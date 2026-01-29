В Одесі вшанували Героїв Крут у 108-му річницю бою

Пам'ятна дошка Івану і Юрію Липам. Фото: Одеська міська рада

Сьогодні, 29 січня, в Україні відзначили 108-му річницю бою під Крутами — однієї з найтрагічніших і водночас знакових сторінок історії. У цей день вшановують юнаків, які стали на захист держави ціною власного життя. В Одесі пам’ятні заходи провели в центрі міста.

Про це повідомили на офіційному каналі міста.

Вшанування Героїв Крут

Урочиста акція відбулася біля будинку в Одесі, де мешкали відомі діячі українського визвольного руху Іван та Юрій Липи. До меморіальної дошки поклали квіти та вшанували загиблих хвилиною мовчання.

Захід вшанування Героїв Крут. Фото: Одеська міська рада

Що відомо про бій під Крутами

У січні 1918 року київські студенти й гімназисти стали на шляху багатотисячного більшовицького війська, що наступало на столицю. Попри значну перевагу ворога, молоді захисники не відступили. Їхній спротив затримав наступ і дав змогу українській делегації укласти Брест-Литовський мир.

Оркестр під час заходу. Фото: Одеська міська рада

Саме цей договір став першим міжнародним визнанням незалежності України. Бій під Крутами й сьогодні залишається символом мужності, самопожертви та відповідальності за майбутнє держави.

Учасники заходу. Фото: Одеська міська рада

