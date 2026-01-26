Відео
Головна Одеса Дорога смерті — в Одесі вшанували пам'ять жертв Голокосту

Дорога смерті — в Одесі вшанували пам'ять жертв Голокосту

Ua ru
Дата публікації: 26 січня 2026 13:17
В Одесі вшанували жертв Голокосту
Одесити під час заходу. Фото: Одеська міська рада

Сьогодні, 26 січня, в Одесі згадували пам’ять жертв Голокосту. До пам'ятного каменню у Прохоровському сквері зібрались праведники світу, в також близькі та рідні тих хто був вбитий в контрацііних концтаборах фашистами. Люди поклали квіти та згадали ті жахливі часи.

Про це повідомили на офіційному каналі міста.

Вшанування жертв Голокосту

Напередодні 85 річниці в Прохоровському сквері Одеси поклали квіти та вшанували жертв Голокосту. Саме через це місце під прицілами фашистів у 1941 році на свою смерть йшли тисячі євреїв, тому воно ще отримало назву дорога смерті. Звідси людей конвоювали до гетто та місць масових страт. Сьогодні тут встановлено пам’ятні знаки, які нагадують про масштаб трагедії безпосередньо в межах Одеси.

"Першими, хто відкрив ворота пекла в Аушвіці, були солдати Першого Українського фронту. Хлопці з Одеси, Києва, Полтави принесли свободу в’язням найбільшої фабрики смерті", — зазначив голова регіональної асоціації колишніх в’язнів гетто Роман Шварцман .

Під час заходу також було відзначено, що сьогодні історія знову повторюється лише цього разу знищують українців. Адже головна мета війни — знищення нації, але ворогові це не вдасться.

День пам'яті жертв Голокосту
Ігор Коваль під час заходу. Фото: Одеська міська рада

Що відомо про Голокост

Голокост став однією з найбільших трагедій XX століття, під час якої нацисти системно знищили близько 6 мільйонів євреїв. В Україні ці події відбувалися переважно через масові розстріли на місцях, найвідомішими з яких стали трагедії в Бабиному Яру в Києві та в порохових складах Одеси. Окрім євреїв, переслідувань зазнали роми, люди з інвалідністю та військовополонені, яких утримували в спеціальних гетто та таборах смерті.

Символом завершення цього жаху став концтабір Аушвіц, в’язнів якого звільнили 27 січня 1945 року. Саме цю дату світ щороку відзначає як Міжнародний день пам’яті жертв Голокосту. Сьогодні важливо пам’ятати не лише про мільйони загиблих, а й про тисячі українців — "Праведників народів світу", які, ризикуючи собою, рятували людей від неминучої смерті.

День пам'яті жертв Голокосту
Люди несуть квіти до пам'ятного каменю. Фото: Одеська міська рада

Нагадаємо, ми повідомляли, що в Одесі в День Соборності розгорнули величезний прапор. Також ми писали, що в центрі міста вшанували пам'ять захисників Донецького аеропорту.

Одеса Одеська область Голокост Новини Одеси День пам'яті жертв Голокосту
Долженко Катерина - редактор
Автор:
Долженко Катерина
