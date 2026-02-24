Видео
Україна
Видео

Полномасштабная война — каким было 24 февраля 2022 года в Одессе

Полномасштабная война — каким было 24 февраля 2022 года в Одессе

Ua ru
Дата публикации 24 февраля 2026 09:54
Первый день войны в Одессе: от ракетных ударов до обороны побережья
Одесский оперный театр. Фото: скриншот из видео

Первый день полномасштабной войны навсегда разделил жизнь жителей Одессы на "до" и "после". Город проснулся от грохота ракет и тревожных сирен. Одесское побережье за считанные часы превратилось в оборонительный вал, а мирные жители взялись за оружие и лопаты.

Новини.LIVE решили вспомнить, как одесситы пережили первый день полномасштабной войны.

Читайте также:

Первые взрывы

Утро 24 февраля началось около пяти с мощных взрывов. Враг нанес авиаудары по аэропорту, промышленной и гражданской инфраструктуре. Но одесситы не испугались, пока одни организовывались для защиты родного города, другие набирали на пляжах песок в мешки, которые были необходимы для строительства баррикад. За считанные часы все сплотились ради защиты южной пальмиры. Кадры с противотанковыми ежами на Дерибасовской облетели все мировые СМИ.

Перший день повномасштабної війни в Одесі
"Ежи" на Дерибасовской. Фото: Укринформ
Перший день повномасштабної війни в Одесі
Люди грузят песок. Фото: Укринформ

Высадка десанта

Весь день Одесса затаила дыхание в ожидании морского десанта. Российские корабли уже видели на горизонте из окон многоэтажек. Военные начали срочно минировать пляжи. К вечеру доступ к воде полностью закрыли, а город готовился к первому в своей новой истории комендантскому часу.

Перший день повномасштабної війни в Одесі
Табличка о минировании. Фото: КП "Побережье Одессы"

Позже руководитель обороны Николаева Дмитрий Марченко заявил, что у российских военных захватили карту, которая свидетельствовала, что они собирались за два дня окружить Николаев и за три дня — Одессу. Однако успешная оборона Николаева предотвратила высадку в Одессе российскому десанту. Враг не простил этого и началось планомерное уничтожение городов — гражданский террор не прекращается все четыре года.

Перший день повномасштабної війни в Одесі
Мужчины насыпают в мешки песок. Фото: Укринформ

24 февраля

Первый день войны для одесситов запомнился огромными очередями на заправках, у банкоматов, на вокзалах и пустыми полками в магазинах, где отказывались принимать оплату по банковским картам. Через несколько часов на границах образовались многокилометровые пробки из машин и автобусов, в которых были женщины и дети. Мужчины в это время выстраивали первые блок посты, готовили коктейли Молотова, которые должны были пойти в ход на случай появления врага. 24 февраля разделила жизнь людей на до и после. Россияне и сегодня делают все, чтобы усложнить жизнь одесситам — по нескольку дней, а иногда и недели нет света, с отключениями воды и тепла. Но, несмотря на это, горожане не покидают свою родную Одессу и верят в Украину и воинов ВСУ.

Перший день повномасштабної війни в Одесі
Памятник Дюку в мешках. Фото: Одесский городской совет
Перший день повномасштабної війни в Одесі
Надпись на одном из пляжей города. Фото: Святослав Лаврусенко

Напомним, Новини.LIVE спросили одесситов и гостей города, как изменилась их жизнь за четыре года большой войны. Многие признаются, что война прежде всего повлияла на их психологическое состояние. Постоянные воздушные тревоги, новости с фронта и неопределенность относительно будущего заставляют жить в напряжении. В то же время отмечают, что стали более выносливыми и научились ценить простые вещи.

Также мы писали о том, что ветеран российско-украинской войны Назар Давин рассказал журналистам Новини.LIVE о службе, боевом ранении, реабилитации и новом смысле жизни через спорт. До начала большой войны Назар имел клининговую компанию, постепенно развивал собственное дело и строил планы на будущее.

Одесса Одесская область Новости Одессы 24 февраля 4 года войны
Долженко Екатерина - редактор
Автор:
Долженко Екатерина
