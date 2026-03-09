Люди біля пам'ятника Шевченку. Фото: Новини.LIVE/Вікторія Яслик

В Одесі вшанували день народження Тараса Шевченка. Люди зібралися біля пам’ятника поетові у Шевченківському парку. Там поклали квіти. Учасники говорили про значення творчості Кобзаря для сучасної України.

Про це повідомляють журналісти Новини.LIVE з місця події.

Вшанування Шевченка

В Одесі відбувся пам’ятний захід до дня народження Тараса Шевченка в однойменному парку. До пам’ятника поетові містяни принесли квіти. Під час зустрічі звучали різні твори Кобзаря. Учасники говорили про те, що його слова і сьогодні залишаються актуальними та часто по-новому відкриваються під час війни. Один із учасників заходу, Микола, прочитав вірш Шевченка "Молитва" і наголосив, що творчість поета інколи трактують по-різному.

"Іноді Шевченка подають так, ніби він закликає до ненависті. Але насправді його слова народжені любов’ю до свого народу, до тих "малих рабів німих", яких він хотів возвеличити", — сказав він.

Микола під час заходу. Фото: Новини.LIVE/Вікторія Яслик

Шевченкові слова під час війни

Під час заходу також говорили про те, як ідеї Шевченка перегукуються із сучасною боротьбою України. Учасники зазначали, що прагнення свободи, про яке писав поет, залишається важливим і сьогодні. Одеситка Ганна нагадала відомі рядки Кобзаря про любов до України та молитву за неї у найтяжчі моменти.

"Свою Україну любіть, любіть її во время люте, в остатню тяжкую минуту за неї Господа моліть. Дай Боже навчитися так", — сказала вона.

Ганна зачитує вірш. Фото: Новини.LIVE/Вікторія Яслик

Що відомо про Шевченка

Тарас Шевченко — український поет, художник і громадський діяч, якого вважають однією з ключових постатей української культури. Він народився 9 березня 1814 року в родині кріпаків на Черкащині. У 1838 році друзі викупили його з кріпацтва, після чого Шевченко зміг навчатися та займатися творчістю.

Представники Одеси на заході. Фото: Новини.LIVE/Вікторія Яслик

Найвідомішою його книжкою стала поетична збірка "Кобзар". У своїх творах Шевченко писав про свободу, долю України та життя простих людей. За свої погляди поета переслідувала влада Російської імперії — у 1847 році його заарештували та відправили на заслання із забороною писати й малювати.

Оркестр на події. Фото: Новини.LIVE/Вікторія Яслик

Сьогодні Тараса Шевченка вважають символом української культури та боротьби за незалежність, а його твори залишаються актуальними для багатьох поколінь українців.

Покладання квітів. Фото: Новини.LIVE/Вікторія Яслик

Читання віршів. Фото: Новини.LIVE/Вікторія Яслик

