В Одессе почтили память жертв Холокоста

Одесситы во время мероприятия. Фото: Одесский городской совет

Сегодня, 26 января, в Одессе вспоминали память жертв Холокоста. К памятному камню в Прохоровском сквере собрались праведники мира, в также близкие и родные тех, кто был убит в контрацииных концлагерях фашистами. Люди возложили цветы и вспомнили те ужасные времена.

Об этом сообщили на официальном канале города.

Чествование жертв Холокоста

Накануне 85 годовщины в Прохоровском сквере Одессы возложили цветы и почтили память жертв Холокоста. Именно через это место под прицелами фашистов в 1941 году на свою смерть шли тысячи евреев, поэтому оно еще получило название дорога смерти. Отсюда людей конвоировали в гетто и места массовых казней. Сегодня здесь установлены памятные знаки, которые напоминают о масштабе трагедии непосредственно в пределах Одессы.

"Первыми, кто открыл ворота ада в Аушвице, были солдаты Первого Украинского фронта. Ребята из Одессы, Киева, Полтавы принесли свободу узникам крупнейшей фабрики смерти", — отметил председатель региональной ассоциации бывших узников гетто Роман Шварцман.

Во время мероприятия также было отмечено, что сегодня история снова повторяется только на этот раз уничтожают украинцев. Ведь главная цель войны — уничтожение нации, но врагу это не удастся.

Игорь Коваль во время мероприятия. Фото: Одесский городской совет

Что известно о Холокосте

Холокост стал одной из крупнейших трагедий XX века, во время которой нацисты системно уничтожили около 6 миллионов евреев. В Украине эти события происходили преимущественно через массовые расстрелы на местах, самыми известными из которых стали трагедии в Бабьем Яру в Киеве и в пороховых складах Одессы. Кроме евреев, преследованиям подверглись ромы, люди с инвалидностью и военнопленные, которых удерживали в специальных гетто и лагерях смерти.

Символом завершения этого ужаса стал концлагерь Аушвиц, узников которого освободили 27 января 1945 года. Именно эту дату мир ежегодно отмечает как Международный день памяти жертв Холокоста. Сегодня важно помнить не только о миллионах погибших, но и о тысячах украинцев — "Праведников народов мира", которые, рискуя собой, спасали людей от неминуемой смерти.

Люди несут цветы к памятному камню. Фото: Одесский городской совет

Люди несут цветы к памятному камню. Фото: Одесский городской совет