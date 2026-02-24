Как изменилась жизнь одесситов после 24 февраля 2022 года

Люди и спасатели возле разрушенного дома в Одессе. Фото: Новини.LIVE

Четыре года назад, 24 февраля, Украина очнулась от тревожных сообщений о начале полномасштабного вторжения. Российские войска пересекли границы суверенного государства с намерением его захватить, разрушив судьбы миллионов людей. Прошло ровно четыре года, но война продолжается. Враг продолжает обстреливать мирные города, уничтожает инфраструктуру и пытается продвигаться на фронте. За это время миллионы людей потеряли дом, были вынуждены покинуть родные города или уехать за границу. В то же время, украинцы переосмыслили собственные ценности, научились жить в условиях постоянной опасности и неопределенности, сохраняя веру, выдержку и стремление к победе.

Журналисты Новини.LIVE спросили одесситов и гостей города, как изменилась их жизнь за четыре года большой войны.

Реклама

Читайте также:

Полномасштабное вторжение

Многие признаются, что война в первую очередь повлияла на их психологическое состояние. Постоянные воздушные тревоги, новости с фронта и неопределенность относительно будущего заставляют жить в напряжении. В то же время украинцы отмечают, что стали более выносливыми и научились ценить простые вещи.

"Очень изменилось, как и у всех рядовых украинцев, мы больше в тревоге, больше такие, не очень уверены, что будет не только завтра, а где-то через час, мы не знаем. Но при этом, видимо, мы стали сильнее. Самое главное — веру не теряем, что все будет хорошо, и еще заживем и мы, и Украина", — делятся Ирина и Олег.

Одесситы Ирита и Олег о полномасштабном вторжении. Фото: Новини.LIVE

Война повлияла на финансовое положение, стабильность и ощущение безопасности. Люди потеряли уверенность в завтрашнем дне, а многие планы пришлось отложить или полностью изменить. Даже обычные вещи, которые раньше казались обыденными, теперь приобрели совсем другое значение.

"Конечно все изменилось, не в лучшую сторону, как и у всех. Ничего лучшего, все только хуже", — говорит Наталья.

Местная жительница Наталья об изменениях. Фото: Новини.LIVE

Несмотря на все трудности, украинцы продолжают работать, творить и развиваться. Для людей творческих профессий война стала не только испытанием, но и толчком к переосмыслению своего искусства.

"Кардинально изменилось, потому что должны приспосабливаться к новым изменениям, то есть очень сложно стало, но несмотря на это мы продолжаем жить дальше и творить. Я как музыкант, по-новому стала воспринимать окружающий мир. То есть мы стали сильнее, нас все закалило и сделало еще более выносливыми", — отмечает София.

Певица София с подругой об окружающем мире. Фото: Новини.LIVE

Потерянные домики

Особенно болезненными перемены стали для тех, кто был вынужден покинуть родной город. Потеря дома, привычной жизни и окружения стала серьезным испытанием для тысяч украинцев. Многие люди начинали все с нуля в новом городе, пытаясь адаптироваться к новым условиям.

"Мы из Мариуполя, у нас совсем все изменилось, у нас ничего нет. Мы переехали в другой город, все изменилось, координально. Одесса очень нравится, для тех людей, что из Мариуполя, главное, что здесь есть море", — делится Елена.

Местная жительница Елена о переезде. Фото: Новини.LIVE

Особенно сложно переживает войну молодежь, ведь она повлияла на обучение, общение и возможность жить полноценной студенческой жизнью. Постоянная опасность и обстрелы создают напряжение, которое не позволяет чувствовать себя спокойно. Молодые люди вынуждены взрослеть быстрее, чем планировали, и приспосабливаться к новым реалиям.

"Я из Днепра, честно говоря, очень тяжело, потому что это повлияло на мою школьную жизнь. Сейчас я учусь в университете и я не могу нормально сосуществовать со своими друзьями, потому что постоянные обстрелы мешают этому и это очень тяжело. Это невероятная душевная боль, потому что действительно хочется жить", — говорит Лина.

Туристка Лина о школьных годах. Фото: Новини.LIVE

Украинцы заграницей

Часть украинцев была вынуждена выехать за границу, спасаясь от войны или ради обучения и безопасности. Там они строят новую жизнь, но часто признаются, что испытывают сильную тоску по дому. Даже если условия за границей комфортнее, родная страна остается важной частью их сердца.

"Мы проехали за границу и приезжаем на неделю или на две. Там, конечно, нравится, но домой хочется", — замечает Дарья.

Местная жительница Дарья с подругой о переезде за границу. Фото: Новини.LIVE

Кто-то потерял дом, кто-то — ощущение безопасности, а кто-то — привычную жизнь и спокойствие. В то же время украинцы продолжают жить, работать, учиться и мечтать. Несмотря на усталость, боль и потери, люди сохраняют главное — веру в будущее и надежду на мир. Именно эта внутренняя сила помогает выстоять даже в самые сложные времена.

Ранее мы писали, что во время трехсторонних переговоров Украины, США и РФ удалось достичь значительного прогресса. И РФ, и Украина согласились информировать своих лидеров и вместе работать над достижением мирного соглашения. Ждать ли завершения войны уже в этом году? А также, о том После ночной последней российской атаки по Одессе без коммунальных услуг остались десятки тысяч людей. В городе продолжаются аварийные работы, а ситуация с энергоснабжением остается сложной.

Ваша пробная версия Premium закончилась

Ваша пробная версия Premium закончилась

Ваша пробная версия Premium закончилась Ваша пробная версия Premium закончилась

Ваша пробная версия Premium закончилась Ваша пробная версия Premium закончилась

Ваша пробная версия Premium закончилась Ваша пробная версия Premium закончилась

Ваша пробная версия Premium закончилась Ваша пробная версия Premium закончилась

Ваша пробная версия Premium закончилась Ваша пробная версия Premium закончилась

Ваша пробная версия Premium закончилась Ваша пробная версия Premium закончилась

Ваша пробная версия Premium закончилась Ваша пробная версия Premium закончилась

Ваша пробная версия Premium закончилась Ваша пробная версия Premium закончилась

Ваша пробная версия Premium закончилась Ваша пробная версия Premium закончилась

Ваша пробная версия Premium закончилась Ваша пробная версия Premium закончилась

Ваша пробна версія Premium закінчилася

Ваша пробна версія Premium закінчилася

Ваша пробна версія Premium закінчилася

Ваша пробна версія Premium закінчилася