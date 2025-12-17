Одесса почтила погибших героев несмотря на атаки и блэкауты

Центр Одессы остановился на минуту молчания — фоторепортаж
Сегодня, 17 декабря в Одессе состоялась акция "Минута молчания" в память о погибших в войне с Россией. Несмотря на отключение света и постоянные атаки, горожане собрались возле железнодорожного вокзала и на перекрестке улиц Преображенская и Дерибасовская. Прохожие и водители останавливались и присоединялись к молчаливому чествованию.
О проведении акции журналистам Новини.LIVE сообщили ее организаторы.
Акция памяти
Родные военных и неравнодушные одесситы выстроились с плакатами на перекрестке улиц Преображенская и Дерибасовская. Участники подчеркивали, что их цель — напомнить о цене, которую ежедневно платят защитники Украины на фронте. Людей призвали на мгновение остановить движение, разговоры и будничные дела.
Во время акции горожане держали украинские флаги, портреты павших воинов и памятные плакаты. Минута тишины объединила разных людей — тех, кто потерял родных, и тех, кто просто не проходит мимо.
Общеукраинская традиция
Ежедневную минуту молчания в Украине ввели в марте 2022 года указом президента. Каждое утро в 9:00 по всей стране люди останавливаются, чтобы почтить память погибших в борьбе за независимость и свободу государства.
