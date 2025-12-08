Відео
Головна Одеса Росія готує масові протести в Одесі — кого хочуть використати

Росія готує масові протести в Одесі — кого хочуть використати

Ua ru
Дата публікації: 8 грудня 2025 16:30
Провокації РФ в Одесі — кого хочуть втягнути
Люди в Одесі на мітингу. Фото ілюстративне: Олександр Гіманов/УНІАН

Росія знову намагається розхитати ситуацію всередині України й планує влаштувати нібито "мирні" мітинги. За задумом спецслужб, такі акції мають з’явитися у великих містах, зокрема й в Одесі, а головною ціллю стають родини українських військових.

Про це у понеділок, 8 грудня, повідомив Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.

Читайте також:

Провокації РФ

За його даними, українські структури фіксують спроби Кремля організувати протестні акції в Одесі, Дніпрі, Харкові, Миколаєві та Києві. 

Він пише, що російські спецслужби прагнуть створити ілюзію масових протестів, які нібито виникають зсередини українського суспільства. Для цього вони планують залучати людей на матеріальній основі, зокрема жінок і матерів військовослужбовців, чиї рідні перебувають у полоні або вважаються зниклими безвісти.

Тиск на керівництво України

За його словами мета Росії — створити тиск на військово-політичне керівництво України та послабити довіру всередині суспільства. Особливо це стосується моменту, коли тривають активні консультації між Україною та США щодо можливих умов припинення війни.

"За задумом Росії, ці заходи мають стати інструментом дестабілізації внутрішньополітичної ситуації та створення тиску на українське військово-політичне керівництво — особливо на тлі активних консультацій України та США щодо умов припинення війни", — написав Лубінець.

Нагадаємо, в Одесі розгорівся скандал навколо призначення Костянтина Талалаєва на посаду заступника міського голови з соціальних питань. Також ми писали, що у Польщі під час одного з телеефірів показали карту України без Криму.

Одеса мітинг Одеська область Новини Одеси
Лілія Швець - редактор
Автор:
Лілія Швець
