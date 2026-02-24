Марш памяти - одесситы прошлись по центру города с портретами героев

В память о героях — одесситы прошли маршем по улицам города
Сегодня, родные и близкие героев прошли Памятным шествием по центру Одессы в память о погибших Защитниках и Защитницах Украины. Колонна стартовала от Соборной площади и одесситы с флагами, портретами и лампадками прошли колонной до Европейской площади, где расположился народный мемориал с флажками. Главная цель акции — напомнить горожанам и гостям города о цене настоящего и о том, что война продолжается.
Об этом сообщают журналисты Новини.LIVE с места событий.
Память о воинах
Колонна одессита с государственными флагами, портретами погибших и лампадками прошла по Дерибасовской, далее по Европейской улице к импровизируемому монументу погибших героев. Где поименно вспомнили тех, кто отдал свои жизни за Украину.
Наталья Муторицова пришла с портретом своего погибшего мужа Павла. Его путь в армии начался еще с АТО, а с первых дней полномасштабной войны принял решение снова начать. Сегодня без него растет дочь, в воспоминании, которой он будет лучшим. Наталья признается, что Павел был заботливым мужем и отцом, открытым и компанейским человеком.
"С ним никогда не было скучно, он умел поддержать разговор и всегда был душой компании. Подобные акции важны — нас здесь слышат и не забывают, что мы есть", — отметила Наталья Муторицова.
Татьяна Слепченко — мать моряка дальнего плавания Юрия Левченко. На момент начала полномасштабной войны ее сын был в рейсе в Японию. Узнав о том, что Россия бомбит родную Одессу, бросил все и вернулся домой — пошел защищать город. Он погиб 6 марта от ракетного удара по порту. Вместе с ним погибло еще несколько побратимов. Юрий любил жизнь, семью и Одессу, имел много друзей, которые пришли провести его в последний путь.
"Такие мероприятия очень поддерживают морально. Для меня это большая опора, особенно благодаря организации Ангела света — без этой поддержки было бы труднее", — рассказала Татьяна Слепченко.
Родственники героев уверены, что добрые мероприятия нужно проводить как можно чаще чтобы горожане не забывали какой ценой дается сегодняшняя свобода.
Последствия войны в Одессе
За 1462 дня полномасштабной войны Одесса и область стали настоящим символом несокрушимости, пережив 193 вражеские атаки, пик которых пришелся на сверхсложный 2025 год. Российская агрессия унесла жизни 244 жителей региона, среди которых 13 детей, а более 1200 человек получили ранения. Война оставила глубокие шрамы на лице города: повреждены 245 памятников культурного наследия и 11 медучреждений, однако благодаря сверхусилиям одесситов уже удалось восстановить знаковые объекты, такие как Спасо-Преображенский собор и отель "Бристоль". Несмотря на боль потерь и разрушенные фасады, город продолжает жить, лечить и бороться, демонстрируя всему миру невероятную волю к победе.
Четвертая годовщина
Сегодня в Украине отмечали четвертую годовщину полномасштабной войны против РФ. В Одессе с утра состоялось несколько памятных мероприятий приуроченных к этому дню. В частности в парке Шевченко открыли 25 новых имен павших защитников. На церемонию пришли родные защитников, неравнодушные горожане и официальные представители.
Кроме того, на Потемкинской лестнице развернули два огромных флага Украины и ЕС. На событии присутствовали члены итальянской делегации. Этот жест стал мощным сигналом того, что Одесса остается неотъемлемой частью большой европейской семьи.
