В Одессе состоялась акция "Минута молчания": фото

Одесса остановилась на мгновение — фоторепортаж с акции памяти
Сегодня, 24 декабря, в Приморском районе города провели акцию "Минута молчания" - в память обо всех, кто погиб в войне с Россией. Прохожие останавливались и присоединялись к молчаливой минуте, чтобы почтить память воинов.
Об этом журналистам Новини.LIVE сообщили организаторы акции "Минута молчания".
Акция чествования в Одессе
Акцию "Минута молчания" провели на площади 10 Апреля. Там собрались родственники погибших военных, волонтеры и жители города, которые решили присоединиться к почтению памяти. Участники выстроились с плакатами, портретами павших защитников и государственными флагами Украины.
Во время акции организаторы призвали одесситов хотя бы на минуту остановить ежедневную суету — прекратить движение, разговоры и поездки на автомобилях. Таким жестом горожане отдавали дань уважения тем, кто отдал жизнь за независимость и свободу Украины.
Главная цель таких акций — напоминать обществу о цене, которую ежедневно платят украинские военные на фронте. Они подчеркивают: минута молчания — это не формальность, а способ сохранить память и не привыкать к войне.
Что известно о минуте молчания в Украине
Ежедневная минута молчания — это общеукраинская традиция, введенная в марте 2022 года указом президента. Каждое утро в 9:00 во всех уголках страны люди останавливаются, чтобы почтить память павших в войне за независимость и свободу Украины.
