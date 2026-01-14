В Одесі відбулася акція Хвилина мовчання: де зупиняють рух о 9:00

Пам'ять героїв — центр Одеси зупинився на хвилину
У середу, 14 грудня, в центрі та в Пересипському районі Одеси відбулася акція "Хвилина мовчання". Містяни зібралися, щоб вшанувати пам’ять усіх, хто загинув у війні з Росією. Рідні полеглих воїнів і небайдужі одесити прийшли з прапорами та табличками, нагадуючи про ціну, яку Україна платить за свободу. До хвилини мовчання долучалися й перехожі.
Про це журналістам Новини.LIVE розповіли організатори акції "Хвилина мовчання".
Хвилина мовчання в Одесі
Учасники акції зібралися на перехресті вулиць Дерибасівської та Преображенської. Ще одна локація працювала в Пересипському районі — на перетині проспекту Князя Володимира Великого та вулиці Владислава Бувалкіна. Мета ініціативи — нагадати, що українські військові щодня боронять державу, жертвуючи власним життям.
Організатори закликають містян хоча б на хвилину зупинятися, аби вшанувати пам’ять загиблих героїв. У руках учасники тримали українські прапори, портрети полеглих захисників і плакати.
Світлофори о 09:00
Щодня о 9:00, під час загальнонаціональної хвилини мовчання, в Одесі на 13 перехрестях світлофори працюють у режимі "червоний для всіх". Таким чином рух транспорту тимчасово зупиняється, щоб місто могло вшанувати пам’ять загиблих захисників і захисниць України. До восьми перехресть, де цей режим діяв раніше, додали ще п’ять.
Київський район
Режим "червоний для всіх" вмикається на перехрестях:
- Люстдорфська дорога — вул. Сергія Шелухина; •
- Люстдорфська дорога — вул. Левітана;
- Люстдорфська дорога — вул. Дмитріївська (4-та станція Люстдорфської дороги).
Пересипський район
Режим діє на перехрестях:
- просп. Князя Володимира Великого — вул. Давида Ойстраха;
- вул. Академіка Заболотного — вул. Академіка Сахарова;
- вул. Академіка Заболотного — вул. Жюліо Кюрі.
Приморський район
Режим "червоний для всіх" увімкнений на перехрестях:
- просп. Шевченка — бульвар Лесі Українки;
- просп. Шевченка — вул. Семінарська;
- вул. Пантелеймонівська — вул. Європейська (Привокзальна площа).
Хаджибейський район
Рух зупиняють на перехрестях:
- вул. Богдана Хмельницького — вул. М’ясоєдовська;
- вул. Богдана Хмельницького — вул. Степова;
- Тираспольське шосе — вул. Просьолочна;
- вул. Інглезі — вул. Івана та Юрія Лип.
Хвилина мовчання в Україні
Традиція загальнонаціональної хвилини мовчання діє з березня 2022 року згідно з указом президента України. Щоранку о 9:00 по всій країні люди зупиняються, щоб віддати шану воїнам і цивільним, які загинули за свободу та незалежність України.
