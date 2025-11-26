Минута молчания в Одессе и запуск красного света

Помним героев — в Одессе ввели новую систему на светофорах
В Одессе официально запустили инициативу, по которой во время всеукраинской минуты молчания светофоры включают специальный красный сигнал, чтобы остановить движение и дать людям время почтить погибших в российско-украинской войне. Первый запуск провели 26 ноября на перекрестке улицы Леси Украинки и проспекта Шевченко. Организаторы отмечают: идея заключается в том, чтобы город останавливался одновременно со всей страной и помнил цену свободы.
Об этом сообщили журналисты Новини.LIVE с места события.
Красный свет для всех
26 ноября в Одессе впервые продемонстрировали работу системы, которая во время минуты молчания включает красный свет на светофорах. В 09:00 Одесса официально присоединилась к минуте тишины, остановив движение на перекрестке возле ОГА на перекрестке проспекта Шевченко и улицы Леси Украинки. В дальнейшем количество таких перекрестков в городе планируют расширять.
Минута молчания
Перед запуском новой системы специалистам пришлось тщательно подготовить все технические детали. Они отрабатывали нетипичный режим светофоров, тестировали оборудование и согласовывали безопасность с патрульной полицией. Особенно важно было настроить точное время включения — система должна срабатывать ровно в 09:00 ежедневно. Сейчас она работает на восьми перекрестках, а впоследствии количество точек планируют увеличить.
"Это минута молчания, во время которой мы вводим красный свет для всех, чтобы люди остановились. Это напоминание о цене, которую мы платим каждый день. Было много технических сложностей — ручные настройки, тестирование с полицией, работа контроллеров. Сейчас система уже работает на восьми перекрестках, и мы планируем ее развивать дальше", — пояснил директор КП "СМЭП" Петр Стоянов.
Чествование героев
Руководитель ОО "Семьи ангелов света" Ангелина Любчак подчеркнула, что культура чествования в крупных городах до сих пор формируется, а Одесса долгое время оставалась пассивной. Именно поэтому волонтеры, семьи погибших и активисты еще весной начали выходить на улицы с плакатами, чтобы обратить внимание горожан на важность минуты молчания. По ее словам, официальное появление "красного света для всех" — это шаг, который помогает городу осознавать масштаб жертвы украинских защитников.
"Мы несем культуру памяти, потому что Одесса до сих пор остается пассивной. Люди не понимают, что одна минута включает сотни имен тех, кто отдал жизнь за наше настоящее. Молодежь с плакатами пытается достучаться до равнодушного общества и напомнить: эти защитники дали всем нам шанс жить. Чествование — это ежедневная обязанность, и хотя бы раз в день стоит остановиться", — рассказала Любчак.
Что известно о минуте молчания
Минута молчания в 09:00 — это ежедневная всеукраинская традиция, введенная указом Президента в марте 2022 года. В это время люди по всей стране останавливаются, чтобы почтить память погибших за независимость Украины.
Напомним, мы сообщали, что киевляне вышли на акцию, чтобы поддержать военнопленных. Также мы писали, что во Львове почтили память жертв Голодомора.
Читайте Новини.LIVE!