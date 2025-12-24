Видео
Видео

Одесса остановилась на мгновение — фоторепортаж с акции памяти

Одесса остановилась на мгновение — фоторепортаж с акции памяти

Ua ru
Дата публикации 24 декабря 2025 11:51
В Одессе состоялась акция "Минута молчания": фото
Участники акции. Фото: Алена Кишлали

Сегодня, 24 декабря, в Приморском районе города провели акцию "Минута молчания" - в память обо всех, кто погиб в войне с Россией. Прохожие останавливались и присоединялись к молчаливой минуте, чтобы почтить память воинов.

Об этом журналистам Новини.LIVE сообщили организаторы акции "Минута молчания".

Акция чествования в Одессе

Акцию "Минута молчания" провели на площади 10 Апреля. Там собрались родственники погибших военных, волонтеры и жители города, которые решили присоединиться к почтению памяти. Участники выстроились с плакатами, портретами павших защитников и государственными флагами Украины.

В Одесі відбулася акція "Хвилина мовчання"
Участники акции с плакатами. Фото: Алена Кишлали
В Одесі відбулася акція "Хвилина мовчання"
Мужчина остановился во время акции. Фото: Алена Кишлали

Во время акции организаторы призвали одесситов хотя бы на минуту остановить ежедневную суету — прекратить движение, разговоры и поездки на автомобилях. Таким жестом горожане отдавали дань уважения тем, кто отдал жизнь за независимость и свободу Украины.

В Одесі відбулася акція "Хвилина мовчання"
Пара чтит погибших. Фото: Алена Кишлали
В Одесі відбулася акція "Хвилина мовчання"
Организатор акции с громкоговорителем. Фото: Алена Кишлалы

Главная цель таких акций — напоминать обществу о цене, которую ежедневно платят украинские военные на фронте. Они подчеркивают: минута молчания — это не формальность, а способ сохранить память и не привыкать к войне.

В Одесі відбулася акція "Хвилина мовчання"
Родные павших защитников. Фото: Алена Кишлали
В Одесі відбулася акція "Хвилина мовчання"
Прохожий во время "минуты молчания". Фото: Алена Кишлали

Что известно о минуте молчания в Украине

Ежедневная минута молчания — это общеукраинская традиция, введенная в марте 2022 года указом президента. Каждое утро в 9:00 во всех уголках страны люди останавливаются, чтобы почтить память павших в войне за независимость и свободу Украины.

В Одесі відбулася акція "Хвилина мовчання"
Участники акции "Минута молчания". Фото: Алена Кишлали
В Одесі відбулася акція "Хвилина мовчання"
Участники акции во время чествования. Фото: Алена Кишлали

Напомним, мы сообщали, что в Вашингтоне возле Белого дома состоялась акция Free Azov. Также мы писали, что во Львове устроили акцию-перформанс в поддержку пленных.

Одесса митинг акция Одесская область Новости Одессы минута молчания
Долженко Екатерина - редактор
Автор:
Долженко Екатерина
