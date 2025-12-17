Одеса вшанувала загиблих героїв попри атаки та блекаути

Учасники акції на Дерибасівській. Фото: Наталія Михайленко

Сьогодні, 17 грудн в Одесі відбулася акція "Хвилина мовчання" на згадку про загиблих у війні з Росією. Попри відключення світла та постійні атаки, містяни зібралися біля залізничного вокзалу та на перехресті вулиць Преображенська та Дерибасівська. Перехожі та водії зупинялися й долучалися до мовчазного вшанування.

Про проведення акції журналістам Новини.LIVE повідомили її організатори.

Акція пам’яті

Рідні військових і небайдужі одесити вишикувалися з плакатами на перехресті вулиць Преображенська та Дерибасівська. Учасники наголошували, що їхня мета — нагадати про ціну, яку щодня платять захисники України на фронті. Людей закликали на мить зупинити рух, розмови та буденні справи.

Жінка тримає плакат в руках. Фото: Наталія Михайленко

Жінки з прапором перекрили дорогу. Фото: Наталія Михайленко

Під час акції містяни тримали українські прапори, портрети полеглих воїнів і пам’ятні плакати. Хвилина тиші об’єднала різних людей — тих, хто втратив рідних, і тих, хто просто не проходить повз.

Чоловік з плакатом під час акції. Фото: Наталія Михайленко

Жінка на Дерибасівській під час акції. Фото: Наталія Михайленко

Перехожі під час хвилини мовчання. Фото: Наталія Михайленко

Загальноукраїнська традиція

Щоденну хвилину мовчання в Україні запровадили у березні 2022 року указом президента. Щоранку о 9:00 по всій країні люди зупиняються, аби вшанувати пам’ять загиблих у боротьбі за незалежність і свободу держави.

Чоловік з прапорами на акції. Фото: Наталія Михайленко

Учасники акції "Хвилина мовчання". Фото: Наталія Михайленко

Мати полеглого захисника. Фото: Наталія Михайленко

