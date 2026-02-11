Минута молчания в Одессе возле железнодорожного вокзала

Минута тишины — одесситы почтили память героев (фото)
Сегодня, 11 февраля, в Одессе возле железнодорожного вокзала почтили память погибших в войне с Россией. Горожане присоединились к акции "Минута молчания", останавливаясь прямо посреди улицы. Люди держали флаги, портреты павших и плакаты.
Об этом сообщили журналисты Новини.LIVE с места события.
Минута молчания
Акцию провели 11 февраля перед входом в железнодорожный вокзал Одессы. Родные погибших воинов и неравнодушные одесситы выстроились с плакатами, напоминая о цене свободы и независимости Украины. Участники призвали горожан остановить на минуту будничные дела — движение, разговоры, шаги и автомобили. Люди держали украинские флаги, портреты павших защитников и слова памяти о тех, кто не вернулся с войны.
Организатор акции, представитель общественной организации "Почти" Оксана Шубинок объяснила, что такие мероприятия проходят в Одессе регулярно — каждую среду и субботу в 9:00 на разных локациях города. В этот раз акция не была персонализированной и была посвящена всем погибшим — и военным, и гражданским, пострадавшим от российской агрессии.
"Сегодня у нас общая акция обо всех погибших — тех, кто нас защищал, и гражданских, пострадавших от российской агрессии. Мы выходим, чтобы напомнить: эти люди отдали свою жизнь за нашу свободу", — рассказала Оксана Шубинок.
По ее словам, локацию возле вокзала выбрали сознательно. Именно утром здесь много людей — прибывают поезда, останавливаются прохожие, и больше шансов, что кто-то обратит внимание и присоединится.
"Мы видим, как люди останавливаются, читают плакаты и присоединяются к минуте молчания. Даже те, кто просто проходил мимо, выделяют эту минуту вместе с нами", — отметила организатор.
Она также добавила, что за более чем год проведения таких акций отклик от горожан постепенно растет, хотя участвовать массово одесситам пока сложно. В то же время появляются постоянные участники, которые приходят на акции регулярно.
Что известно о минуте молчания в Украине
В Украине ежедневную минуту молчания ввели в марте 2022 года указом президента. Каждое утро в 9:00 по всей стране люди останавливаются, чтобы вспомнить всех, кто погиб в войне за свободу и независимость государства.
