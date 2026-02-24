Чотири роки війни в Одесі: втрати, удари, відновлення

Зруйнований будинок в Одесі. Фото: Новини.LIVE

Минуло чотири роки від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Це 1462 дні болю, втрат і постійної небезпеки для Одещини. Водночас це роки мужності, єдності та незламності міста. За кожною цифрою — людські життя, які назавжди змінили хід історії.

Новини.LIVE зібрали дані про кількість втрат, які зазнала Одеса та область за час повномасштабної війни.

Жертви серед населення

З 24 лютого 2022 року внаслідок обстрілів РФ в Одеській області загинули 244 цивільні особи. Серед них — 231 дорослий і 13 дітей. Поранення за цей час отримали 1272 людини, з них 1189 дорослих і 83 дитини. В самій Одесі за чотири роки повномасштабної війни зафіксовано 193 атаки. Найважчим став 2025 рік — тоді місто пережило 75 ударів, майже половину від усіх обстрілів за час великої війни. Внаслідок атак у місті загинули 145 мирних жителів, серед них — 10 дітей. Поранення отримали 635 людей, з яких 32 — діти.

Психологи надають допомогу. Фото: ДСНС Одещини

Похорон 4-річної Злати. Фото: Новини.LIVE

Удари по історичному центру

Війна залишила глибокі шрами й на історичному обличчі Одеси. Загалом постраждали 245 пам’яток культурної спадщини, з них 127 — житлові будинки. Більшість ушкоджень спричинили вибухові хвилі. Такі наслідки ліквідовують максимально швидко силами обслуговуючих компаній та власників нерухомості. Будівлі, які зазнали прямих влучань і серйозних руйнувань, відновлюють у кілька етапів. Роботи починають із протиаварійних заходів. До процесу залучають лише ліцензованих фахівців, які працюють за науково-проєктною документацією та з усіма необхідними дозволами. Попри складність, є й важливі результати. Станом на лютий 2026 року майже повністю відновлені Спасо-Преображенський собор та готель "Брістоль", що раніше були серйозно пошкоджені російськими ракетами. Реставрація житлових будинків-пам’яток триває.

Зруйнований собор в Одесі. Фото: Новини.LIVE

Пошкодження готелю. Фото: Геннадій Труханов

Атаки на цивільні об’єкти

За чотири роки повномасштабної війни агресія РФ завдала шкоди 11 комунальним закладам охорони здоров’я Одеси. Найчастіше будівлі страждали від вибухових хвиль. Були зруйновані фасади, вибиті сотні вікон, пошкоджені стелі та перегородки. Пожеж вдалося уникнути майже всюди, окрім одного випадку прямого влучання ворожого дрона. Попри це медики не припиняли роботу й продовжували рятувати людей.

Лікарня після удару. Фото: Новини.LIVE

