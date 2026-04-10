Звільнення Одеси: містяни несуть квіти на площу 10 квітня
10 квітня 1944 року Одесу визволили від нацистської окупації, яка тривала 907 днів. Традиційно в цей день містяни приходять до пам’ятника "Крила перемоги", щоб покласти квіти та вшанувати загиблих.
Про це з місця події повідомили журналісти Новини.LIVE.
День пам’яті
Окупація Одеси тривала 907 днів — з 16 жовтня 1941 року по 10 квітня 1944 року. Це був один із найважчих періодів в історії міста, який забрав тисячі життів і залишив глибокий слід у пам’яті одеситів. Після визволення ця дата стала символом стійкості та боротьби. Щороку 10 квітня містяни приходять до пам’ятника "Крила перемоги", щоб покласти квіти і вшанувати загиблих.
"Визволення Одеси — це дуже велике свято для нашої родини. Ми причетні до цього, у нас є своя історія. Тому для нас це дуже важливий день", — розповіла одеситка Ніоніла.
Вшанування воїнів
Значення цієї дати виходить далеко за межі історії. Сьогоднішня війна змушує інакше дивитися на події минулого. У місті намагаються поєднати вшанування ветеранів Другої світової та підтримку сучасних військових. Також діють програми допомоги для тих, хто повернувся з фронту або потребує підтримки.
За час окупації в Одесі загинули 82 тисячі жителів. Ще 78 тисяч людей викрали до Німеччини.
"Для мене це не просто цифри. Це пам'ять і велика подяка тим, хто віддав своє життя за нашу свободу. Ми вшановуємо ветеранів і бачимо, що сьогодні все повторюється — молоді хлопці та дівчата знову йдуть на війну", — сказав голова Приморської районної адміністрації Одеси Марат Корольов.
Підтримка ветеранів
Окрему увагу в місті приділяють соціальній підтримці ветеранів. Йдеться як про людей поважного віку, так і про тих, хто нещодавно повернувся з фронту. Важливо забезпечити не лише фінансову допомогу, а й медичну та психологічну підтримку. Це необхідно, щоб люди відчували турботу та повагу.
"Сьогодні ми маємо бути соціально спрямованими. Потрібно знаходити можливості допомагати — і матеріально, і через соціальні програми. Незалежно від віку ветерана, кожен має відчувати, що його підтримують", — додав Марат Корольов.
Читайте Новини.LIVE!