Головна Одеса Звільнення Одеси: містяни несуть квіти на площу 10 квітня

Звільнення Одеси: містяни несуть квіти на площу 10 квітня

Дата публікації: 10 квітня 2026 10:38
Квіти біля пам'ятника. Фото: Новини.LIVE

10 квітня 1944 року Одесу визволили від нацистської окупації, яка тривала 907 днів. Традиційно в цей день містяни приходять до пам’ятника "Крила перемоги", щоб покласти квіти та вшанувати загиблих.

Про це з місця події повідомили журналісти Новини.LIVE.

День пам’яті

Окупація Одеси тривала 907 днів — з 16 жовтня 1941 року по 10 квітня 1944 року. Це був один із найважчих періодів в історії міста, який забрав тисячі життів і залишив глибокий слід у пам’яті одеситів. Після визволення ця дата стала символом стійкості та боротьби. Щороку 10 квітня містяни приходять до пам’ятника "Крила перемоги", щоб покласти квіти і вшанувати загиблих.

"Визволення Одеси — це дуже велике свято для нашої родини. Ми причетні до цього, у нас є своя історія. Тому для нас це дуже важливий день", — розповіла одеситка Ніоніла.

Одеситка Ніоніла про важливість дати. Фото: Новини.LIVE
Пам'ятник "Крила перемоги". Фото: Новини.LIVE

Вшанування воїнів

Значення цієї дати виходить далеко за межі історії. Сьогоднішня війна змушує інакше дивитися на події минулого. У місті намагаються поєднати вшанування ветеранів Другої світової та підтримку сучасних військових. Також діють програми допомоги для тих, хто повернувся з фронту або потребує підтримки.

Гвоздики зі стрічками. Фото: Новини.LIVE

За час окупації в Одесі загинули 82 тисячі жителів. Ще 78 тисяч людей викрали до Німеччини.

"Для мене це не просто цифри. Це пам'ять і велика подяка тим, хто віддав своє життя за нашу свободу. Ми вшановуємо ветеранів і бачимо, що сьогодні все повторюється — молоді хлопці та дівчата знову йдуть на війну", — сказав голова Приморської районної адміністрації Одеси Марат Корольов.

Голова Приморської райадміністрації. Фото: Новини.LIVE
Квіти біля пам'ятника. Фото: Новини.LIVE

Підтримка ветеранів

Окрему увагу в місті приділяють соціальній підтримці ветеранів. Йдеться як про людей поважного віку, так і про тих, хто нещодавно повернувся з фронту. Важливо забезпечити не лише фінансову допомогу, а й медичну та психологічну підтримку. Це необхідно, щоб люди відчували турботу та повагу.

"Сьогодні ми маємо бути соціально спрямованими. Потрібно знаходити можливості допомагати — і матеріально, і через соціальні програми. Незалежно від віку ветерана, кожен має відчувати, що його підтримують", — додав Марат Корольов.

Троянди, які принесли до пам'ятника. Фото: Новини.LIVE

Як повідомляли Новини.LIVE, що в Одесі 16 березня вшанували пам’ять загиблих під час бомбардування Маріупольського драмтеатру. Акція відбулася біля Одеського театру опери та балету. Люди прийшли з лампадками та говорили про події березня 2022 року. Учасники нагадали, що трагедія забрала життя сотень мирних мешканців, які ховалися від обстрілів.

Також Новини.LIVE писали, що 19 лютого, в Одесі на перехресті проспекту Лесі Українки та Шевченка під час хвилини мовчання зупинився транспорт. О 9:00 водії та пішоходи завмерли, вшановуючи пам’ять загиблих українських героїв у війні. Акцію приурочили до дня початку окупації Криму.

Марія Луценко - Редактор
Автор:
Марія Луценко
