В Одессе почтили память погибших в мариупольском драмтеатре

В Одессе 16 марта почтили память погибших во время бомбардировки Мариупольского драмтеатра. Акция состоялась возле Одесского театра оперы и балета. Люди пришли с лампадками и говорили о событиях марта 2022 года. Участники напомнили, что трагедия унесла жизни сотен мирных жителей, которые прятались от обстрелов.

Бомбардировка Мариуполя

Памятная акция прошла возле здания Одесской оперы. Люди собрались, чтобы вспомнить жертв бомбардировки драматического театра в Мариуполе. Именно там в марте 2022 года тысячи жителей города прятались от обстрелов. На площади выложили большую надпись "Дети". Это воспроизведение той самой надписи, которая была перед драмтеатром в Мариуполе. Ее сделали тогда, чтобы показать российской авиации: в здании находятся только мирные люди. Однако 16 марта 2022 года на театр сбросили авиабомбу. Центральная часть здания была разрушена, а выходы из укрытия завалило.

Акция памяти

Акцию памяти в Одессе организовал центр поддержки переселенцев "Я Мариуполь — Одесса". Ее провели, чтобы напомнить о трагедии Мариупольского драмтеатра и почтить память людей, погибших во время бомбежки. Руководитель центра Елена Астроверхова отметила, что подобные мероприятия в этот день проходят во многих городах Украины и за рубежом.

"Эту акцию организовал наш центр для вынужденных переселенцев. Сегодня мариупольцы собираются по всей Украине и даже за рубежом, чтобы вспомнить людей, которые погибли в драмтеатре. Это очень важно, потому что люди должны помнить, что произошло. Это было преступление, и оно не должно быть забыто", — сказала она.

По ее словам, во время бомбежки в подвале театра находились более двух тысяч человек. Среди них были дети, пожилые люди и целые семьи.

"Возле театра большими буквами написали "Дети". Это было видно даже на спутниковых снимках. Люди хотели показать, что здесь только гражданские. Но российский самолет все равно сбросил бомбу. Многие люди погибли под завалами, и многих даже не смогли достать", — добавила Астроверхова.

Воспоминания о прошлом

Среди тех, кто пришел на акцию, была и Анна Карпенко. Девушка родом из Мариуполя и уехала из города во время его блокады в марте 2022 года. Она вспоминает, что то время стало одним из самых страшных в ее жизни. По словам Анны, трагедия драмтеатра навсегда останется болезненной страницей для мариупольцев.

"Я сама из Мариуполя. Мы выехали 15 марта 2022 года по зеленому коридору, буквально за день до трагедии в драмтеатре. Сначала жили в Киеве, а потом в 2023 году переехали в Одессу. Этот город немного напоминает Мариуполь, потому что здесь тоже есть море", — рассказала девушка.

Она говорит, что драмтеатр был для нее особенным местом. Там она несколько лет занималась балетом.

"Для меня это было место силы. Там я занималась балетом четыре года. Это было очень родное место. В драмтеатре был мой друг, и у него тогда погибла мама. Таких историй тысячи. Поэтому об этой трагедии нужно помнить и не забывать о Мариуполе", — сказала Анна.

Память о детях

Одна из участниц мероприятия Теодосия прочитала собственный поэтический текст, посвященный жертвам трагедии. Женщина рассказала, что много лет работает в университете связи. Она пришла на акцию, чтобы вместе с другими вспомнить погибших и напомнить о трагедии, которая произошла в Мариуполе.

"Их души остались под завалами, чтобы человечество всегда помнило. Здесь были дети, и каждый сгорел. Такой жертвы даже Бог не просил", — прозвучало в стихотворении.

Участники мероприятия зажгли свечи и минутой молчания почтили память людей, погибших под завалами драмтеатра.

Удар по драмтеатру

16 марта 2022 года российская авиация сбросила бомбу на здание Донецкого академического областного драматического театра в Мариуполе. На тот момент театр служил укрытием для мирных жителей города — там прятались женщины, дети и пожилые люди. Перед зданием большими буквами была надпись "ДЕТИ", которая хорошо была видна даже с воздуха, однако это не остановило удар. В театре, по разным оценкам, находились от одной до двух тысяч человек, а количество погибших до сих пор точно не установлено — по разным расследованиям оно может достигать нескольких сотен.

