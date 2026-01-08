Акція «Хвилина мовчання» біля Оперного театру в Одесі

Учасники акції біля оперного. Фото: Новини.LIVE

Сьогодні, 8 січня біля Одеського оперного театру відбулася акція "Хвилина мовчання". Вона була присвячена пам’яті всіх, хто загинув у російсько-українській війні, та приурочена до річниці проведення таких акцій в Одесі. Люди разом вшановували полеглих захисників.

Про це повідомили журналісти Новини.LIVE з місця події.

Акція вшанування

Акція пройшла у центрі міста біля Оперного театру та була приурочена до річниці започаткування вшагування воїнів в Одесі. До неї долучилися рідні загиблих воїнів, друзі, волонтери та небайдужі містяни. Учасники тримали українські прапори, портрети полеглих захисників і плакати зі словами вдячності. Головна мета акції — нагадати містянам, що війна триває щодня, а свобода країни має високу ціну. Хвилина мовчання, за їхніми словами, — це простий, але важливий спосіб зберегти пам’ять про тих, хто не повернувся з війни.

Учасники під час акції. Фото: Новини.LIVE

Люди з плакатами та прапорами. Фото: Новини.LIVE

Організаторка акції наголосила, що "Хвилина мовчання" — це маленький за формою, але дуже значущий проєкт. За її словами, саме такі дії допомагають суспільству не звикати до війни і не втрачати відчуття реальності. Вона підкреслила, що пам’ять про загиблих воїнів має бути щоденною, а не лише у визначні дати.

"Ця хвилина — це чиєсь недожите життя і чийсь непройдений шлях. Ми повинні пам’ятати, якою ціною нам дається кожен день, і не бути байдужими", — сказала Анастасія Лукашок.

Організаторка акції біля входу в театр. Фото: Новини.LIVE

Одесити з картонками в руках. Фото: Новини.LIVE

Болючі втрати

Для родин полеглих такі акції мають особливе значення. Рідні говорять, що хвилина мовчання — це спосіб зберегти присутність загиблих у житті міста і країни. Адже родини змушені постійно боротися за повагу до пам’яті своїх близьких.

"Ця хвилина дуже болюча, але вона необхідна. Ми, родини загиблих, маємо робити все, щоб наших героїв пам’ятали і щоб суспільство розуміло, якою ціною ми живемо сьогодні", — наголосила мати полеглого воїна Ангеліна Любчак.

Матір полеглого Героя на акції. Фото: Новини.LIVE

Учасники вшановують полеглих. Фото: Новини.LIVE

Що відомо про хвилину мовчання в Україні

Щоденна хвилина мовчання — це загальноукраїнська традиція, запроваджена у березні 2022 року указом президента. Щоранку о 9:00 в усіх куточках країни люди зупиняються, щоб вшанувати пам’ять полеглих у війні за незалежність та свободу України.

Люди на сходах оперного театру. Фото: Новини.LIVE

Військовий та матір полеглого воїна. Фото: Новини.LIVE

Люди тримають плакати. Фото: Новини.LIVE

