Флаги Украины и ЕС в Одессе: акция на Потемкинской лестнице

Розгортання прапорів в Одесі. Фото: Новини.LIVE

В Одесі на Потьомкінських сходах відбулася символічна акція до річниці повномасштабного вторгнення. Активісти та іноземні гості розгорнули величезні прапори України та Європейського Союзу. Цей жест став потужним сигналом того, що Одеса залишається невід’ємною частиною великої європейської родини.

Про це повідомили журналісти Новини.LIVE з місця події.

Прапори на Потьомкінській

Одразу два величезні прапори накрили сьогодні Потьомкінські сходи. Ця акція стала символом єднання України та ЄС. Присутні на ній європейські політики наголошують — таким чином вони вкотре показують свою підтримку нашій країні у боротьбі проти Росії. За словами дипломатів, міжнародне співтовариство має не просто висловлювати стурбованість, а діяти рішуче для перемоги України. ​

"По-перше, Україна має стати частиною ЄС якнайшвидше. По-друге, військові злочинці в Москві мають постати перед Міжнародним кримінальним судом", — заявив Гарбоні.

Член делегації Гарбоні. Фото: Новини.LIVE

Прапор ЄС навпроти Морвокзалу. Фото: Новини.LIVE

Оркестр на заході. Фото: Новини.LIVE

Російські автиви

Без посилення фінансової підтримки України відкинути ворога буде складно, та й війна стає затяжнішою. Таким чином міста знищуватимуться і більше, а кількість загиблих серед мирного населення зростатиме. Італійські дипломати впевнені, що заморожені російські активи в Європі необхідно направити на зміцнення української армії та на відновлення країни.

"Необхідно "розморозити" російські гроші — ми говоримо про суму понад 100 мільярдів євро. Ці кошти мають передати Україні, щоб її армія могла захистити країну", — наголосив представник італійської делегації Джанні Вернетті.

Джанні Вернетті та розгоратані прапорів. Фото: Новини.LIVE

Люди з прапорами. Фото: Новини.LIVE

Представники італійської делегації. Фото: Новини.LIVE

Майбутнє України

В акції також взяла участь віце-президентка Європейського парламенту Піна Пічерно. Вона наголосила, що візит до Одеси для неї — це не просто політика, а моральний обов'язок. За її словами, що саме тут уперше в житті їй довелося почула звук сирен повітряної тривоги — це закарбувалося в її пам'яті назавжди. За словами політикині, сьогодні українські солдати захищають не лише свої кордони, а й спільні європейські цінності та майбутнє кожної демократичної країни.

"Бути це мій обов'язок, адже сьогодні в Україні ми захищаємо не лише територію, а й наше спільне майбутнє. Я почуваюся у безпеці, бо знаю, що українська армія зараз захищає і мене теж", — зазначила Піна Пічерно.

Піна Пічерно про підтримку. Фото: Новини.LIVE

Плакати на підлозі. Фото: Новини.LIVE

