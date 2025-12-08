Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionМодаВоенная экономикаКомпанииПутешествияДом и огородТранспортМетеоПогодаАвтоКино и сериалыЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Компании
Львов
Медцентр
Мобилизация
Мода
Новости дня
Погода
Праздники
Промо
Психология
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Одесса РФ готовит массовые протесты в Одессе — кого хотят использовать

РФ готовит массовые протесты в Одессе — кого хотят использовать

Ua ru
Дата публикации 8 декабря 2025 16:30
Провокации РФ в Одессе - кого хотят втянуть
Люди в Одессе на митинге на митинге. Фото иллюстративное: Александр Гиманов/УНИАН

Россия снова пытается расшатать ситуацию внутри Украины и планирует устроить якобы "мирные" митинги. По замыслу спецслужб, такие акции должны появиться в крупных городах, в том числе и в Одессе, а главной целью становятся семьи украинских военных.

Об этом в понедельник, 8 декабря, сообщил Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец.

Реклама
Читайте также:

Провокации РФ

По его данным, украинские структуры фиксируют попытки Кремля организовать протестные акции в Одессе, Днепре, Харькове, Николаеве и Киеве.

Он пишет, что российские спецслужбы стремятся создать иллюзию массовых протестов, которые якобы возникают изнутри украинского общества. Для этого они планируют привлекать людей на материальной основе, в том числе женщин и матерей военнослужащих, чьи родные находятся в плену или считаются пропавшими без вести.

Давление на руководство Украины

По его словам цель России — создать давление на военно-политическое руководство Украины и ослабить доверие внутри общества. Особенно это касается момента, когда продолжаются активные консультации между Украиной и США относительно возможных условий прекращения войны.

"По замыслу России, эти меры должны стать инструментом дестабилизации внутриполитической ситуации и создания давления на украинское военно-политическое руководство - особенно на фоне активных консультаций Украины и США относительно условий прекращения войны", — написал Лубинец.

Напомним, в Одессе разгорелся скандал вокруг назначения Константина Талалаева на должность заместителя городского головы по социальным вопросам. Также мы писали, что в Польше во время одного из телеэфиров показали карту Украины без Крыма.

Одесса митинг Одесская область Новости Одессы
Лилия Швец - редактор
Автор:
Лилия Швец
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации