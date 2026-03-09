В Одессе в день рождения Тараса Шевченко почтили его память

Люди возле памятника Шевченку. Фото: Новини.LIVE/Виктория Яслык

В Одессе отметили день рождения Тараса Шевченко. У памятника поэту в Шевченковском парке собрались люди и возложили цветы. Участники мероприятия говорили о важности творчества Кобзаря для современной Украины.

Об этом сообщают журналисты Новини.LIVE с места события.

Чествование Шевченко

В Одессе состоялось памятное мероприятие ко дню рождения Тараса Шевченко в одноименном парке. К памятнику поэту горожане принесли цветы. Во время встречи звучали различные произведения Кобзаря. Участники говорили о том, что его слова и сегодня остаются актуальными и часто по-новому открываются во время войны. Один из участников мероприятия, Николай, прочитал стихотворение Шевченко "Молитва" и отметил, что творчество поэта иногда трактуют по-разному.

"Иногда Шевченко подают так, будто он призывает к ненависти. Но на самом деле его слова рождены любовью к своему народу, к тем "малым рабам немым", которых он хотел возвеличить", — сказал он.

Николай во время мероприятия. Фото: Новини.LIVE/Виктория Яслык

Слова Шевченко во время войны

Во время мероприятия также говорили о том, как идеи Шевченко перекликаются с современной борьбой Украины. Участники отмечали, что стремление к свободе, о котором писал поэт, остается важным и сегодня. Одесситка Анна напомнила известные строки Кобзаря о любви к Украине и молитве за нее в самые тяжелые моменты.

"Свою Украину любите, любите ее во время лютое, в последнюю тяжкую минуту за нее Господа молите. Дай Бог научиться так", — сказала она.

Анна зачитывает стихотворение. Фото: Новини.LIVE/Виктория Яслык

Что известно о Шевченко

Тарас Шевченко — украинский поэт, художник и общественный деятель, которого считают одной из ключевых фигур украинской культуры. Он родился 9 марта 1814 года в семье крепостных в Черкасской области. В 1838 году друзья выкупили его из крепостничества, после чего Шевченко смог учиться и заниматься творчеством.

Представители Одессы на мероприятии. Фото: Новини.LIVE/Виктория Яслыкк

Самой известной его книгой стал поэтический сборник "Кобзарь". В своих произведениях Шевченко писал о свободе, судьбе Украины и жизни простых людей. За свои взгляды поэта преследовала власть Российской империи — в 1847 году его арестовали и отправили в ссылку с запретом писать и рисовать.

Оркестр на событии. Фото: Новини.LIVE/Виктория Яслык

Сегодня Тараса Шевченко считают символом украинской культуры и борьбы за независимость, а его произведения остаются актуальными для многих поколений украинцев.

Возложение цветов. Фото: Новини.LIVE/Виктория Яслык

Чтение стихов. Фото: Новини.LIVE/Виктория Яслык

