День Соборности в Одессе: мирное шествие и развертывание флага

Люди держат флаг возле памятника Шевченко. Фото: Новини.LIVE/Виктория Яслык

Сегодня, 22 января, в Одессе ко Дню Соборности Украины горожане развернули большой государственный флаг и стали в живую цепь. Акция объединила общественных активистов и неравнодушных одесситов. Участники говорили о единстве, несокрушимости и общей ответственности за будущее страны.

Об этом сообщают журналисты Новини.LIVE с места события.

Празднование Дня Соборности

Мероприятие организовали в Одессе по случаю Дня Соборности Украины. В рамках мероприятия участники развернули национальный флаг и создали живую цепь — как символ объединения страны и общей цели. Организаторы отмечают, что именно в сложные времена единство имеет особое значение.

"Когда в наших домах нет света, мы должны помнить, что свет есть в наших сердцах. Он появляется тогда, когда мы объединены одной целью", — сказал руководитель ОО "Защита государства" в Одесской области Алексей Земляной.

Руководитель ОО о мероприятии. Фото: Новини.LIVE/Виктория Яслык

Люди во время мероприятия. Фото: Новини.LIVE/Виктория Яслык

По словам организатора, для акции подготовили большой флаг длиной более 13 метров и шириной около 7-8 метров. Приобщиться к его развертыванию могли все желающие.

"Сегодня, как и много лет назад во время объединения УНР и ЗНР, мы должны сплотиться вокруг государственных символов", — отметил он.

Люди развернули флаг. Фото: Новини.LIVE/Виктория Яслык

Празднование Дня Соборности в Одессе. Фото: Новини.LIVE/Виктория Яслык

Участница мероприятия, соучредитель ОО "Семья Ангелов Света" Светлана Василова сказала, что День Соборности для нее — это напоминание о единстве страны и высокой цене свободы. Она подчеркнула, что в Одессе такие события происходили и до полномасштабного вторжения, а главное — знать, где можно приобщиться, и иметь Украину в сердце.

"Этот день показывает, за что мы боремся. Украина — единое государство, и наша соборность очень дорого нам дается", — сказала она.

Светлана Василова о важности дня. Фото: Новини.LIVE/Виктория Яслык

Люди держат флаг. Фото: Новини.LIVE/Виктория Яслык

Цветы возле памятника Шевченко. Фото: Новини.LIVE/Виктория Яслык

