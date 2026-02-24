Марш памяти - одесситы прошлись по центру города с портретами героев

Колонны памяти в Одессе. Фото: Новини.LIVE/Виктория Яслык

Сегодня, родные и близкие героев прошли Памятным шествием по центру Одессы в память о погибших Защитниках и Защитницах Украины. Колонна стартовала от Соборной площади и одесситы с флагами, портретами и лампадками прошли колонной до Европейской площади, где расположился народный мемориал с флажками. Главная цель акции — напомнить горожанам и гостям города о цене настоящего и о том, что война продолжается.

Об этом сообщают журналисты Новини.LIVE с места событий.

Реклама

Читайте также:

Память о воинах

Колонна одессита с государственными флагами, портретами погибших и лампадками прошла по Дерибасовской, далее по Европейской улице к импровизируемому монументу погибших героев. Где поименно вспомнили тех, кто отдал свои жизни за Украину.

Люди стоят в колонне. Фото: Новини.LIVE/Виктория Яслык

Женщины с портретами. Фото: Новини.LIVE/Виктория Яслык

Люди идут шествием. Фото: Новини.LIVE/Виктория Яслык

Наталья Муторицова пришла с портретом своего погибшего мужа Павла. Его путь в армии начался еще с АТО, а с первых дней полномасштабной войны принял решение снова начать. Сегодня без него растет дочь, в воспоминании, которой он будет лучшим. Наталья признается, что Павел был заботливым мужем и отцом, открытым и компанейским человеком.

"С ним никогда не было скучно, он умел поддержать разговор и всегда был душой компании. Подобные акции важны — нас здесь слышат и не забывают, что мы есть", — отметила Наталья Муторицова.

Жена павшего защитника. Фото: Новини.LIVE/Виктория Яслык

Люди идут по Дерибасовской. Фото: Новини.LIVE/Виктория Яслык

Женщины обмотаны флагами. Фото: Новини.LIVE/Виктория Яслык

Татьяна Слепченко — мать моряка дальнего плавания Юрия Левченко. На момент начала полномасштабной войны ее сын был в рейсе в Японию. Узнав о том, что Россия бомбит родную Одессу, бросил все и вернулся домой — пошел защищать город. Он погиб 6 марта от ракетного удара по порту. Вместе с ним погибло еще несколько побратимов. Юрий любил жизнь, семью и Одессу, имел много друзей, которые пришли провести его в последний путь.

"Такие мероприятия очень поддерживают морально. Для меня это большая опора, особенно благодаря организации Ангела света — без этой поддержки было бы труднее", — рассказала Татьяна Слепченко.

Мать погибшего защитника. Фото: Новини.LIVE/Виктория Яслык

Родные стоят на Европейской площади. Фото: Новини.LIVE/Виктория Яслык

Родственники героев уверены, что добрые мероприятия нужно проводить как можно чаще чтобы горожане не забывали какой ценой дается сегодняшняя свобода.

Люди кладут лампадки. Фото: Новини.LIVE/Виктория Яслык

Лампадки возле мемориала. Фото: Новини.LIVE/Виктория Яслык

Последствия войны в Одессе

За 1462 дня полномасштабной войны Одесса и область стали настоящим символом несокрушимости, пережив 193 вражеские атаки, пик которых пришелся на сверхсложный 2025 год. Российская агрессия унесла жизни 244 жителей региона, среди которых 13 детей, а более 1200 человек получили ранения. Война оставила глубокие шрамы на лице города: повреждены 245 памятников культурного наследия и 11 медучреждений, однако благодаря сверхусилиям одесситов уже удалось восстановить знаковые объекты, такие как Спасо-Преображенский собор и отель "Бристоль". Несмотря на боль потерь и разрушенные фасады, город продолжает жить, лечить и бороться, демонстрируя всему миру невероятную волю к победе.

Четвертая годовщина

Сегодня в Украине отмечали четвертую годовщину полномасштабной войны против РФ. В Одессе с утра состоялось несколько памятных мероприятий приуроченных к этому дню. В частности в парке Шевченко открыли 25 новых имен павших защитников. На церемонию пришли родные защитников, неравнодушные горожане и официальные представители.

Кроме того, на Потемкинской лестнице развернули два огромных флага Украины и ЕС. На событии присутствовали члены итальянской делегации. Этот жест стал мощным сигналом того, что Одесса остается неотъемлемой частью большой европейской семьи.

Ваша пробна версія Premium закінчилася

Ваша пробна версія Premium закінчилася

Ваша пробна версія Premium закінчилася

Ваша пробна версія Premium закінчилася

Ваша пробна версія Premium закінчилася

Ваша пробна версія Premium закінчилася

Ваша пробна версія Premium закінчилася

Ваша пробна версія Premium закінчилася

Ваша пробна версія Premium закінчилася