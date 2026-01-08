Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиМодаПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Одеса Хвилина тиші біля Оперного — центр Одеси зупинився

Хвилина тиші біля Оперного — центр Одеси зупинився

Ua ru
Дата публікації: 8 січня 2026 10:56
Акція «Хвилина мовчання» біля Оперного театру в Одесі
Учасники акції біля оперного. Фото: Новини.LIVE

Сьогодні, 8 січня біля Одеського оперного театру відбулася акція "Хвилина мовчання". Вона була присвячена пам’яті всіх, хто загинув у російсько-українській війні, та приурочена до річниці проведення таких акцій в Одесі. Люди разом вшановували полеглих захисників.

Про це повідомили журналісти Новини.LIVE з місця події.

Реклама
Читайте також:

Акція вшанування

Акція пройшла у центрі міста біля Оперного театру та була приурочена до річниці започаткування вшагування воїнів в Одесі. До неї долучилися рідні загиблих воїнів, друзі, волонтери та небайдужі містяни. Учасники тримали українські прапори, портрети полеглих захисників і плакати зі словами вдячності. Головна мета акції — нагадати містянам, що війна триває щодня, а свобода країни має високу ціну. Хвилина мовчання, за їхніми словами, — це простий, але важливий спосіб зберегти пам’ять про тих, хто не повернувся з війни.

В Одесі провели акцію "Хвилина мовчання"
Учасники під час акції. Фото: Новини.LIVE
В Одесі провели акцію "Хвилина мовчання"
Люди з плакатами та прапорами. Фото: Новини.LIVE

Організаторка акції наголосила, що "Хвилина мовчання" — це маленький за формою, але дуже значущий проєкт. За її словами, саме такі дії допомагають суспільству не звикати до війни і не втрачати відчуття реальності. Вона підкреслила, що пам’ять про загиблих воїнів має бути щоденною, а не лише у визначні дати.

"Ця хвилина — це чиєсь недожите життя і чийсь непройдений шлях. Ми повинні пам’ятати, якою ціною нам дається кожен день, і не бути байдужими", — сказала Анастасія Лукашок.

В Одесі провели акцію "Хвилина мовчання"
Організаторка акції біля входу в театр. Фото: Новини.LIVE
В Одесі провели акцію "Хвилина мовчання"
Одесити з картонками в руках. Фото: Новини.LIVE

Болючі втрати

Для родин полеглих такі акції мають особливе значення. Рідні говорять, що хвилина мовчання — це спосіб зберегти присутність загиблих у житті міста і країни. Адже родини змушені постійно боротися за повагу до пам’яті своїх близьких.

"Ця хвилина дуже болюча, але вона необхідна. Ми, родини загиблих, маємо робити все, щоб наших героїв пам’ятали і щоб суспільство розуміло, якою ціною ми живемо сьогодні", — наголосила мати полеглого воїна Ангеліна Любчак.

В Одесі провели акцію "Хвилина мовчання"
Матір полеглого Героя на акції. Фото: Новини.LIVE
В Одесі провели акцію "Хвилина мовчання"
Учасники вшановують полеглих. Фото: Новини.LIVE

Що відомо про хвилину мовчання в Україні

Щоденна хвилина мовчання — це загальноукраїнська традиція, запроваджена у березні 2022 року указом президента. Щоранку о 9:00 в усіх куточках країни люди зупиняються, щоб вшанувати пам’ять полеглих у війні за незалежність та свободу України.

В Одесі провели акцію "Хвилина мовчання"
Люди на сходах оперного театру. Фото: Новини.LIVE
В Одесі провели акцію "Хвилина мовчання"
Військовий та матір полеглого воїна. Фото: Новини.LIVE
В Одесі провели акцію "Хвилина мовчання"
Люди тримають плакати. Фото: Новини.LIVE

Нагадаємо, ми повідомляли, що в Одесі відбулася акція "Дзвін пам'яті". Також ми писали, що у Києві нагадали про полонених.

Одеса акція Одеська область Новини Одеси пам'ять хвилина мовчання
Долженко Катерина - редактор
Автор:
Долженко Катерина
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації