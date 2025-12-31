Меморіал у Одесі вшанував полеглих захисників України

Вшанування героїв в Одесі. Фото: Одеська міська рада

В Одесі відбувся меморіальний захід на честь полеглих захисників України. Родини загиблих та одесити згадали героїв, які віддали життя за свободу країни. Кожне ім’я пролунало під символічний дзвін пам’яті, а деякі родини отримали державні нагороди.

Про це повідомили на офіційному каналі міста.

Реклама

Читайте також:

Вшанування загиблих

В останній день року одесити вшанували Героїв, що загинули, захищаючи Україну. Сьогодні поіменно згадали мешканців Одеси та Одещини, які загинули у грудні. Кожне ім’я звучало під символічний дзвін пам’яті, нагадуючи про велику ціну за свободу.

"Наш обов’язок – пам’ятати кожного, хто заплатив за свободу найвищу ціну, і бути гідними їхнього подвигу", – зазначив Ігор Коваль.

Сергій Лисак та Ігор Коваль під час заходу. Фото: Одеська міська рада

Микола Сторожук зачитує імена полеглих. Фото: Одеська міська рада

Під час церемонії Сергій Лисак вручив державну нагороду родині молодшого лейтенанта Андрія Івановича Хаблова. Орден "За мужність" ІІІ ступеня (посмертно) отримали дружина та донька офіцера.

Рідні загиблих захисників. Фото: Одеська міська рада

Нагадаємо, ми повідомляли, що в Києві відбулася акція на підтримку полонених. Також ми писали, що в Одесі розгорнули Прапор надії.