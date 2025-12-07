Митинг в Одессе в поддержку военнопленных

Девушка с плакатом в руках во время митинга. Фото: Наталья Михайленко

В Одессе люди собрались на акцию в поддержку украинских военнопленных. Участники принесли самодельные плакаты и требовали усилить усилия государства для их возвращения.

Об этом Новини.LIVE узнали от организаторов акции.

Участники митинга держат плакаты с именами родных, которые до сих пор в плену. Фото: Наталья Михайленко

Семьи пленных собрались возле облсовета, чтобы напомнить о своих близких. Фото: Наталья Михайленко

На проспекте Шевченко люди требовали более активных действий для освобождения защитников. Фото: Наталья Михайленко

Акция в поддержку пленных в Одессе

На проспекте Шевченко возле здания областного совета несколько десятков человек вышли на мирную акцию, чтобы напомнить о судьбе украинских защитников, которые находятся в плену. В руках они держали плакаты с надписями "Плен убивает", "Верните наших героев" и "Сигналь, если поддерживаешь".

Плакаты с фото военных. Фото: Наталья Михайленко

Семьи принесли портреты близких, которые до сих пор не вернулись из плена. Фото: Наталья Михайленко

Девушка держит плакат в руках. Фото: Наталья Михайленко

По словам участников, их цель — привлечь внимание власти и общества к теме освобождения военных, ведь многие семьи годами ждут своих близких без всяких новостей.

На акции звучали призывы "Плен убивает" и просьбы помочь вернуть бойцов. Фото: Наталья Михайленко

Женщина призывает помочь найти сына. Фото: Наталья Михайленко

Женщина во время акции в Одессе держит плакат в руках. Фото: Наталья Михайленко

К акции присоединились неравнодушные

К акции присоединились семьи пленных и горожане, которые просто проходили мимо и решили поддержать протест. Особое внимание привлекали дети с рисунками и надписями, которые призывали не забывать о защитниках.

Ребенок пришел на акцию с собственноручно нарисованным плакатом поддержки. Фото: Наталья Михайленко

Митингующие просили водителей сигналить в знак солидарности с семьями. Фото: Наталья Михайленко

Водители, проезжая мимо, сигналили в поддержку митингующих. Организаторы отмечают, что такой жест — это способ напомнить, что пленные остаются в опасности и нуждаются в максимальном содействии государства.

Женщины держат плакаты с портретами своих родных. Фото: Наталья Михайленко

