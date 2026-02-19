Хвилина тиші в Одесі: де зупиняється транспорт о 9:00

Акція "Хвилина мовчання" в Одесі. Фото: Новини.LIVE/Вікторія Яслик

Сьогодні, 19 лютого, в Одесі на перехресті проспекту Лесі Українки та Шевченка під час хвилини мовчання зупинився транспорт. О 9:00 водії та пішоходи завмерли, вшановуючи пам’ять загиблих українських героїв у війні. Акцію приурочили до дня початку окупації Криму.

Новини.LIVE побували на акції та поспілкувалися з учасниками заходу.

Хвилина мовчання в Одесі. Фото: Новини.LIVE/Вікторія Яслик

Хвилина мовчання

19 лютого 2014 року — день, який для багатьох українців став точкою відліку війни. Саме цього дня 12 років тому Росія розпочала окупацію Криму. З того моменту Україна живе у боротьбі за свою землю, за рідних і близьких, за право бути вдома.

У пам’ять про тих, хто вже ніколи не повернеться, одесити сьогодні вийшли на вулиці міста. Рівно о 9:00 вони зупинилися на хвилину мовчання — з плакатами в руках, у тиші, яка звучить сильніше за будь-які слова.

В Одесі акція проходить не лише символічно, а й організовано: на низці перехресть під час хвилини тиші світлофори переводять у режим, коли рух транспорту зупиняється в усіх напрямках. Це дає можливість містянам безпечно вшанувати пам’ять просто на вулицях.

Жінка тримає плакат під час акції. Фото: Новини.LIVE/Вікторія Яслик

Одним із таких місць стало перехрестя проспекту Лесі Українки та проспекту Шевченка, де сьогодні зранку водії виходили з автівок, а пішоходи зупинялися просто посеред дороги. Перед хвилиною мовчання учасники акції говорили, що для них це не формальність, а щоденне нагадування про втрату.

Що кажуть учасники акції

Марина Мартиненко приїхала до Одеси з Дніпропетровщини й долучається до таких акцій давно. Вона каже, що пам’ять має бути всюди, а не лише у свята.

"Я вважаю, що всі герої, які загинули, — це всі наші рідні люди. І треба вшановувати усюди. Я дуже хочу, щоб це передавалося з покоління в покоління", — говорить Марина.

Учасниця акції Марина. Фото: Новини.LIVE/Вікторія Яслик

Вона додає, що ця хвилина завжди про біль і гордість водночас. За її словами, це вже не просто зупинка транспорту, а момент, коли місто об’єднується заради пам’яті.

"Ці молоді українці — це цвіт нації, яких більше немає з нами. Ми маємо пам’ятати кожного. Не має бути жодного забутого імені", — каже учасниця.

Чоловік вийшов з машини, щоб вшанувати загиблих воїнів. Фото: Новини.LIVE/Вікторія Яслик

До акції долучився й Микола Тарасенко — молодий одесит, який не лише приходить на хвилину тиші, а й є одним із ініціаторів пам’ятного проєкту "Дерева пам’яті". Хлопець каже, що хвилина тиші нагадує: війна триває не з 2022-го, а значно довше.

"Ця акція важлива ще й тому, що війна триває вже дванадцять років. Ми маємо пам’ятати, якою ціною дається право жити на своїй землі", — зазначає він.

Учасник акції Микола Тарасенко. Фото: Новини.LIVE/Вікторія Яслик

Режим "червоний для всіх"

Наразі режим повної зупинки транспорту щодня о 9:00 діє у чотирьох районах міста — на ключових магістралях та біля важливих транспортних вузлів.

Перехрестя, де світлофори працюють у режимі "червоний для всіх":

Київський район

Люстдорфська дорога — вул. Сергія Шелухіна

Люстдорфська дорога — вул. Левітана

Люстдорфська дорога — вул. Дмитріївська (4-та станція Люстдорфської дороги)

Пересипський район

просп. Князя Володимира Великого — вул. Давида Ойстраха

вул. Академіка Заболотного — вул. Академіка Сахарова

вул. Академіка Заболотного — вул. Жюліо Кюрі

Приморський район

просп. Шевченка — бульвар Лесі Українки

просп. Шевченка — вул. Семінарська

вул. Пантелеймонівська — вул. Європейська (Привокзальна площа)

Хаджибейський район

вул. Богдана Хмельницького — вул. М’ясоєдовська

вул. Богдана Хмельницького — вул. Степова

Тираспольське шосе — вул. Просьолочна

вул. Інглезі — вул. Івана та Юрія Лип

Машини зупинилися на перехресті під час акції в Одесі. Фото: Новини.LIVE/Вікторія Яслик

Після хвилини мовчання учасники акції підійшли до дерев, щоб розвісити паперових янголів, підготовлених заздалегідь. У наш час вони стали одним із символів пам’яті про Небесну Сотню.

Нагадаємо, хвилина мовчання в Україні отримала й законодавче підґрунтя. Верховна Рада ухвалила законопроєкт №14144 щодо вшанування пам’яті співвітчизників, які загинули через збройну агресію РФ. Документ підтримали 260 народних депутатів. Закон передбачає, що державні органи та місцева влада мають забезпечувати оголошення хвилини мовчання в установах, а також через медіа й системи оповіщення. Хвилина мовчання — це загальнонаціональна традиція пам’яті, яку запровадили в Україні у 2022 році. Щодня о 9:00 українці згадують військових і цивільних, які загинули внаслідок російської агресії.

Також ми писали, що в Одесі вперше роботу спеціальної системи, яка під час хвилини мовчання вмикає червоне світло на світлофорах, продемонстрували 26 листопада. О 09:00 Одеса офіційно долучилася до хвилини тиші, зупинивши рух на перехресті біля ОДА на перехресті проспекту Шевченка та вулиці Лесі Українки.