Минута молчания: где в Одессе останавливается транспорт в 9:00

Дата публикации 19 февраля 2026 11:52
Акция "Минута молчания" в Одессе. Фото: Новини.LIVE/Виктория Яслык

Сегодня, 19 февраля, в Одессе на перекрестке проспекта Леси Украинки и Шевченко во время минуты молчания остановился транспорт. В 9:00 водители и пешеходы замерли, почтив память погибших украинских героев в войне. Акция приурочена к дню начала оккупации Крыма.

Новини.LIVE побывали на акции и пообщались с участниками мероприятия.

Люди з портретами у руках
Минута молчания в Одессе. Фото: Новини.LIVE/Виктория Яслык

Минута молчания

19 февраля 2014 года — день, который для многих украинцев стал точкой отсчета войны. Именно в этот день 12 лет назад Россия начала оккупацию Крыма. С того момента Украина живет в борьбе за свою землю, за родных и близких, за право быть дома.

В память о тех, кто уже никогда не вернется, одесситы сегодня вышли на улицы города. Ровно в 9:00 они остановились на минуту молчания — с плакатами в руках, в тишине, которая звучит сильнее любых слов.

В Одессе акция проходит не только символически, но и организованно: на ряде перекрестков во время минуты тишины светофоры переводят в режим, когда движение транспорта останавливается во всех направлениях. Это дает возможность горожанам безопасно почтить память прямо на улицах.

Жінка тримає плакат у руках
Женщина держит плакат во время акции. Фото: Новини.LIVE/Виктория Яслык

Одним из таких мест стал перекресток проспекта Леси Украинки и проспекта Шевченко, где сегодня утром водители выходили из автомобилей, а пешеходы останавливались прямо посреди дороги. Перед минутой молчания участники акции говорили, что для них это не формальность, а ежедневное напоминание о потере.

Что говорят участники акции

Марина Мартыненко приехала в Одессу из Днепропетровской области и приобщается к таким акциям давно. Она говорит, что память должна быть везде, а не только в праздники.

"Я считаю, что все герои, которые погибли, — это все наши родные люди. И надо чтить всюду. Я очень хочу, чтобы это передавалось из поколения в поколение", — говорит Марина.

Учасниця акції
Участница акции Марина. Фото: Новини.LIVE/Виктория Яслык

Она добавляет, что эта минута всегда о боли и гордости одновременно. По ее словам, это уже не просто остановка транспорта, а момент, когда город объединяется ради памяти.

"Эти молодые украинцы — это цвет нации, которых больше нет с нами. Мы должны помнить каждого. Не должно быть ни одного забытого имени", — говорит участница.

Чоловік стоїть біля машини
Мужчина вышел из машины, чтобы почтить погибших воинов. Фото: Новини.LIVE/Виктория Яслык

К акции присоединился и Николай Тарасенко — молодой одессит, который не только приходит на минуту молчания, но и является одним из инициаторов памятного проекта "Деревья памяти". Он говорит, что минута тишины напоминает: война длится не с 2022-го, а значительно дольше.

"Эта акция важна еще и потому, что война продолжается уже двенадцать лет. Мы должны помнить, какой ценой дается право жить на своей земле", — отмечает он.

Хвилина тиші в Одесі — містяни вшанували полеглих воїнів - фото 5
Участник акции Николай Тарасенко. Фото: Новини.LIVE/Виктория Яслык

После минуты молчания участники акции подошли к деревьям, чтобы развесить бумажных ангелов, подготовленных заранее. В наше время они стали одним из символов памяти о Небесной Сотне.

Режим "красный для всех"

Сейчас режим полной остановки транспорта ежедневно в 9:00 действует в четырех районах города — на ключевых магистралях и возле важных транспортных узлов.

Перекресток, где светофоры работают в режиме "красный для всех":

Киевский район

  • Люстдорфская дорога — ул. Сергея Шелухина
  • Люстдорфская дорога — ул. Левитана
  • Люстдорфская дорога — ул. Дмитриевская (4-я станция Люстдорфской дороги)

Пересыпский район

  • просп. Князя Владимира Великого — ул. Давида Ойстраха
  • ул. Академика Заболотного — ул. Академика Сахарова
  • ул. Академика Заболотного — ул. Жюлио Кюри

Приморский район

  • просп. Шевченко — бульвар Леси Украинки
  • просп. Шевченко — ул. Семинарская
  • ул. Пантелеймоновская — ул. Европейская (Привокзальная площадь)

Хаджибейский район

  • ул. Богдана Хмельницкого — ул. Мясоедовская
  • Богдана Хмельницкого — ул. Степная
  • Тираспольское шоссе — ул. Проселочная
  • Инглези — ул. Ивана и Юрия Лип
Машини зупинилися на перехресті
Машины остановились на перекрестке во время акции в Одессе. Фото: Новини.LIVE/Виктория Яслык

Напомним, минута молчания в Украине получила и законодательную основу. Верховная Рада приняла законопроект №14144 о чествовании памяти соотечественников, погибших из-за вооруженной агрессии РФ. Документ поддержали 260 народных депутатов. Закон предусматривает, что государственные органы и местные власти должны обеспечивать объявление минуты молчания в учреждениях, а также через медиа и системы оповещения. Минута молчания — это общенациональная традиция памяти, которую ввели в Украине в 2022 году. Ежедневно в 9:00 украинцы вспоминают военных и гражданских, погибших в результате российской агрессии.

Также мы писали, что в Одессе впервые работу специальной системы, которая во время минуты молчания включает красный свет на светофорах, продемонстрировали 26 ноября. В 09:00 Одесса официально присоединилась к минуте тишины, остановив движение на перекрестке возле ОГА на перекрестке проспекта Шевченко и улицы Леси Украинки.

