Україна
Головна Одеса В Одесі біля облради вимагали повернути полонених — фоторепортаж

В Одесі біля облради вимагали повернути полонених — фоторепортаж

Ua ru
Дата публікації: 7 грудня 2025 15:33
Мітинг в Одесі на підтримку військовополонених
Дівчина з плакатом у руках під час мітингу. Фото: Наталя Михайленко

В Одесі люди зібралися на акцію на підтримку українських військовополонених. Учасники принесли саморобні плакати та вимагали посилити зусилля держави для їхнього повернення.

Про це Новини.LIVE дізналися від організаторів акції.

Учасники мітингу з вимогами повернути захисників із російського полону.
Учасники мітингу тримають плакати з іменами рідних, які досі в полоні. Фото: Наталя Михайленко
Одеські родини тримають плакати на мітингу за звільнення полонених.
Родини полонених зібралися біля облради, щоб нагадати про своїх близьких. Фото: Наталя Михайленко
Люди з саморобними плакатами стоять біля будівлі облради.
На проспекті Шевченка люди вимагали активніших дій для звільнення захисників. Фото: Наталя Михайленко

Акція на підтримку полонених в Одесі

На проспекті Шевченка біля будівлі обласної ради кілька десятків людей вийшли на мирну акцію, аби нагадати про долю українських захисників, які перебувають у полоні. У руках вони тримали плакати з написами "Полон вбиває", "Поверніть наших героїв" та "Сигналь, якщо підтримуєш".

Жінки та чоловіки тримають фото своїх рідних, які перебувають у полоні.
Плакати з фото військових. Фото: Наталя Михайленко
Група учасників із плакатами “Полон вбиває” на проспекті Шевченка.
Родини принесли портрети близьких, які досі не повернулися з полону. Фото: Наталя Михайленко
Мітинг на підтримку полонених захисників біля Одеської облради.
Дівчина тримає плакат у руках. Фото: Наталя Михайленко

За словами учасників, їхня мета — привернути увагу влади й суспільства до теми звільнення військових, адже багато родин роками чекають на своїх близьких без жодних новин. 

Мітингувальники закликають водіїв сигналити на знак підтримки полонених.
На акції звучали заклики "Полон вбиває" та прохання допомогти повернути бійців. Фото: Наталя Михайленко
Родичі бійців стоять у живому ланцюгу під час мирної акції.
Жінка закликає допомогти знайти сина. Фото: Наталя Михайленко
Портрети військовополонених, які родини принесли на мітинг в Одесі.
Жінка під час акції в Одесі тримає плакат у руках. Фото: Наталя Михайленко

До акції долучились небайдужі

До акції долучилися сім’ї полонених та містяни, які просто проходили повз і вирішили підтримати протест. Особливу увагу привертали діти з малюнками та написами, що закликали не забувати про захисників.

Дитина з плакатом на акції підтримки військовополонених в Одесі.
Дитина прийшла на акцію з власноруч намальованим плакатом підтримки. Фото: Наталя Михайленко
Учасник акції тримає плакат із написом “Сигналь” на проспекті Шевченка.
Мітингувальники просили водіїв сигналити на знак солідарності з родинами. Фото: Наталя Михайленко

Водії, проїжджаючи повз, сигналили на підтримку мітингарів. Організатори зазначають, що такий жест — це спосіб нагадати, що полонені залишаються в небезпеці та потребують максимального сприяння держави.

Плакати з вимогами підтримати полонених, виставлені під час мітингу.
Жінки тримають плакати з портретами своїх рідних. Фото: Наталя Михайленко

Нагадаємо, в Одесі на Алеї Героїв з’явилися нові імена. Також ми розповідали одеського морського піхотинця, який пройшов пекло полону.

Одеса мітинг Одеська область полонені Новини Одеси обмін полоненими
Лілія Швець - редактор
Автор:
Лілія Швець
