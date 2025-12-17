Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionМодаВійськова економікаКомпаніїМандриДім та городТранспортМетеоLifeПогодаАвтоКіно та серіалиЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Інвестиції
Компанії
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Одеса Центр Одеси зупинився на хвилину мовчання — фоторепортаж

Центр Одеси зупинився на хвилину мовчання — фоторепортаж

Ua ru
Дата публікації: 17 грудня 2025 11:31
Одеса вшанувала загиблих героїв попри атаки та блекаути
Учасники акції на Дерибасівській. Фото: Наталія Михайленко

Сьогодні, 17 грудн в Одесі відбулася акція "Хвилина мовчання" на згадку про загиблих у війні з Росією. Попри відключення світла та постійні атаки, містяни зібралися біля залізничного вокзалу та на перехресті вулиць Преображенська та Дерибасівська. Перехожі та водії зупинялися й долучалися до мовчазного вшанування.

Про проведення акції журналістам Новини.LIVE повідомили її організатори.

Реклама
Читайте також:

Акція пам’яті

Рідні військових і небайдужі одесити вишикувалися з плакатами на перехресті вулиць Преображенська та Дерибасівська. Учасники наголошували, що їхня мета — нагадати про ціну, яку щодня платять захисники України на фронті. Людей закликали на мить зупинити рух, розмови та буденні справи.

В Одесі відбулася акція "Хвилина мовчання"
Жінка тримає плакат в руках. Фото: Наталія Михайленко
В Одесі відбулася акція "Хвилина мовчання"
Жінки з прапором перекрили дорогу. Фото: Наталія Михайленко

Під час акції містяни тримали українські прапори, портрети полеглих воїнів і пам’ятні плакати. Хвилина тиші об’єднала різних людей — тих, хто втратив рідних, і тих, хто просто не проходить повз.

В Одесі відбулася акція "Хвилина мовчання"
Чоловік з плакатом під час акції. Фото: Наталія Михайленко
В Одесі відбулася акція "Хвилина мовчання"
Жінка на Дерибасівській під час акції. Фото: Наталія Михайленко
В Одесі відбулася акція "Хвилина мовчання"
Перехожі під час хвилини мовчання. Фото: Наталія Михайленко

Загальноукраїнська традиція

Щоденну хвилину мовчання в Україні запровадили у березні 2022 року указом президента. Щоранку о 9:00 по всій країні люди зупиняються, аби вшанувати пам’ять загиблих у боротьбі за незалежність і свободу держави.

В Одесі відбулася акція "Хвилина мовчання"
Чоловік з прапорами на акції. Фото: Наталія Михайленко
В Одесі відбулася акція "Хвилина мовчання"
Учасники акції "Хвилина мовчання". Фото: Наталія Михайленко
В Одесі відбулася акція "Хвилина мовчання"
Мати полеглого захисника. Фото: Наталія Михайленко

Нагадаємо, ми повідомляли, що росіяни хочуть використати рідних українських військових для мітингів. Також ми писали, що в Одесі нагадали про полонених захисників та цивільних.

Одеса мітинг акція Одеська область Новини Одеси хвилина мовчання
Долженко Катерина - редактор
Автор:
Долженко Катерина
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації