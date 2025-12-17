Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionМодаВоенная экономикаКомпанииПутешествияДом и огородТранспортМетеоLifeПогодаАвтоКино и сериалыЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Инвестиции
Компании
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Одесса Центр Одессы остановился на минуту молчания — фоторепортаж

Центр Одессы остановился на минуту молчания — фоторепортаж

Ua ru
Дата публикации 17 декабря 2025 11:31
Одесса почтила погибших героев несмотря на атаки и блэкауты
Участники акции на Дерибасовской. Фото: Наталья Михайленко

Сегодня, 17 декабря в Одессе состоялась акция "Минута молчания" в память о погибших в войне с Россией. Несмотря на отключение света и постоянные атаки, горожане собрались возле железнодорожного вокзала и на перекрестке улиц Преображенская и Дерибасовская. Прохожие и водители останавливались и присоединялись к молчаливому чествованию.

О проведении акции журналистам Новини.LIVE сообщили ее организаторы.

Реклама
Читайте также:

Акция памяти

Родные военных и неравнодушные одесситы выстроились с плакатами на перекрестке улиц Преображенская и Дерибасовская. Участники подчеркивали, что их цель — напомнить о цене, которую ежедневно платят защитники Украины на фронте. Людей призвали на мгновение остановить движение, разговоры и будничные дела.

В Одесі відбулася акція "Хвилина мовчання"
Женщина держит плакат в руках. Фото: Наталья Михайленко
В Одесі відбулася акція "Хвилина мовчання"
Женщины с флагом перекрыли дорогу. Фото: Наталья Михайленко

Во время акции горожане держали украинские флаги, портреты павших воинов и памятные плакаты. Минута тишины объединила разных людей — тех, кто потерял родных, и тех, кто просто не проходит мимо.

В Одесі відбулася акція "Хвилина мовчання"
Мужчина с плакатом во время акции. Фото: Наталья Михайленко
В Одесі відбулася акція "Хвилина мовчання"
Женщина на Дерибасовской во время акции. Фото: Наталья Михайленко
В Одесі відбулася акція "Хвилина мовчання"
Прохожие во время минуты молчания. Фото: Наталья Михайленко

Общеукраинская традиция

Ежедневную минуту молчания в Украине ввели в марте 2022 года указом президента. Каждое утро в 9:00 по всей стране люди останавливаются, чтобы почтить память погибших в борьбе за независимость и свободу государства.

В Одесі відбулася акція "Хвилина мовчання"
Мужчина с флагами на акции. Фото: Наталья Михайленко
В Одесі відбулася акція "Хвилина мовчання"
Участники акции "Минута молчания". Фото: Наталья Михайленко
В Одесі відбулася акція "Хвилина мовчання"
Мать павшего защитника. Фото: Наталья Михайленко

Напомним, мы сообщали, что россияне хотят использовать родных украинских военных для митингов. Также мы писали, что в Одессе напомнили о пленных защитниках и гражданских.

Одесса митинг акция Одесская область Новости Одессы минута молчания
Долженко Екатерина - редактор
Автор:
Долженко Екатерина
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации