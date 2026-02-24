Четыре года войны в Одессе: потери, удары, восстановление

Разрушенный дом в Одессе. Фото: Новини.LIVE

Уже прошло четыре года с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину. Это 1462 дня боли, потерь и постоянной опасности для Одесской области. Но это так же годы мужества, единства и несокрушимости города. За каждой цифрой стоят человеческие жизни, которые навсегда изменили ход истории.

Новини.LIVE собрали данные о количестве потерь, которые понесла Одесса и область за время полномасштабной войны.

Жертвы среди населения

С 24 февраля 2022 года в результате обстрелов РФ в Одесской области погибли 244 гражданских лица. Среди них — 231 взрослый и 13 детей. Ранения за это время получили 1272 человека, из них 1189 взрослых и 83 ребенка. В самой Одессе за четыре года полномасштабной войны зафиксировано 193 атаки. Самым тяжелым стал 2025 год — тогда город пережил 75 ударов, почти половину от всех обстрелов за время большой войны. В результате атак в городе погибли 145 мирных жителей, среди них — 10 детей. Ранения получили 635 человек, из которых 32 — дети.

Психологи оказывают помощь. Фото: ГСЧС Одесской области

Похороны 4-летней Златы. Фото: Новини.LIVE

Удары по историческому центру

Война оставила глубокие шрамы и на историческом облике Одессы. Всего пострадали 245 памятников культурного наследия, из них 127 — жилые дома. Большинство повреждений вызвали взрывные волны. Такие последствия ликвидируют максимально быстро силами обслуживающих компаний и владельцев недвижимости. Здания, которые подверглись прямым попаданиям и серьезным разрушениям, восстанавливают в несколько этапов. Работы начинают с противоаварийных мероприятий. К процессу привлекают только лицензированных специалистов, которые работают по научно-проектной документации и со всеми необходимыми разрешениями. Несмотря на сложность, есть и важные результаты. По состоянию на февраль 2026 года почти полностью восстановлены Спасо-Преображенский собор и отель "Бристоль", которые ранее были серьезно повреждены российскими ракетами. Реставрация жилых домов-памятников продолжается.

Разрушенный собор в Одессе. Фото: Новини.LIVE

Повреждения отеля. Фото: Геннадий Труханов

Атаки на гражданские объекты

За четыре года полномасштабной войны агрессия РФ нанесла ущерб 11 коммунальным учреждениям здравоохранения Одессы. Чаще всего здания страдали от взрывных волн. Были разрушены фасады, выбиты сотни окон, повреждены потолки и перегородки. Пожаров удалось избежать почти везде, кроме одного случая прямого попадания вражеского дрона. Несмотря на это медики не прекращали работу и продолжали спасать людей.

Больница после удара. Фото: Новини.LIVE

Напомним, мы сообщали о том, что на Потемкинской лестнице активисты и иностранные гости развернули огромные флаги Украины и Европейского Союза. Этот жест стал мощным сигналом того, что Одесса остается неотъемлемой частью большой европейской семьи.

Также мы писали, что в Одессе к четвертой годовщине полномасштабного вторжения открыли новые стенды с именами погибших защитников. Теперь с фотографий на прохожих смотрят сотни защитников, чьи истории стали частью обороны юга и всей страны.