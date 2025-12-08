Провокации РФ в Одессе - кого хотят втянуть

Люди в Одессе на митинге на митинге. Фото иллюстративное: Александр Гиманов/УНИАН

Россия снова пытается расшатать ситуацию внутри Украины и планирует устроить якобы "мирные" митинги. По замыслу спецслужб, такие акции должны появиться в крупных городах, в том числе и в Одессе, а главной целью становятся семьи украинских военных.

Об этом в понедельник, 8 декабря, сообщил Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец.

Провокации РФ

По его данным, украинские структуры фиксируют попытки Кремля организовать протестные акции в Одессе, Днепре, Харькове, Николаеве и Киеве.

Он пишет, что российские спецслужбы стремятся создать иллюзию массовых протестов, которые якобы возникают изнутри украинского общества. Для этого они планируют привлекать людей на материальной основе, в том числе женщин и матерей военнослужащих, чьи родные находятся в плену или считаются пропавшими без вести.

Давление на руководство Украины

По его словам цель России — создать давление на военно-политическое руководство Украины и ослабить доверие внутри общества. Особенно это касается момента, когда продолжаются активные консультации между Украиной и США относительно возможных условий прекращения войны.

"По замыслу России, эти меры должны стать инструментом дестабилизации внутриполитической ситуации и создания давления на украинское военно-политическое руководство - особенно на фоне активных консультаций Украины и США относительно условий прекращения войны", — написал Лубинец.

