Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Одесса Символ стойкости Украины — в Одессе почтили память Героев Крут

Символ стойкости Украины — в Одессе почтили память Героев Крут

Ua ru
Дата публикации 29 января 2026 12:37
В Одессе почтили Героев Крут в 108-ю годовщину боя
Памятная доска Ивану и Юрию Липам. Фото: Одесский городской совет

Сегодня, 29 января, в Украине отметили 108-ю годовщину боя под Крутами — одной из самых трагических и одновременно знаковых страниц истории. В этот день чествуют юношей, которые стали на защиту государства ценой собственной жизни. В Одессе памятные мероприятия провели в центре города.

Об этом сообщили на официальном канале города.

Реклама
Читайте также:

Чествование Героев Крут

Торжественная акция состоялась возле дома в Одессе, где жили известные деятели украинского освободительного движения Иван и Юрий Липы. К мемориальной доске возложили цветы и почтили погибших минутой молчания.

В Одесі вшанували Героїв Крут
Мероприятие чествования Героев Крут. Фото: Одесский городской совет

Что известно о бое под Крутами

В январе 1918 года киевские студенты и гимназисты стали на пути многотысячного большевистского войска, которое наступало на столицу. Несмотря на значительное преимущество врага, молодые защитники не отступили. Их сопротивление задержало наступление и позволило украинской делегации заключить Брест-Литовский мир.

В Одесі відбулося вшанування Героїв Крут
Оркестр во время мероприятия. Фото: Одесский городской совет

Именно этот договор стал первым международным признанием независимости Украины. Бой под Крутами и сегодня остается символом мужества, самопожертвования и ответственности за будущее государства.

Вшанування Герїв Крут в Одесі
Участники мероприятия. Фото: Одесский городской совет

Напомним, мы сообщали, что в Одессе почтили память жертв Голодомора. Также мы писали, что в центре города почтили память защитников Донецкого аэропорта.

Одесса акция Одесская область Новости Одессы Герои Крут
Долженко Екатерина - редактор
Автор:
Долженко Екатерина
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации