В Одесі вшанували пам’ять загиблих у маріупольському драмтеатрі

Люди на акції пам'яті.

В Одесі 16 березня вшанували пам’ять загиблих під час бомбардування Маріупольського драмтеатру. Акція відбулася біля Одеського театру опери та балету. Люди прийшли з лампадками та говорили про події березня 2022 року. Учасники нагадали, що трагедія забрала життя сотень мирних мешканців, які ховалися від обстрілів.

Про це повідомляють журналісти Новини.LIVE з місця події.

Читайте також:

Бомбардування Маріуполя

Пам’ятна акція пройшла біля будівлі Одеської опери. Люди зібралися, щоб згадати жертв бомбардування драматичного театру в Маріуполі. Саме там у березні 2022 року тисячі мешканців міста ховалися від обстрілів. На площі виклали великий напис "Діти". Це відтворення того самого напису, який був перед драмтеатром у Маріуполі. Його зробили тоді, щоб показати російській авіації: у будівлі перебувають лише мирні люди. Проте 16 березня 2022 року на театр скинули авіабомбу. Центральна частина будівлі була зруйнована, а виходи з укриття завалило.

Стенд про удар. Фото: Новини.LIVE/ Вікторія Яслик

Люди фігурки янголів. Фото: Новини.LIVE/ Вікторія Яслик

Акція пам’яті

Акцію пам’яті в Одесі організував центр підтримки переселенців "Я Маріуполь — Одеса". Її провели, щоб нагадати про трагедію Маріупольського драмтеатру та вшанувати людей, які загинули під час бомбардування. Керівниця центру Олена Астроверхова зазначила, що подібні заходи цього дня проходять у багатьох містах України та за кордоном.

"Цю акцію організував наш центр для вимушених переселенців. Сьогодні маріупольці збираються по всій Україні і навіть за кордоном, щоб згадати людей, які загинули у драмтеатрі. Це дуже важливо, тому що люди повинні пам’ятати, що сталося. Це був злочин, і він не має бути забутий", — сказала вона.

Керівниця ГО про акцію. Фото: Новини.LIVE/ Вікторія Яслик

Люди під час події. Фото: Новини.LIVE/ Вікторія Яслик

За її словами, під час бомбардування у підвалі театру перебували понад дві тисячі людей. Серед них були діти, літні люди та цілі родини.

"Біля театру великими літерами написали "Діти". Це було видно навіть на супутникових знімках. Люди хотіли показати, що тут тільки цивільні. Але російський літак усе одно скинув бомбу. Багато людей загинули під завалами, і багатьох навіть не змогли дістати", — додала Астроверхова.

Фігурка пташки на дереві. Фото: Новини.LIVE/ Вікторія Яслик

Паперові янголи на гулках. Фото: Новини.LIVE/ Вікторія Яслик

Згадки про минуле

Серед тих, хто прийшов на акцію, була й Анна Карпенко. Дівчина родом із Маріуполя і виїхала з міста під час його блокади у березні 2022 року. Вона згадує, що той час став одним із найстрашніших у її житті. За словами Анни, трагедія драмтеатру назавжди залишиться болючою сторінкою для маріупольців.

"Я сама з Маріуполя. Ми виїхали 15 березня 2022 року зеленим коридором, буквально за день до трагедії у драмтеатрі. Спочатку жили в Києві, а потім у 2023 році переїхали до Одеси. Це місто трохи нагадує Маріуполь, бо тут теж є море", — розповіла дівчина.

Дівчина Анна з іграшкою. Фото: Новини.LIVE/ Вікторія Яслик

Люди викладають лампадки. Фото: Новини.LIVE/ Вікторія Яслик

Вона каже, що драмтеатр був для неї особливим місцем. Там вона кілька років займалася балетом.

"Для мене це було місце сили. Там я займалася балетом чотири роки. Це було дуже рідне місце. У драмтеатрі був мій друг, і в нього тоді загинула мама. Таких історій тисячі. Тому про цю трагедію потрібно пам’ятати і не забувати про Маріуполь", — сказала Анна.

Паперовий янгол, який повісили учасники. Фото: Новини.LIVE/ Вікторія Яслик

Пам’ять про дітей

Одна з учасниць заходу Теодосія прочитала власний поетичний текст, присвячений жертвам трагедії. Жінка розповіла, що багато років працює в університеті зв’язку. Вона прийшла на акцію, щоб разом з іншими згадати загиблих і нагадати про трагедію, яка сталася у Маріуполі.

"Їхні душі лишилися під завалами, щоб людство завжди пам’ятало. Тут були діти, і кожен згорів. Такої жертви навіть Бог не просив", — прозвучало у вірші.

Теодосія зачитує вірш. Фото: Новини.LIVE/ Вікторія Яслик

Люди вшанували загиблих у Маріуполі. Фото: Новини.LIVE/ Вікторія Яслик

Учасники заходу запалили свічки та хвилиною мовчання вшанували пам’ять людей, які загинули під завалами драмтеатру.

Лападки та іграшки. Фото: Новини.LIVE/ Вікторія Яслик

Удар по драмтеатру

16 березня 2022 року російська авіація скинула бомбу на будівлю Донецького академічного обласного драматичного театру в Маріуполі. На той момент театр слугував укриттям для мирних мешканців міста — там ховалися жінки, діти та літні люди. Перед будівлею великими літерами був напис "ДЕТИ", який добре було видно навіть із повітря, однак це не зупинило удар. У театрі, за різними оцінками, перебували від однієї до двох тисяч людей, а кількість загиблих досі точно не встановлена — за різними розслідуваннями вона може сягати кількох сотень.

Люди запалюють лампадки. Фото: Новини.LIVE/ Вікторія Яслик

Нагадаємо, 11 лютого, в Одесі біля залізничного вокзалу вшанували пам’ять загиблих у війні з Росією. Містяни долучилися до акції "Хвилина мовчання", зупиняючись просто посеред вулиці. Люди тримали прапори, портрети полеглих і плакати.

Також ми писали, що в Одесі рідні та близькі героїв пройшли Пам'ятною ходою центром міста на згадку про загиблих Захисників та Захисниць України. Колона стартувала від Соборної площі. Одесити з прапорами, портретами та лампадками пройшли колоною до Європейської площі, де розташувався народний меморіал із прапорцями.