Минута молчания: где в Одессе останавливается транспорт в 9:00

Акция "Минута молчания" в Одессе.

Сегодня, 19 февраля, в Одессе на перекрестке проспекта Леси Украинки и Шевченко во время минуты молчания остановился транспорт. В 9:00 водители и пешеходы замерли, почтив память погибших украинских героев в войне. Акция приурочена к дню начала оккупации Крыма.

Новини.LIVE побывали на акции и пообщались с участниками мероприятия.

Минута молчания в Одессе.

Минута молчания

19 февраля 2014 года — день, который для многих украинцев стал точкой отсчета войны. Именно в этот день 12 лет назад Россия начала оккупацию Крыма. С того момента Украина живет в борьбе за свою землю, за родных и близких, за право быть дома.

В память о тех, кто уже никогда не вернется, одесситы сегодня вышли на улицы города. Ровно в 9:00 они остановились на минуту молчания — с плакатами в руках, в тишине, которая звучит сильнее любых слов.

В Одессе акция проходит не только символически, но и организованно: на ряде перекрестков во время минуты тишины светофоры переводят в режим, когда движение транспорта останавливается во всех направлениях. Это дает возможность горожанам безопасно почтить память прямо на улицах.

Женщина держит плакат во время акции.

Одним из таких мест стал перекресток проспекта Леси Украинки и проспекта Шевченко, где сегодня утром водители выходили из автомобилей, а пешеходы останавливались прямо посреди дороги. Перед минутой молчания участники акции говорили, что для них это не формальность, а ежедневное напоминание о потере.

Что говорят участники акции

Марина Мартыненко приехала в Одессу из Днепропетровской области и приобщается к таким акциям давно. Она говорит, что память должна быть везде, а не только в праздники.

"Я считаю, что все герои, которые погибли, — это все наши родные люди. И надо чтить всюду. Я очень хочу, чтобы это передавалось из поколения в поколение", — говорит Марина.

Участница акции Марина.

Она добавляет, что эта минута всегда о боли и гордости одновременно. По ее словам, это уже не просто остановка транспорта, а момент, когда город объединяется ради памяти.

"Эти молодые украинцы — это цвет нации, которых больше нет с нами. Мы должны помнить каждого. Не должно быть ни одного забытого имени", — говорит участница.

Мужчина вышел из машины, чтобы почтить погибших воинов.

К акции присоединился и Николай Тарасенко — молодой одессит, который не только приходит на минуту молчания, но и является одним из инициаторов памятного проекта "Деревья памяти". Он говорит, что минута тишины напоминает: война длится не с 2022-го, а значительно дольше.

"Эта акция важна еще и потому, что война продолжается уже двенадцать лет. Мы должны помнить, какой ценой дается право жить на своей земле", — отмечает он.

Участник акции Николай Тарасенко.

После минуты молчания участники акции подошли к деревьям, чтобы развесить бумажных ангелов, подготовленных заранее. В наше время они стали одним из символов памяти о Небесной Сотне.

Режим "красный для всех"

Сейчас режим полной остановки транспорта ежедневно в 9:00 действует в четырех районах города — на ключевых магистралях и возле важных транспортных узлов.

Перекресток, где светофоры работают в режиме "красный для всех":

Киевский район

Люстдорфская дорога — ул. Сергея Шелухина

Люстдорфская дорога — ул. Левитана

Люстдорфская дорога — ул. Дмитриевская (4-я станция Люстдорфской дороги)

Пересыпский район

просп. Князя Владимира Великого — ул. Давида Ойстраха

ул. Академика Заболотного — ул. Академика Сахарова

ул. Академика Заболотного — ул. Жюлио Кюри

Приморский район

просп. Шевченко — бульвар Леси Украинки

просп. Шевченко — ул. Семинарская

ул. Пантелеймоновская — ул. Европейская (Привокзальная площадь)

Хаджибейский район

ул. Богдана Хмельницкого — ул. Мясоедовская

Богдана Хмельницкого — ул. Степная

Тираспольское шоссе — ул. Проселочная

Инглези — ул. Ивана и Юрия Лип

Машины остановились на перекрестке во время акции в Одессе.

Напомним, минута молчания в Украине получила и законодательную основу. Верховная Рада приняла законопроект №14144 о чествовании памяти соотечественников, погибших из-за вооруженной агрессии РФ. Документ поддержали 260 народных депутатов. Закон предусматривает, что государственные органы и местные власти должны обеспечивать объявление минуты молчания в учреждениях, а также через медиа и системы оповещения. Минута молчания — это общенациональная традиция памяти, которую ввели в Украине в 2022 году. Ежедневно в 9:00 украинцы вспоминают военных и гражданских, погибших в результате российской агрессии.

Также мы писали, что в Одессе впервые работу специальной системы, которая во время минуты молчания включает красный свет на светофорах, продемонстрировали 26 ноября. В 09:00 Одесса официально присоединилась к минуте тишины, остановив движение на перекрестке возле ОГА на перекрестке проспекта Шевченко и улицы Леси Украинки.