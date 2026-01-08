Видео
Главная Одесса Минута тишины возле Оперного — центр Одессы остановился

Минута тишины возле Оперного — центр Одессы остановился

Ua ru
Дата публикации 8 января 2026 10:56
Акция "Минута молчания" возле Оперного театра в Одессе
Участники акции возле оперного. Фото: Новини.LIVE

Сегодня, 8 января возле Одесского оперного театра состоялась акция "Минута молчания". Она была посвящена памяти всех, кто погиб в российско-украинской войне, и приурочена к годовщине проведения таких акций в Одессе. Люди вместе чествовали павших защитников.

Об этом сообщили журналисты Новини.LIVE с места события.

Читайте также:

Акция чествования

Акция прошла в центре города возле Оперного театра и была приурочена к годовщине начала чествования воинов в Одессе. К ней присоединились родные погибших воинов, друзья, волонтеры и неравнодушные горожане. Участники держали украинские флаги, портреты павших защитников и плакаты со словами благодарности. Главная цель акции — напомнить горожанам, что война продолжается каждый день, а свобода страны имеет высокую цену. Минута молчания, по их словам, — это простой, но важный способ сохранить память о тех, кто не вернулся с войны.

В Одесі провели акцію "Хвилина мовчання"
Участники во время акции во время акции. Фото: Новини.LIVE
В Одесі провели акцію "Хвилина мовчання"
Люди с плакатами и флагами. Фото: Новини.LIVE

Организатор акции отметила, что "Минута молчания" — это маленький по форме, но очень значимый проект. По ее словам, именно такие действия помогают обществу не привыкать к войне и не терять ощущение реальности. Она подчеркнула, что память о погибших воинах должна быть ежедневной, а не только в знаменательные даты.

"Эта минута — это чья-то недожитая жизнь и чей-то непройденный путь. Мы должны помнить, какой ценой нам дается каждый день, и не быть равнодушными", — сказала Анастасия Лукашок.

В Одесі провели акцію "Хвилина мовчання"
Организатор акции у входа в театр. Фото: Новини.LIVE
В Одесі провели акцію "Хвилина мовчання"
Одесситы с картонками в руках. Фото: Новини.LIVE

Болезненные потери

Для семей павших такие акции имеют особое значение. Родные говорят, что минута молчания — это способ сохранить присутствие погибших в жизни города и страны. Ведь семьи вынуждены постоянно бороться за уважение к памяти своих близких.

"Эта минута очень болезненна, но она необходима. Мы, семьи погибших, должны делать все, чтобы наших героев помнили и чтобы общество понимало, какой ценой мы живем сегодня", — отметила мать павшего воина Ангелина Любчак.

В Одесі провели акцію "Хвилина мовчання"
Мать павшего Героя на акции. Фото: Новини.LIVE
В Одесі провели акцію "Хвилина мовчання"
Участники чествуют павших. Фото: Новини.LIVE

Что известно о минуте молчания в Украине

Ежедневная минута молчания — это всеукраинская традиция, введенная в марте 2022 года указом президента. Каждое утро в 9:00 во всех уголках страны люди останавливаются, чтобы почтить память павших в войне за независимость и свободу Украины.

В Одесі провели акцію "Хвилина мовчання"
Люди на лестнице оперного театра. Фото: Новини.LIVE
В Одесі провели акцію "Хвилина мовчання"
Военный и мать павшего воина. Фото: Новини.LIVE
В Одесі провели акцію "Хвилина мовчання"
Люди держат плакаты. Фото: Новини.LIVE

Напомним, мы сообщали, что в Одессе состоялась акция "Колокол памяти". Также мы писали, что в Киеве напомнили о пленных.

Одесса акция Одесская область Новости Одессы память минута молчания
Долженко Екатерина - редактор
Автор:
Долженко Екатерина
