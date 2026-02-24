Відео
Україна
Чотири роки великої війни — як змінилося життя одеситів

Чотири роки великої війни — як змінилося життя одеситів

Ua ru
Дата публікації: 24 лютого 2026 06:33
Одеса після 24 лютого 2022 року — як змінилося життя за чотири роки війни
Люди та рятувальники біля зруйнованого будинку в Одесі. Фото: Новини.LIVE

Чотири роки тому, 24 лютого вся Україна прокинулася від повідомлень про початок повномасштабного вторгнення. Війська Росії перетнули кордони суверенної держави з метою її захоплення, зруйнувавши життя мільйонів людей. У ті перші години й дні українці безперервно стежили за новинами, оновлювали стрічки соціальних мереж і вірили, що це швидко завершиться. Минуло рівно чотири роки, але війна триває. Ворог і далі обстрілює мирні міста, руйнує інфраструктуру та намагається просунутися на фронті. За цей час мільйони людей втратили свої домівки, були змушені залишити рідні міста або виїхати за кордон. Водночас українці переосмислили власні цінності, навчилися жити в умовах постійної небезпеки та невизначеності, зберігаючи віру, витримку і прагнення до перемоги.

Журналісти Новини.LIVE запитали одеситів і гостей міста, як змінилося їхнє життя за чотири роки великої війни.

Читайте також:

Повномасштабне вторгнення 

Чимало людей зізнаються, що війна насамперед вплинула на їхній психологічний стан. Постійні повітряні тривоги, новини з фронту та невизначеність щодо майбутнього змушують жити в напрузі. Водночас українці відзначають, що стали більш витривалими та навчились цінувати прості речі. 

"Дуже змінилося, як і у всіх пересічних українців, ми більше в тривозі, більше такі, не дуже впевнені, що буде не тільки завтра, а десь за годину, ми не знаємо. Але при цьому, мабуть, ми сталися сильніші. Найголовніше – віру не втрачаємо, що все буде добре, і ще заживемо і ми, і Україна", — діляться Ірина та Олег.

Чотири роки війни - як змінилося життя українців після 24 лютого - фото 1
Одесити Ірита та Олег про повномасштабне вторгненя. Фото: Новини.LIVE 

Війна вплинула на фінансове становище, стабільність та відчуття безпеки. Люди втратили впевненість у завтрашньому дні, а багато планів довелося відкласти або повністю змінити. Навіть звичайні речі, які раніше здавалися буденними, тепер набули зовсім іншого значення. 

"Звичайно все змінилося, не в кращу сторону, як і у всіх. Нічого кращого, все тільки гірше", — каже Наталя.

Чотири роки війни - як змінилося життя українців після 24 лютого - фото 2
Місцева жительна Наталя про зміни. Фото: Новини.LIVE

Попри всі труднощі, українці продовжують працювати, творити та розвиватися. Для людей творчих професій війна стала не лише випробуванням, а й поштовхом до переосмислення свого мистецтва. 

"Кардинально змінилося, тому що маємо пристосовуватися до нових змін, тобто дуже складно стало, але попри це ми продовжуємо жити далі і творити. Я як музикант, по-новому стала сприймати навколишній світ. Тобто ми стали сильніші, нас все згартувало і зробило ще більш витримальнішими", — зазначає Софія.

Чотири роки війни - як змінилося життя українців після 24 лютого - фото 3
Співачка Софія з подругою про навколишній світ. Фото: Новини.LIVE

Втрачені домінки 

Особливо болючими зміни стали для тих, хто був змушений покинути рідне місто. Втрата дому, звичного життя та оточення стала серйозним випробуванням для тисяч українців. Багато людей починали все з нуля в новому місті, намагаючись адаптуватися до нових умов.

"Ми з Маріуполя, у нас геть все змінилося, у нас нічого нема. Ми переїхали в інше місто, все змінилося, координально. Одеса дуже подобається, для тих людей, що з Маріуполя, головне, що тут є море", — ділиться Олена.

Чотири роки війни - як змінилося життя українців після 24 лютого - фото 4
Місцева мешканка Олена про переїзд. Фото: Новини.LIVE

Особливо складно переживає війну молодь, адже вона вплинула на навчання, спілкування та можливість жити повноцінним студентським життям. Постійна небезпека та обстріли створюють напругу, яка не дозволяє відчувати себе спокійно. Молоді люди змушені дорослішати швидше, ніж планували, і пристосовуватися до нових реалій. 

"Я з Дніпра, чесно кажучи, дуже важко, тому що це вплинуло на моє шкільне життя. Зараз я навчаюся в університеті і я не можу нормально співіснувати зі своїми друзями, тому що постійні обстріли заважають цьому і це дуже важко. Це неймовірна душевна біль, тому що справді хочеться жити", — каже Ліна.

Чотири роки війни - як змінилося життя українців після 24 лютого - фото 5
Туристка Ліна про шкільні роки. Фото: Новини.LIVE

Українці закордоном

Частина українців була змушена виїхати за кордон, рятуючись від війни або заради навчання та безпеки. Там вони будують нове життя, але часто зізнаються, що відчувають сильну тугу за домом. Навіть якщо умови за кордоном комфортніші, рідна країна залишається важливою частиною їхнього серця. 

"Ми проїхали за кордон і приїжджаємо на тиждень або на два. Там, звичайно, подобається, але додому хочеться", — зауважує Дарія.

Чотири роки війни - як змінилося життя українців після 24 лютого - фото 6
Місцева мешканка Дарія з подругою про переїзд закордон. Фото: Новини.LIVE

Хтось втратив дім, хтось — відчуття безпеки, а хтось — звичне життя і спокій. Водночас українці продовжують жити, працювати, навчатися та мріяти. Попри втому, біль і втрати, люди зберігають головне — віру в майбутнє і надію на мир. Саме ця внутрішня сила допомагає вистояти навіть у найскладніші часи.

Раніше ми писали, що під час тристоронніх перемовин України, США та РФ вдалося досягти значного прогресу. І РФ, і Україна погодилися інформувати своїх лідерів і разом працювати над досягненням мирної угоди. Чи чекати завершення війни вже цього року? А також, про те Після нічної останньої російської атаки по Одесі без комунальних послуг залишилися десятки тисяч людей. У місті тривають аварійні роботи, а ситуація з енергопостачанням залишається складною. 

Одеса опитування Новини Одеси війна в Україні війна вторгнення 4 роки війни
Вікторія Яслик - редактор
Автор:
Вікторія Яслик
