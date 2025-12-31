Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиМодаПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Одеса В Одесі згадували героїв — дзвін пам'яті в останній день року

В Одесі згадували героїв — дзвін пам'яті в останній день року

Ua ru
Дата публікації: 31 грудня 2025 16:05
Меморіал у Одесі вшанував полеглих захисників України
Вшанування героїв в Одесі. Фото: Одеська міська рада

В Одесі відбувся меморіальний захід на честь полеглих захисників України. Родини загиблих та одесити згадали героїв, які віддали життя за свободу країни. Кожне ім’я пролунало під символічний дзвін пам’яті, а деякі родини отримали державні нагороди.

Про це повідомили на офіційному каналі міста.

Реклама
Читайте також:

Вшанування загиблих

В останній день року одесити вшанували Героїв, що загинули, захищаючи Україну. Сьогодні поіменно згадали мешканців Одеси та Одещини, які загинули у грудні. Кожне ім’я звучало під символічний дзвін пам’яті, нагадуючи про велику ціну за свободу.

"Наш обов’язок – пам’ятати кожного, хто заплатив за свободу найвищу ціну, і бути гідними їхнього подвигу", – зазначив Ігор Коваль.

В Одесі вшанували воїнів
Сергій Лисак та Ігор Коваль під час заходу. Фото: Одеська міська рада
В Одесі вшанували воїнів
Микола Сторожук зачитує імена полеглих. Фото: Одеська міська рада

Під час церемонії Сергій Лисак вручив державну нагороду родині молодшого лейтенанта Андрія Івановича Хаблова. Орден "За мужність" ІІІ ступеня (посмертно) отримали дружина та донька офіцера.

В Одесі вшанували воїнів
Рідні загиблих захисників. Фото: Одеська міська рада

Нагадаємо, ми повідомляли, що в Києві відбулася акція на підтримку полонених. Також ми писали, що в Одесі розгорнули Прапор надії.

Одеса акція Одеська область Герой України Новини Одеси війна
Долженко Катерина - редактор
Автор:
Долженко Катерина
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації