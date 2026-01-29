Відео
Україна
Головна Одеса Символ незламності України — в Одесі вшанували Героїв Крут

Символ незламності України — в Одесі вшанували Героїв Крут

Дата публікації: 29 січня 2026 12:37
В Одесі вшанували Героїв Крут у 108-му річницю бою
Пам'ятна дошка Івану і Юрію Липам. Фото: Одеська міська рада

Сьогодні, 29 січня, в Україні відзначили 108-му річницю бою під Крутами — однієї з найтрагічніших і водночас знакових сторінок історії. У цей день вшановують юнаків, які стали на захист держави ціною власного життя. В Одесі пам’ятні заходи провели в центрі міста.

Про це повідомили на офіційному каналі міста.

Читайте також:

Вшанування Героїв Крут

Урочиста акція відбулася біля будинку в Одесі, де мешкали відомі діячі українського визвольного руху Іван та Юрій Липи. До меморіальної дошки поклали квіти та вшанували загиблих хвилиною мовчання.

В Одесі вшанували Героїв Крут
Захід вшанування Героїв Крут. Фото: Одеська міська рада

Що відомо про бій під Крутами

У січні 1918 року київські студенти й гімназисти стали на шляху багатотисячного більшовицького війська, що наступало на столицю. Попри значну перевагу ворога, молоді захисники не відступили. Їхній спротив затримав наступ і дав змогу українській делегації укласти Брест-Литовський мир.

В Одесі відбулося вшанування Героїв Крут
Оркестр під час заходу. Фото: Одеська міська рада

Саме цей договір став першим міжнародним визнанням незалежності України. Бій під Крутами й сьогодні залишається символом мужності, самопожертви та відповідальності за майбутнє держави.

Вшанування Герїв Крут в Одесі
Учасники заходу. Фото: Одеська міська рада

Нагадаємо, ми повідомляли, що в Одесі вшанували жертв Голодомору. Також ми писали, що у центрі міста вшанували захисників Донецького аеропорту.

Одеса акція Одеська область Новини Одеси Герої Крут
Долженко Катерина - редактор
Автор:
Долженко Катерина
