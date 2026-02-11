Видео
Главная Одесса Минута тишины — одесситы почтили память героев (фото)

Минута тишины — одесситы почтили память героев (фото)

Ua ru
Дата публикации 11 февраля 2026 11:54
Минута молчания в Одессе возле железнодорожного вокзала
Участники акции с плакатами. Фото: Новини.LIVE

Сегодня, 11 февраля, в Одессе возле железнодорожного вокзала почтили память погибших в войне с Россией. Горожане присоединились к акции "Минута молчания", останавливаясь прямо посреди улицы. Люди держали флаги, портреты павших и плакаты.

Об этом сообщили журналисты Новини.LIVE с места события.

Минута молчания

Акцию провели 11 февраля перед входом в железнодорожный вокзал Одессы. Родные погибших воинов и неравнодушные одесситы выстроились с плакатами, напоминая о цене свободы и независимости Украины. Участники призвали горожан остановить на минуту будничные дела — движение, разговоры, шаги и автомобили. Люди держали украинские флаги, портреты павших защитников и слова памяти о тех, кто не вернулся с войны.

В Одесі відбулася акція хвилина мовчання
Люди на акции. Фото: Новини.LIVE

Организатор акции, представитель общественной организации "Почти" Оксана Шубинок объяснила, что такие мероприятия проходят в Одессе регулярно — каждую среду и субботу в 9:00 на разных локациях города. В этот раз акция не была персонализированной и была посвящена всем погибшим — и военным, и гражданским, пострадавшим от российской агрессии.

"Сегодня у нас общая акция обо всех погибших — тех, кто нас защищал, и гражданских, пострадавших от российской агрессии. Мы выходим, чтобы напомнить: эти люди отдали свою жизнь за нашу свободу", — рассказала Оксана Шубинок.

В Одесі відбулася акція хвилина мовчання
Организатор акции. Фото: Новини.LIVE

По ее словам, локацию возле вокзала выбрали сознательно. Именно утром здесь много людей — прибывают поезда, останавливаются прохожие, и больше шансов, что кто-то обратит внимание и присоединится.

"Мы видим, как люди останавливаются, читают плакаты и присоединяются к минуте молчания. Даже те, кто просто проходил мимо, выделяют эту минуту вместе с нами", — отметила организатор.

В Одесі відбулася акція хвилина мовчання
Участница акции с плакатом. Фото: Новини.LIVE
В Одесі відбулася акція хвилина мовчання
Женщина с флагом и плакатом. Фото: Новини.LIVE

Она также добавила, что за более чем год проведения таких акций отклик от горожан постепенно растет, хотя участвовать массово одесситам пока сложно. В то же время появляются постоянные участники, которые приходят на акции регулярно.

В Одесі відбулася акція хвилина мовчання
Женщины на акции. Фото: Новини.LIVE
В Одесі відбулася акція хвилина мовчання
Девушка во время чествования. Фото: Новини.LIVE

Что известно о минуте молчания в Украине

В Украине ежедневную минуту молчания ввели в марте 2022 года указом президента. Каждое утро в 9:00 по всей стране люди останавливаются, чтобы вспомнить всех, кто погиб в войне за свободу и независимость государства.

В Одесі відбулася акція хвилина мовчання
Женщина держит картонку. Фото: Новини.LIVE
В Одесі відбулася акція хвилина мовчання
Митинг возле вокзала. Фото: Новини.LIVE

Напомним, мы сообщали, что во Львове состоялась акция в поддержку военнопленных. Ее провели на площади возле памятника Тарасу Шевченко. Люди требовали вернуть украинских защитников.

Также мы писали, что в Одессе почтили память Героев Крут. Торжественная акция состоялась возле дома, где жили известные деятели украинского освободительного движения Иван и Юрий Липы. К мемориальной доске возложили цветы и почтили погибших минутой молчания.

Одесса митинг акция Одесская область фото Новости Одессы минута молчания
Мария Луценко - Редактор
Автор:
Мария Луценко
