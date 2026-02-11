Хвилина мовчання в Одесі біля залізничного вокзалу

Учасники акції з плакатами. Фото: Новини.LIVE

Сьогодні, 11 лютого, в Одесі біля залізничного вокзалу вшанували пам’ять загиблих у війні з Росією. Містяни долучилися до акції "Хвилина мовчання", зупиняючись просто посеред вулиці. Люди тримали прапори, портрети полеглих і плакати.

Про це повідомили журналісти Новини.LIVE з місця події.

Реклама

Читайте також:

Хвилина мовчання

Акцію провели 11 лютого перед входом до залізничного вокзалу Одеси. Рідні загиблих воїнів та небайдужі одесити вишикувалися з плакатами, нагадуючи про ціну свободи та незалежності України. Учасники закликали містян зупинити на хвилину буденні справи — рух, розмови, кроки й автомобілі. Люди тримали українські прапори, портрети полеглих захисників і слова пам’яті про тих, хто не повернувся з війни.

Люди на акції. Фото: Новини.LIVE

Організаторка акції, представниця громадської організації "Вшануй" Оксана Шубінок пояснила, що такі заходи проходять в Одесі регулярно — щосереди та щосуботи о 9:00 на різних локаціях міста. Цього разу акція не була персоналізованою й була присвячена всім загиблим — і військовим, і цивільним, які постраждали від російської агресії.

"Сьогодні у нас загальна акція про всіх загиблих — тих, хто нас захищав, і цивільних, які постраждали від російської агресії. Ми виходимо, щоб нагадати: ці люди віддали своє життя за нашу свободу", — розповіла Оксана Шубінок.

Організаторка акції. Фото: Новини.LIVE

За її словами, локацію біля вокзалу обрали свідомо. Саме вранці тут багато людей — прибувають потяги, зупиняються перехожі, і більше шансів, що хтось зверне увагу та приєднається.

"Ми бачимо, як люди зупиняються, читають плакати й долучаються до хвилини мовчання. Навіть ті, хто просто проходив повз, виділяють цю хвилину разом з нами", — зазначила організаторка.

Учасниця акції з плакатом. Фото: Новини.LIVE

Жінка з прапором та плакатом. Фото: Новини.LIVE

Вона також додала, що за понад рік проведення таких акцій відгук від містян поступово зростає, хоча долучатися масово одеситам поки складно. Водночас з’являються постійні учасники, які приходять на акції регулярно.

Жінки на акції. Фото: Новини.LIVE

Дівчина під час вшанування. Фото: Новини.LIVE

Що відомо про хвилину мовчання в Україні

В Україні щоденну хвилину мовчання запровадили у березні 2022 року указом президента. Щоранку о 9:00 по всій країні люди зупиняються, аби згадати всіх, хто загинув у війні за свободу та незалежність держави.

Жінка тримає картонку. Фото: Новини.LIVE

Мітинг біля вокзалу. Фото: Новини.LIVE

Нагадаємо, ми повідомляли, що у Львові відбулася акція на підтримку військовополонених. Її провели на площі біля памʼятника Тарасу Шевченку. Люди вимагали повернути українських захисників.

Також ми писали, що в Одесі вшанували Героїв Крут. Урочиста акція відбулася біля будинку в Одесі, де мешкали відомі діячі українського визвольного руху Іван та Юрій Липи. До меморіальної дошки поклали квіти та вшанували загиблих хвилиною мовчання.