День Соборности в Одессе: мирное шествие и развертывание флага

Символ единства — в Одессе развернули огромный флаг (фото)
Сегодня, 22 января, в Одессе ко Дню Соборности Украины горожане развернули большой государственный флаг и стали в живую цепь. Акция объединила общественных активистов и неравнодушных одесситов. Участники говорили о единстве, несокрушимости и общей ответственности за будущее страны.
Празднование Дня Соборности
Мероприятие организовали в Одессе по случаю Дня Соборности Украины. В рамках мероприятия участники развернули национальный флаг и создали живую цепь — как символ объединения страны и общей цели. Организаторы отмечают, что именно в сложные времена единство имеет особое значение.
"Когда в наших домах нет света, мы должны помнить, что свет есть в наших сердцах. Он появляется тогда, когда мы объединены одной целью", — сказал руководитель ОО "Защита государства" в Одесской области Алексей Земляной.
По словам организатора, для акции подготовили большой флаг длиной более 13 метров и шириной около 7-8 метров. Приобщиться к его развертыванию могли все желающие.
"Сегодня, как и много лет назад во время объединения УНР и ЗНР, мы должны сплотиться вокруг государственных символов", — отметил он.
Участница мероприятия, соучредитель ОО "Семья Ангелов Света" Светлана Василова сказала, что День Соборности для нее — это напоминание о единстве страны и высокой цене свободы. Она подчеркнула, что в Одессе такие события происходили и до полномасштабного вторжения, а главное — знать, где можно приобщиться, и иметь Украину в сердце.
"Этот день показывает, за что мы боремся. Украина — единое государство, и наша соборность очень дорого нам дается", — сказала она.
