Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Live Відео
КомпаніїВійськова економікаПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіТехноГроші ЗСУЖиттяГороскопFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімТранспортАвтоКіно та серіалиМетеоПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Життя
Кіно
Львів
Метео
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Одеса В Одесі вшанували пам'ять українського митця Тараса Шевченка

В Одесі вшанували пам'ять українського митця Тараса Шевченка

Ua ru
Дата публікації: 9 березня 2026 11:27
В Одесі вшанували день народження Тараса Шевченка
Люди біля пам'ятника Шевченку. Фото: Новини.LIVE/Вікторія Яслик

В Одесі вшанували день народження Тараса Шевченка. Люди зібралися біля пам’ятника поетові у Шевченківському парку. Там поклали квіти. Учасники говорили про значення творчості Кобзаря для сучасної України.

Про це повідомляють журналісти Новини.LIVE з місця події.

Реклама
Читайте також:

Вшанування Шевченка

В Одесі відбувся пам’ятний захід до дня народження Тараса Шевченка в однойменному парку. До пам’ятника поетові містяни принесли квіти. Під час зустрічі звучали різні твори Кобзаря. Учасники говорили про те, що його слова і сьогодні залишаються актуальними та часто по-новому відкриваються під час війни. Один із учасників заходу, Микола, прочитав вірш Шевченка "Молитва" і наголосив, що творчість поета інколи трактують по-різному.

"Іноді Шевченка подають так, ніби він закликає до ненависті. Але насправді його слова народжені любов’ю до свого народу, до тих "малих рабів німих", яких він хотів возвеличити", — сказав він.

В Одесі вшанували Шевченка
Микола під час заходу. Фото: Новини.LIVE/Вікторія Яслик

Шевченкові слова під час війни

Під час заходу також говорили про те, як ідеї Шевченка перегукуються із сучасною боротьбою України. Учасники зазначали, що прагнення свободи, про яке писав поет, залишається важливим і сьогодні. Одеситка Ганна нагадала відомі рядки Кобзаря про любов до України та молитву за неї у найтяжчі моменти.

"Свою Україну любіть, любіть її во время люте, в остатню тяжкую минуту за неї Господа моліть. Дай Боже навчитися так", — сказала вона.

В Одесі вшанували Шевченка
Ганна зачитує вірш. Фото: Новини.LIVE/Вікторія Яслик

Що відомо про Шевченка

Тарас Шевченко — український поет, художник і громадський діяч, якого вважають однією з ключових постатей української культури. Він народився 9 березня 1814 року в родині кріпаків на Черкащині. У 1838 році друзі викупили його з кріпацтва, після чого Шевченко зміг навчатися та займатися творчістю.

В Одесі вшанували Шевченка
Представники Одеси на заході. Фото: Новини.LIVE/Вікторія Яслик

Найвідомішою його книжкою стала поетична збірка "Кобзар". У своїх творах Шевченко писав про свободу, долю України та життя простих людей. За свої погляди поета переслідувала влада Російської імперії — у 1847 році його заарештували та відправили на заслання із забороною писати й малювати.

В Одесі вшанували Шевченка
Оркестр на події. Фото: Новини.LIVE/Вікторія Яслик

Сьогодні Тараса Шевченка вважають символом української культури та боротьби за незалежність, а його твори залишаються актуальними для багатьох поколінь українців.

В Одесі вшанували Шевченка
Покладання квітів. Фото: Новини.LIVE/Вікторія Яслик
В Одесі вшанували Шевченка
Читання віршів. Фото: Новини.LIVE/Вікторія Яслик

Нагадаємо, ми повідомляли, що сьогодні, 9 березня, вшановують день народження Тараса Шевченка — поета, що став символом України. Його творчість справила величезний вплив на розвиток української літератури, культури та національної самосвідомості.

Також ми писали, що очільник Офісу Президента України Кирило Буданов у день народження Тараса Шевченка, 9 берехня, опублікував звернення, в якому назвав Кобзаря постаттю, що об'єднує українське прагнення до свободи. У своєму дописі він згадав рядки із знаменитого вірша "Заповіт" та наголосив, що Україна щодня виконує цей заклик у боротьбі проти ворога.

Одеса Тарас Шевченко Одеська область пам'ятник Новини Одеси
Долженко Катерина - редактор, одеський оглядач
Автор:
Долженко Катерина
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації