Мітинг в Одесі на підтримку військовополонених

Дівчина з плакатом у руках під час мітингу. Фото: Наталя Михайленко

В Одесі люди зібралися на акцію на підтримку українських військовополонених. Учасники принесли саморобні плакати та вимагали посилити зусилля держави для їхнього повернення.

Про це Новини.LIVE дізналися від організаторів акції.

Учасники мітингу тримають плакати з іменами рідних, які досі в полоні. Фото: Наталя Михайленко

Родини полонених зібралися біля облради, щоб нагадати про своїх близьких. Фото: Наталя Михайленко

На проспекті Шевченка люди вимагали активніших дій для звільнення захисників. Фото: Наталя Михайленко

Акція на підтримку полонених в Одесі

На проспекті Шевченка біля будівлі обласної ради кілька десятків людей вийшли на мирну акцію, аби нагадати про долю українських захисників, які перебувають у полоні. У руках вони тримали плакати з написами "Полон вбиває", "Поверніть наших героїв" та "Сигналь, якщо підтримуєш".

Плакати з фото військових. Фото: Наталя Михайленко

Родини принесли портрети близьких, які досі не повернулися з полону. Фото: Наталя Михайленко

Дівчина тримає плакат у руках. Фото: Наталя Михайленко

За словами учасників, їхня мета — привернути увагу влади й суспільства до теми звільнення військових, адже багато родин роками чекають на своїх близьких без жодних новин.

На акції звучали заклики "Полон вбиває" та прохання допомогти повернути бійців. Фото: Наталя Михайленко

Жінка закликає допомогти знайти сина. Фото: Наталя Михайленко

Жінка під час акції в Одесі тримає плакат у руках. Фото: Наталя Михайленко

До акції долучились небайдужі

До акції долучилися сім’ї полонених та містяни, які просто проходили повз і вирішили підтримати протест. Особливу увагу привертали діти з малюнками та написами, що закликали не забувати про захисників.

Дитина прийшла на акцію з власноруч намальованим плакатом підтримки. Фото: Наталя Михайленко

Мітингувальники просили водіїв сигналити на знак солідарності з родинами. Фото: Наталя Михайленко

Водії, проїжджаючи повз, сигналили на підтримку мітингарів. Організатори зазначають, що такий жест — це спосіб нагадати, що полонені залишаються в небезпеці та потребують максимального сприяння держави.

Жінки тримають плакати з портретами своїх рідних. Фото: Наталя Михайленко

