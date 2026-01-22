Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиМодаПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Культ
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Одеса Символ єдності — в Одесі розгорнули величезний прапор (фото)

Символ єдності — в Одесі розгорнули величезний прапор (фото)

Ua ru
Дата публікації: 22 січня 2026 13:28
День Соборності в Одесі: мирна хода та розгортання прапора
Люди тримають прапор біля пам'ятника Шевченку. Фото: Новини.LIVE/Вікторія Яслик

Сьогодні, 22 січня, в Одесі до Дня Соборності України містяни розгорнули великий державний прапор і стали в живий ланцюг. Акція об’єднала громадських активістів та небайдужих одеситів. Учасники говорили про єдність, незламність і спільну відповідальність за майбутнє країни.

Про це повідомляють журналісти Новини.LIVE з місця події.

Реклама
Читайте також:

Святкування Дня Соборності

Захід організували в Одесі з нагоди Дня Соборності України. У межах заходу учасники розгорнули національний прапор та створили живий ланцюг — як символ об’єднання країни та спільної мети. Організатори наголошують, що саме в складні часи єдність має особливе значення.

"Коли в наших домівках немає світла, ми маємо пам’ятати, що світло є в наших серцях. Воно з’являється тоді, коли ми об’єднані однією метою", — сказав керівник ГО "Захист держави" в Одеській області Олексій Земляний.

День Соборності в Одесі
Керівник ГО про захід. Фото: Новини.LIVE/Вікторія Яслик
Святкування Дня Соборності в Одесі
Люди під час заходу. Фото: Новини.LIVE/Вікторія Яслик

За словами організатора, для акції підготували великий прапор завдовжки понад 13 метрів і шириною близько 7–8 метрів. Долучитися до його розгортання могли всі охочі.

"Сьогодні, як і багато років тому під час об’єднання УНР і ЗНР, ми маємо згуртовуватися навколо державних символів", — зазначив він.

В Одесі відзначили День Соборності
Люди розгорнули прапор. Фото: Новини.LIVE/Вікторія Яслик
Святкування Дня Соборності в Одесі
Святкування Дня Соборності в Одесі. Фото: Новини.LIVE/Вікторія Яслик

Учасниця заходу, співзасновниця ГО "Родина Янголів Світла" Світлана Василова сказала, що День Соборності для неї — це нагадування про єдність країни та високу ціну свободи. Вона підкреслила, що в Одесі такі події відбувалися і до повномасштабного вторгнення, а головне — знати, де можна долучитися, і мати Україну в серці.

"Цей день показує, за що ми боремося. Україна — єдина держава, і наша соборність дуже дорого нам дається", — сказала вона.

Святкування Дня Соборності в Одесі
Світлана Василова про важливість дня. Фото: Новини.LIVE/Вікторія Яслик
Святкування Дня Соборності в Одесі
Люди тримають прапор. Фото: Новини.LIVE/Вікторія Яслик
Святкування Дня Соборності в Одесі
Квіти біля пам'ятника Шевченку. Фото: Новини.LIVE/Вікторія Яслик

Нагадаємо, ми повідомляли про те, що означає День Соборності України. Також ми писали про те, що Зеленський привітав українців з цим святом.

Одеса прапор Одеська область День Соборності України Новини Одеси свято
Долженко Катерина - редактор
Автор:
Долженко Катерина
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації