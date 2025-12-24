Відео
Одеса зупинилась на мить — фоторепортаж з акції пам'яті

Одеса зупинилась на мить — фоторепортаж з акції пам'яті

Ua ru
Дата публікації: 24 грудня 2025 11:51
В Одесі відбулася акція "Хвилина мовчання": фото
Учасники акції. Фото: Альона Кішлали

Сьогодні, 24 грудня, у Приморському районі міста провели акцію "Хвилина мовчання" — на згадку про всіх, хто загинув у війні з Росією. Перехожі зупинялися та приєднувалися до мовчазної хвилини, аби вшанувати пам’ять воїнів. 

Про це журналістам Новини.LIVE повідомили організатори акції "Хвилина мовчання".

Акція вшанування в Одесі

Акцію "Хвилина мовчання" провели на площі 10 Квітня. Там зібралися родичі загиблих військових, волонтери та мешканці міста, які вирішили долучитися до вшанування пам’яті. Учасники вишикувалися з плакатами, портретами полеглих захисників та державними прапорами України.

В Одесі відбулася акція "Хвилина мовчання"
Учасники акції з плакатами. Фото: Альона Кішлали
В Одесі відбулася акція "Хвилина мовчання"
Чоловік зупинився під час акції. Фото: Альона Кішлали

Під час акції організатори закликали одеситів хоча б на хвилину зупинити щоденну метушню — припинити рух, розмови та поїздки автомобілями. Таким жестом містяни віддавали шану тим, хто віддав життя за незалежність і свободу України.

В Одесі відбулася акція "Хвилина мовчання"
Пара вшановує загиблих. Фото: Альона Кішлали
В Одесі відбулася акція "Хвилина мовчання"
Організаторка акції з гучномовцем. Фото: Альона Кішлали

Головна мета таких акцій — нагадувати суспільству про ціну, яку щодня платять українські військові на фронті. Вони підкреслюють: хвилина мовчання — це не формальність, а спосіб зберегти пам’ять і не звикати до війни.

В Одесі відбулася акція "Хвилина мовчання"
Рідні полеглих захисників. Фото: Альона Кішлали
В Одесі відбулася акція "Хвилина мовчання"
Перехожий під час "хвилини мовчання". Фото: Альона Кішлали

Що відомо про хвилину мовчання в Україні

Щоденна хвилина мовчання — це загальноукраїнська традиція, запроваджена у березні 2022 року указом президента. Щоранку о 9:00 в усіх куточках країни люди зупиняються, щоб вшанувати пам’ять полеглих у війні за незалежність та свободу України.

В Одесі відбулася акція "Хвилина мовчання"
Учасники акції "Хвилина мовчання". Фото: Альона Кішлали
В Одесі відбулася акція "Хвилина мовчання"
Учасники акції під час вшанування. Фото: Альона Кішлали

Нагадаємо, ми повідомляли, що у Вашингтоні біля Білого дому відбулася акція Free Azov. Також ми писали, що у Львові влаштували акцію-перформанс на підтримку полонених.

Одеса мітинг акція Одеська область Новини Одеси хвилина мовчання
Долженко Катерина - редактор
Автор:
Долженко Катерина
