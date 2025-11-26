Хвилина мовчання в Одесі та запуск червоного світла

Учасники акції в Одесі. Фото: Новини.LIVE

В Одесі офіційно запустили ініціативу, за якою під час загальноукраїнської хвилини мовчання світлофори вмикають спеціальний червоний сигнал, щоб зупинити рух і дати людям час вшанувати загиблих у російсько-українській війні. Перший запуск провели 26 листопада на перехресті вулиці Лесі Українки та проспекту Шевченка. Організатори наголошують: ідея полягає в тому, щоб місто зупинялося одночасно з усією країною та пам’ятало ціну свободи.

Про це повідомили журналісти Новини.LIVE з місця події.

Червоне світло для всіх

26 листопада в Одесі вперше продемонстрували роботу системи, яка під час хвилини мовчання вмикає червоне світло на світлофорах. О 9:00 Одеса офіційно долучилася до хвилини тиші, зупинивши рух на перехресті біля ОДА на перехресті проспекту Шевченка та вулиці Лесі Українки. Надалі кількість таких перехресть у місті планують розширювати.

Олег Кіпер з учасниками акції. Фото: Новини.LIVE

Рідні полеглих перекрили дорогу. Фото: Новини.LIVE

Хвилина мовчання

Перед запуском нової системи фахівцям довелося ретельно підготувати всі технічні деталі. Вони відпрацьовували нетиповий режим світлофорів, тестували обладнання та узгоджували безпеку з патрульною поліцією. Особливо важливо було налаштувати точний час включення — система має спрацьовувати рівно о 9:00 щодня. Зараз вона працює на восьми перехрестях, а згодом кількість точок планують збільшити.

"Це хвилина мовчання, під час якої ми запроваджуємо червоне світло для всіх, щоб люди зупинилися. Це нагадування про ціну, яку ми сплачуємо щодня. Було багато технічних складнощів — ручні налаштування, тестування з поліцією, робота контролерів. Зараз система вже працює на восьми перехрестях, і ми плануємо її розвивати далі", — пояснив директор КП "СМЕП" Петро Стоянов.

Директор КП "СМЕПТ" Петро Стоянов. Фото: Новини.LIVE

Жінка з картонкою в руках. Фото: Новини.LIVE

Вшанування героїв

Керівниця ГО "Родини янголів світла" Ангеліна Любчак підкреслила, що культура вшанування у великих містах досі формується, а Одеса довгий час лишалася пасивною. Саме тому волонтери, родини загиблих та активісти ще навесні почали виходити на вулиці з плакатами, аби звернути увагу містян на важливість хвилини мовчання. За її словами, офіційна поява "червоного світла для всіх" — це крок, який допомагає місту усвідомлювати масштаб жертви українських захисників.

"Ми несемо культуру пам’яті, бо Одеса досі лишається пасивною. Люди не розуміють, що одна хвилина включає сотні імен тих, хто віддав життя за наше сьогодення. Молодь із плакатами намагається достукатися до байдужого суспільства й нагадати: ці захисники дали всім нам шанс жити. Вшанування — це щоденний обов’язок, і хоча б раз на день варто зупинитися", — розповіла Любчак.

Мати полеглого воїна Ангеліна Любчак. Фото: Новини.LIVE

Учасники акції з картонками. Фото: Новини.LIVE

Що відомо про хвилину мовчання

Хвилина мовчання о 9:00 — це щоденна загальноукраїнська традиція, запроваджена указом Президента у березні 2022 року. У цей час люди по всій країні зупиняються, щоб вшанувати пам’ять загиблих за незалежність України.

Рідні тримають прапори та плакати. Фото: Новини.LIVE

Учасниця акції тримає плакат в руках. Фото: Новини.LIVE

