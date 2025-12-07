Митинг в Одессе в поддержку военнопленных

В Одессе возле облсовета требовали вернуть пленных — фоторепортаж
В Одессе люди собрались на акцию в поддержку украинских военнопленных. Участники принесли самодельные плакаты и требовали усилить усилия государства для их возвращения.
Об этом Новини.LIVE узнали от организаторов акции.
Акция в поддержку пленных в Одессе
На проспекте Шевченко возле здания областного совета несколько десятков человек вышли на мирную акцию, чтобы напомнить о судьбе украинских защитников, которые находятся в плену. В руках они держали плакаты с надписями "Плен убивает", "Верните наших героев" и "Сигналь, если поддерживаешь".
По словам участников, их цель — привлечь внимание власти и общества к теме освобождения военных, ведь многие семьи годами ждут своих близких без всяких новостей.
К акции присоединились неравнодушные
К акции присоединились семьи пленных и горожане, которые просто проходили мимо и решили поддержать протест. Особое внимание привлекали дети с рисунками и надписями, которые призывали не забывать о защитниках.
Водители, проезжая мимо, сигналили в поддержку митингующих. Организаторы отмечают, что такой жест — это способ напомнить, что пленные остаются в опасности и нуждаются в максимальном содействии государства.
