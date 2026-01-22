День Соборності в Одесі: мирна хода та розгортання прапора

Люди тримають прапор біля пам'ятника Шевченку. Фото: Новини.LIVE/Вікторія Яслик

Сьогодні, 22 січня, в Одесі до Дня Соборності України містяни розгорнули великий державний прапор і стали в живий ланцюг. Акція об’єднала громадських активістів та небайдужих одеситів. Учасники говорили про єдність, незламність і спільну відповідальність за майбутнє країни.

Про це повідомляють журналісти Новини.LIVE з місця події.

Святкування Дня Соборності

Захід організували в Одесі з нагоди Дня Соборності України. У межах заходу учасники розгорнули національний прапор та створили живий ланцюг — як символ об’єднання країни та спільної мети. Організатори наголошують, що саме в складні часи єдність має особливе значення.

"Коли в наших домівках немає світла, ми маємо пам’ятати, що світло є в наших серцях. Воно з’являється тоді, коли ми об’єднані однією метою", — сказав керівник ГО "Захист держави" в Одеській області Олексій Земляний.

Керівник ГО про захід. Фото: Новини.LIVE/Вікторія Яслик

Люди під час заходу. Фото: Новини.LIVE/Вікторія Яслик

За словами організатора, для акції підготували великий прапор завдовжки понад 13 метрів і шириною близько 7–8 метрів. Долучитися до його розгортання могли всі охочі.

"Сьогодні, як і багато років тому під час об’єднання УНР і ЗНР, ми маємо згуртовуватися навколо державних символів", — зазначив він.

Люди розгорнули прапор. Фото: Новини.LIVE/Вікторія Яслик

Святкування Дня Соборності в Одесі. Фото: Новини.LIVE/Вікторія Яслик

Учасниця заходу, співзасновниця ГО "Родина Янголів Світла" Світлана Василова сказала, що День Соборності для неї — це нагадування про єдність країни та високу ціну свободи. Вона підкреслила, що в Одесі такі події відбувалися і до повномасштабного вторгнення, а головне — знати, де можна долучитися, і мати Україну в серці.

"Цей день показує, за що ми боремося. Україна — єдина держава, і наша соборність дуже дорого нам дається", — сказала вона.

Світлана Василова про важливість дня. Фото: Новини.LIVE/Вікторія Яслик

Люди тримають прапор. Фото: Новини.LIVE/Вікторія Яслик

Квіти біля пам'ятника Шевченку. Фото: Новини.LIVE/Вікторія Яслик

