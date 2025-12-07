Мітинг в Одесі на підтримку військовополонених

В Одесі біля облради вимагали повернути полонених — фоторепортаж
В Одесі люди зібралися на акцію на підтримку українських військовополонених. Учасники принесли саморобні плакати та вимагали посилити зусилля держави для їхнього повернення.
Про це Новини.LIVE дізналися від організаторів акції.
Акція на підтримку полонених в Одесі
На проспекті Шевченка біля будівлі обласної ради кілька десятків людей вийшли на мирну акцію, аби нагадати про долю українських захисників, які перебувають у полоні. У руках вони тримали плакати з написами "Полон вбиває", "Поверніть наших героїв" та "Сигналь, якщо підтримуєш".
За словами учасників, їхня мета — привернути увагу влади й суспільства до теми звільнення військових, адже багато родин роками чекають на своїх близьких без жодних новин.
До акції долучились небайдужі
До акції долучилися сім’ї полонених та містяни, які просто проходили повз і вирішили підтримати протест. Особливу увагу привертали діти з малюнками та написами, що закликали не забувати про захисників.
Водії, проїжджаючи повз, сигналили на підтримку мітингарів. Організатори зазначають, що такий жест — це спосіб нагадати, що полонені залишаються в небезпеці та потребують максимального сприяння держави.
