це не формальність, а спосіб зберегти пам’ять і не звикати до війни.
Що відомо про хвилину мовчання в Україні
Щоденна хвилина мовчання — це загальноукраїнська традиція, запроваджена у березні 2022 року указом президента. Щоранку о 9:00 в усіх куточках країни люди зупиняються, щоб вшанувати пам’ять полеглих у війні за незалежність та свободу України.
