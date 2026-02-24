Как ветераны проходят путь адаптации - после ранений в Одессе

Ветеран российско-украинской войны Назар Давин на службе. Фото: Назар Давин/личный архив

Полномасштабное вторжение России стало пределом, после которого жизнь миллионов украинцев уже никогда не будет такой, как раньше. Кто-то был вынужден покинуть дом, кто-то — кардинально изменить профессию, а кто-то без колебаний встал в ряды защитников. Среди них — ветеран российско-украинской войны Назар Давин. До 24 февраля 2022 г. он развивал собственное дело, активно занимался спортом и жил обычной, мирной жизнью. Но одна ночь перечеркнула привычную реальность и разделила ее на "до" и "после".

О службе, боевом ранении, реабилитации и новом смысле жизни через спорт, рассказал журналистам Новини.LIVE ветеран российско-украинской войны Назар Давин.

Полномасштабное вторжение

До начала большой войны Назар имел клининговую компанию, постепенно развивал собственное дело и строил планы на будущее. Его жизнь, как и жизнь большинства украинцев, была стабильной и предсказуемой. Работа, повседневные заботы, привычные встречи с друзьями — все это казалось неизменным. Однако новости о начале вторжения перечеркнули привычную реальность. Уже в первые часы Назар понял: оставаться в стороне он не сможет.

"Сказал, что все, я иду защищать страну. То есть, на то время, во сколько РТЦК заходил, военкоматов. И уже на Голосеевском нас тогда приняли, и потихоньку так закрутилось", — вспоминает ветеран российско-украинской войны Назар Давин.

Ветеран российско-украинской войны Назар Давин, о полномасштабном вторжении. Фото: Новини.LIVE

Решение было осознанным и твердым. Назар не искал дополнительных причин или оправданий — он просто знал, что должен действовать. Для него это был вопрос ответственности перед страной, семьей и самим собой. Уже с первых дней службы он оказался среди тех, кто сдерживал врага на самых горячих направлениях. Вместе с побратимами он был прикомандирован к 95-й бригаде, со временем выполнял боевые задачи на Николаевском и Херсонском направлениях в составе 112-й бригады киевской территориальной обороны. Именно там он провел значительную часть службы, выполняя задачи в условиях постоянной опасности.

Боевое ранение

Выполнение боевых задач требовало максимальной концентрации, ведь любая ошибка могла стоить жизни. Назар вспоминает одну из операций на островах после подрыва Каховской гидроэлектростанции. Территория была сложной для передвижения: густые заросли, разрушенная местность и полная неопределенность создавали дополнительную угрозу для военных. Именно во время одного из таких выходов он получил тяжелое ранение.

"Слава Богу, что мы обошлись малой кровью на то время. Не так сильно нас заметили. Потому что, я подорвался, и следующий раз мой старший группы подорвался, потому что мы работали 2-2, он на следующий день", — рассказывает военный.

Военный в форме на службе. Фото: Назар Давин/личный архив

Несмотря на тяжесть ситуации, мужчина морально был готов к любому развитию событий. Осознание риска было частью службы, и он принял это еще тогда, когда впервые отправился на фронт. После ранения его ждала длительная реабилитация. Однако даже в этот сложный период он не терял внутренней стойкости. После нескольких месяцев восстановления Назар вернулся к службе и еще полгода провел на фронте. Только потом он принял решение завершить военную службу.

Реабилитация и новый вызов

После тяжелого ранения начался новый этап — возвращение к жизни. Реабилитация требовала не только физических усилий, но и психологической выдержки. Каждый день становился испытанием, но одновременно и шагом вперед. С самого начала военный поставил перед собой четкую цель - не просто восстановиться, а вернуться к жизни и фронту.

"У меня стояла четкая цель — встать и вернуться обратно. Поэтому были плюс-минус моменты, но на меня всегда ругались. Я как только надел протез, я даже костыли почти не брал. Поэтому все ругались. У меня стояла основная цель, вернуться, и я ее добился", — говорит ветеран.

Ветеран на тренировке. Фото: Назар Давин/личный архив

После фронта возникает ощутимый разрыв между военной и гражданской жизнью. Это разные реальности, которые непросто совместить. Однако Назар убежден: главное — не терять внутренний стержень и двигаться вперед, несмотря на все трудности.

Восстановление спортом

Именно спорт стал для Назара одним из ключевых инструментов восстановления. Он пришел к нему в 2023 году, во время реабилитации после ранения. Тогда в Одессе открывался филиал лиги, которая работает с ветеранами и людьми с ампутациями. Там он познакомился с джиу-джитсу — видом спорта, который открыл для него новые возможности.

"Почему именно джиу-джитсу? Это один из таких видов спорта, которые очень четко можно подстроить под любую ампутацию. Или двух ног, или руки. И в смысле этого есть много разных моментов", — рассказывает Назар.

Ветеран российско-украинской войны Назар Давин на соревнованиях. Фото: Назар Давин/личный архив

Спорт стал не только физической активностью, но и способом найти внутренний баланс. Тренировки помогают восстановить не только тело, но и психику. Общение с единомышленниками, которые прошли подобный путь, создает ощущение поддержки и понимания.

Как изменилась Одесса во время войны

Война изменила не только людей, но и города. Одесса постепенно трансформируется вместе со страной. Несмотря на все трудности, он видит в этих изменениях положительный потенциал и надеется, что они приведут к более сильному и более сознательному обществу.

"Одесса понемногу трансформируется. И всегда, как говорится, надо начинать с себя. Поэтому, в целом, я надеюсь, эти изменения, которые сейчас происходят в Одессе и в Одесской области, они будут к лучшему", — отмечает ветеран российско-украинской войны Назар Давин.

Ветеран российско-украинской войны Назар Давин, фото: Назар Давин/личный архив

История Назара Давина — это пример силы духа и способности не сломаться даже после самых тяжелых испытаний. Война изменила его жизнь, но не смогла забрать главного — веры в себя и будущее. Сегодня он продолжает восстанавливаться, занимается спортом и строит новые планы. Его путь — это напоминание о том, что даже после фронта борьба продолжается. И эта борьба — за жизнь, за восстановление и за право двигаться вперед.

Ранее мы писали, что в Одессе состоялась акция памяти, посвященная годовщине аннексии Крыма и чествованию жертв Небесной Сотни. Одесситы в очередной раз показали: они помнят, что Украина уже много лет живет в условиях борьбы — за свою землю, за родных и близких, за право быть дома, в свободной и независимой стране.

Также мы рассказывали историю старшего лейтенанта Дмитрия Дмитриева, который вернулся из российского плена. Его путь домой — это история выдержки, веры и внутренней силы, которую сложно постичь тем, кто никогда не сталкивался с неволей. Как украинские защитники выдерживают этот ужас? Благодаря вере в Украину, поддержке побратимов и несокрушимому желанию вернуться домой.

