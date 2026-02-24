Як Одеса зустріла 24 лютого: хронологія та оборона міста

Одеський оперний театр. Фото: скриншот з відео

Перший день великої війни назавжди розрізав життя одеситів на "до" та "після". Замість шуму моря місто прокинулося від гуркоту ракет та тривожних сирен. Одеське узбережжя за лічені години перетворилося на оборонний вал, а мирні жителі взялися до зброї та лопат.

Новини.LIVE вирішили пригадати, як одесити пережили перший день повномасштабної війни.

Перші вибухи

Ранок 24 лютого почався близько п’ятої з потужних вибухів. Ворог завдав авіаударів по аеропорту, промисловій та цивільній інфраструктурі. Але одесити не злякалися, поки одні організовувалися для захисту рідного міста, інші набирали на пляжах пісок у мішки, які були необхідні для будівництва барикад. За лічені години всі згуртувалися заради захисту південної пальмири. Кадри із протитанковими їжаками на Дерибасівській облетіли всі світові ЗМІ.

"Їжаки" на Дерибасівській. Фото: Укрінформ

Люди вантажать пісок. Фото: Укрінформ

Висадка десанту

Весь день Одеса затамувала подих в очікуванні морського десанту. Російські кораблі вже бачили на горизонті з вікон багатоповерхівок. Військові почали терміново мінувати пляжі. До вечора доступ до води повністю закрили, а місто готувалося до першої в своїй новій історії комендантської години.

Табличка про мінування. Фото: КП "Узбережжя Одеси"

Пізніше керівник оборони Миколаєва Дмитро Марченко заявив, що у російських військових захопили мапу, яка свідчила, що вони збиралися за два дні оточити Миколаїв і за три дні — Одесу. Проте успішна оборона Миколаєва запобігла висадці в Одеси російському десанту. Ворог не пробачив цього і почалося планомірне знищення міст — цивільний терор не припиняється всі чотири роки.

Чоловіки насипають в мішки пісок. Фото: Укрінформ

24 лютого

Перший день війни для одеситів запам'ятався величезними чергами на заправках, у банкоматів, на вокзалах та порожніми полицями в магазинах, де відмовлялися приймати оплату за банківськими картками. За кілька годин на кордонах утворилися багатокілометрові пробки з машин та автобусів, у яких були жінки та діти. Чоловіки тим часом вишиковували перші блок пости, готували коктейлі Молотова, які мали піти в хід на випадок появи ворога. 24 лютого поділила життя людей на до та після. Росіяни і сьогодні роблять все, щоб ускладнити життя одеситам – по кілька днів, а іноді й тижнів немає світла, з відключеннями води та тепла. Але, незважаючи на це, горожани не залишають свою рідну Одесу і вірять в Україну та воїнів ЗСУ.

Пам'ятник Дюку в мішках. Фото: Одеська міська рада

Надпис на одному із пляжів міста. Фото: Святослав Лаврусенко

