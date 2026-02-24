Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Контекст Олімпіада Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортАвтоКіно та серіалиМетеоПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаЛьвівФінансиЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Культ
Львів
Метео
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Одеса Перший день повномасштабної війни — що було в Одесі 24 лютого

Перший день повномасштабної війни — що було в Одесі 24 лютого

Ua ru
Дата публікації: 24 лютого 2026 09:54
Як Одеса зустріла 24 лютого: хронологія та оборона міста
Одеський оперний театр. Фото: скриншот з відео

Перший день великої війни назавжди розрізав життя одеситів на "до" та "після". Замість шуму моря місто прокинулося від гуркоту ракет та тривожних сирен. Одеське узбережжя за лічені години перетворилося на оборонний вал, а мирні жителі взялися до зброї та лопат. 

Новини.LIVE вирішили пригадати, як одесити пережили перший день повномасштабної війни.

Реклама
Читайте також:

Перші вибухи

Ранок 24 лютого почався близько п’ятої з потужних вибухів. Ворог завдав авіаударів по аеропорту, промисловій та цивільній інфраструктурі. Але одесити не злякалися, поки одні організовувалися для захисту рідного міста, інші набирали на пляжах пісок у мішки, які були необхідні для будівництва барикад. За лічені години всі згуртувалися заради захисту південної пальмири. Кадри із протитанковими їжаками на Дерибасівській облетіли всі світові ЗМІ.

Перший день повномасштабної війни в Одесі
"Їжаки" на Дерибасівській. Фото: Укрінформ
Перший день повномасштабної війни в Одесі
Люди вантажать пісок. Фото: Укрінформ

Висадка десанту

Весь день Одеса затамувала подих в очікуванні морського десанту. Російські кораблі вже бачили на горизонті з вікон багатоповерхівок. Військові почали терміново мінувати пляжі. До вечора доступ до води повністю закрили, а місто готувалося до першої в своїй новій історії комендантської години.

Перший день повномасштабної війни в Одесі
Табличка про мінування. Фото: КП "Узбережжя Одеси"

Пізніше керівник оборони Миколаєва Дмитро Марченко заявив, що у російських військових захопили мапу, яка свідчила, що вони збиралися за два дні оточити Миколаїв і за три дні — Одесу. Проте успішна оборона Миколаєва запобігла висадці в Одеси російському десанту. Ворог не пробачив цього і почалося планомірне знищення міст — цивільний терор не припиняється всі чотири роки.

Перший день повномасштабної війни в Одесі
Чоловіки насипають в мішки пісок. Фото: Укрінформ

24 лютого

Перший день війни для одеситів запам'ятався величезними чергами на заправках, у банкоматів, на вокзалах та порожніми полицями в магазинах, де відмовлялися приймати оплату за банківськими картками. За кілька годин на кордонах утворилися багатокілометрові пробки з машин та автобусів, у яких були жінки та діти. Чоловіки тим часом вишиковували перші блок пости, готували коктейлі Молотова, які мали піти в хід на випадок появи ворога. 24 лютого поділила життя людей на до та після. Росіяни і сьогодні роблять все, щоб ускладнити життя одеситам – по кілька днів, а іноді й тижнів немає світла, з відключеннями води та тепла. Але, незважаючи на це, горожани не залишають свою рідну Одесу і вірять в Україну та воїнів ЗСУ.

Перший день повномасштабної війни в Одесі
Пам'ятник Дюку в мішках. Фото: Одеська міська рада
Перший день повномасштабної війни в Одесі
Надпис на одному із пляжів міста. Фото: Святослав Лаврусенко

Нагадаємо, Новини.LIVE запитали одеситів і гостей міста, як змінилося їхнє життя за чотири роки великої війни. Чимало людей зізнаються, що війна насамперед вплинула на їхній психологічний стан. Постійні повітряні тривоги, новини з фронту та невизначеність щодо майбутнього змушують жити в напрузі. Водночас відзначають, що стали більш витривалими та навчились цінувати прості речі. 

Також ми писали про те, що ветеран російсько-української війни Назар Давін розповів журналістам Новини.LIVE про службу, бойове поранення, реабілітацію та новий сенс життя через спорт. До початку великої війни Назар мав клінінгову компанію, поступово розвивав власну справу та будував плани на майбутнє. 

Одеса Одеська область Новини Одеси війна 24 лютого 4 роки війни
Долженко Катерина - редактор
Автор:
Долженко Катерина
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації