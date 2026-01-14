Відео
Головна Одеса Пам'ять героїв — центр Одеси зупинився на хвилину

Пам'ять героїв — центр Одеси зупинився на хвилину

Ua ru
Дата публікації: 14 січня 2026 10:29
В Одесі відбулася акція Хвилина мовчання: де зупиняють рух о 9:00
Учасники акції "Хвилина мовчання". Фото: Наталія Михайленко

У середу, 14 грудня, в центрі та в Пересипському районі Одеси відбулася акція "Хвилина мовчання". Містяни зібралися, щоб вшанувати пам’ять усіх, хто загинув у війні з Росією. Рідні полеглих воїнів і небайдужі одесити прийшли з прапорами та табличками, нагадуючи про ціну, яку Україна платить за свободу. До хвилини мовчання долучалися й перехожі.

Про це журналістам Новини.LIVE розповіли організатори акції "Хвилина мовчання".

Читайте також:

Хвилина мовчання в Одесі

Учасники акції зібралися на перехресті вулиць Дерибасівської та Преображенської. Ще одна локація працювала в Пересипському районі — на перетині проспекту Князя Володимира Великого та вулиці Владислава Бувалкіна. Мета ініціативи — нагадати, що українські військові щодня боронять державу, жертвуючи власним життям.

Хвилина мовчання в Одесі
Поліцейський з учасниками перекривають рух. Фото: Наталія Михайленко

Організатори закликають містян хоча б на хвилину зупинятися, аби вшанувати пам’ять загиблих героїв. У руках учасники тримали українські прапори, портрети полеглих захисників і плакати.

Хвилина мовчання в Одесі
Перекрита вулиця під час акції. Фото: Наталія Михайленко

Світлофори о 09:00

Щодня о 9:00, під час загальнонаціональної хвилини мовчання, в Одесі на 13 перехрестях світлофори працюють у режимі "червоний для всіх". Таким чином рух транспорту тимчасово зупиняється, щоб місто могло вшанувати пам’ять загиблих захисників і захисниць України. До восьми перехресть, де цей режим діяв раніше, додали ще п’ять.

Хвилина мовчання в Одесі
Учасники акції на Дерибасівській. Фото: Наталія Михайленко

Київський район

Режим "червоний для всіх" вмикається на перехрестях:

  • Люстдорфська дорога — вул. Сергія Шелухина; •
  • Люстдорфська дорога — вул. Левітана;
  • Люстдорфська дорога — вул. Дмитріївська (4-та станція Люстдорфської дороги).
Хвилина мовчання в Одесі
Жінка тримає плакат у руках. Фото: Наталія Михайленко

Пересипський район

Режим діє на перехрестях:

  • просп. Князя Володимира Великого — вул. Давида Ойстраха;
  • вул. Академіка Заболотного — вул. Академіка Сахарова;
  • вул. Академіка Заболотного — вул. Жюліо Кюрі.
Хвилина мовчання в Одесі
Акція в центрі Одеси. Фото: Наталія Михайленко

Приморський район

Режим "червоний для всіх" увімкнений на перехрестях:

  • просп. Шевченка — бульвар Лесі Українки;
  • просп. Шевченка — вул. Семінарська;
  • вул. Пантелеймонівська — вул. Європейська (Привокзальна площа).
Хвилина мовчання в Одесі
Учасниця акції під час хвилини мовчання. Фото: Наталія Михайленко

Хаджибейський район

Рух зупиняють на перехрестях:

  • вул. Богдана Хмельницького — вул. М’ясоєдовська;
  • вул. Богдана Хмельницького — вул. Степова; 
  • Тираспольське шосе — вул. Просьолочна;
  • вул. Інглезі — вул. Івана та Юрія Лип.
Хвилина мовчання в Одесі
Люди т римають прапор і картонку. Фото: Наталія Михайленко

Хвилина мовчання в Україні

Традиція загальнонаціональної хвилини мовчання діє з березня 2022 року згідно з указом президента України. Щоранку о 9:00 по всій країні люди зупиняються, щоб віддати шану воїнам і цивільним, які загинули за свободу та незалежність України.

Нагадаємо, ми повідомляли, що в Одесі згадали імена полеглих захисників. Також ми писали, що у Києві відбулася акція на підтримку полонених.

Долженко Катерина - редактор
Автор:
Долженко Катерина
