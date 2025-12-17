Одеса вшанувала загиблих героїв попри атаки та блекаути

Центр Одеси зупинився на хвилину мовчання — фоторепортаж
Сьогодні, 17 грудн в Одесі відбулася акція "Хвилина мовчання" на згадку про загиблих у війні з Росією. Попри відключення світла та постійні атаки, містяни зібралися біля залізничного вокзалу та на перехресті вулиць Преображенська та Дерибасівська. Перехожі та водії зупинялися й долучалися до мовчазного вшанування.
Про проведення акції журналістам Новини.LIVE повідомили її організатори.
Акція пам’яті
Рідні військових і небайдужі одесити вишикувалися з плакатами на перехресті вулиць Преображенська та Дерибасівська. Учасники наголошували, що їхня мета — нагадати про ціну, яку щодня платять захисники України на фронті. Людей закликали на мить зупинити рух, розмови та буденні справи.
Під час акції містяни тримали українські прапори, портрети полеглих воїнів і пам’ятні плакати. Хвилина тиші об’єднала різних людей — тих, хто втратив рідних, і тих, хто просто не проходить повз.
Загальноукраїнська традиція
Щоденну хвилину мовчання в Україні запровадили у березні 2022 року указом президента. Щоранку о 9:00 по всій країні люди зупиняються, аби вшанувати пам’ять загиблих у боротьбі за незалежність і свободу держави.
