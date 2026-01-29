В Одессе почтили Героев Крут в 108-ю годовщину боя

Памятная доска Ивану и Юрию Липам. Фото: Одесский городской совет

Сегодня, 29 января, в Украине отметили 108-ю годовщину боя под Крутами — одной из самых трагических и одновременно знаковых страниц истории. В этот день чествуют юношей, которые стали на защиту государства ценой собственной жизни. В Одессе памятные мероприятия провели в центре города.

Чествование Героев Крут

Торжественная акция состоялась возле дома в Одессе, где жили известные деятели украинского освободительного движения Иван и Юрий Липы. К мемориальной доске возложили цветы и почтили погибших минутой молчания.

Мероприятие чествования Героев Крут. Фото: Одесский городской совет

Что известно о бое под Крутами

В январе 1918 года киевские студенты и гимназисты стали на пути многотысячного большевистского войска, которое наступало на столицу. Несмотря на значительное преимущество врага, молодые защитники не отступили. Их сопротивление задержало наступление и позволило украинской делегации заключить Брест-Литовский мир.

Оркестр во время мероприятия. Фото: Одесский городской совет

Именно этот договор стал первым международным признанием независимости Украины. Бой под Крутами и сегодня остается символом мужества, самопожертвования и ответственности за будущее государства.

Участники мероприятия. Фото: Одесский городской совет

