Одесса почтила погибших героев несмотря на атаки и блэкауты

Участники акции на Дерибасовской. Фото: Наталья Михайленко

Сегодня, 17 декабря в Одессе состоялась акция "Минута молчания" в память о погибших в войне с Россией. Несмотря на отключение света и постоянные атаки, горожане собрались возле железнодорожного вокзала и на перекрестке улиц Преображенская и Дерибасовская. Прохожие и водители останавливались и присоединялись к молчаливому чествованию.

О проведении акции журналистам Новини.LIVE сообщили ее организаторы.

Акция памяти

Родные военных и неравнодушные одесситы выстроились с плакатами на перекрестке улиц Преображенская и Дерибасовская. Участники подчеркивали, что их цель — напомнить о цене, которую ежедневно платят защитники Украины на фронте. Людей призвали на мгновение остановить движение, разговоры и будничные дела.

Женщина держит плакат в руках. Фото: Наталья Михайленко

Женщины с флагом перекрыли дорогу. Фото: Наталья Михайленко

Во время акции горожане держали украинские флаги, портреты павших воинов и памятные плакаты. Минута тишины объединила разных людей — тех, кто потерял родных, и тех, кто просто не проходит мимо.

Мужчина с плакатом во время акции. Фото: Наталья Михайленко

Женщина на Дерибасовской во время акции. Фото: Наталья Михайленко

Прохожие во время минуты молчания. Фото: Наталья Михайленко

Общеукраинская традиция

Ежедневную минуту молчания в Украине ввели в марте 2022 года указом президента. Каждое утро в 9:00 по всей стране люди останавливаются, чтобы почтить память погибших в борьбе за независимость и свободу государства.

Мужчина с флагами на акции. Фото: Наталья Михайленко

Участники акции "Минута молчания". Фото: Наталья Михайленко

Мать павшего защитника. Фото: Наталья Михайленко

Напомним, мы сообщали, что россияне хотят использовать родных украинских военных для митингов. Также мы писали, что в Одессе напомнили о пленных защитниках и гражданских.