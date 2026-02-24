Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Контекст Олімпіада Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортАвтоКіно та серіалиМетеоПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаЛьвівФінансиЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Культ
Львів
Метео
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Одеса На Потьомкінських сходах в Одесі розгорнули одразу два прапори

На Потьомкінських сходах в Одесі розгорнули одразу два прапори

Ua ru
Дата публікації: 24 лютого 2026 16:34
Флаги Украины и ЕС в Одессе: акция на Потемкинской лестнице
Розгортання прапорів в Одесі. Фото: Новини.LIVE

В Одесі на Потьомкінських сходах відбулася символічна акція до річниці повномасштабного вторгнення. Активісти та іноземні гості розгорнули величезні прапори України та Європейського Союзу. Цей жест став потужним сигналом того, що Одеса залишається невід’ємною частиною великої європейської родини. 

Про це повідомили журналісти Новини.LIVE з місця події.

Реклама
Читайте також:

Прапори на Потьомкінській

Одразу два величезні прапори накрили сьогодні Потьомкінські сходи. Ця акція стала символом єднання України та ЄС. Присутні на ній європейські політики наголошують — таким чином вони вкотре показують свою підтримку нашій країні у боротьбі проти Росії. За словами дипломатів, міжнародне співтовариство має не просто висловлювати стурбованість, а діяти рішуче для перемоги України. ​

"По-перше, Україна має стати частиною ЄС якнайшвидше. По-друге, військові злочинці в Москві мають постати перед Міжнародним кримінальним судом", — заявив Гарбоні.

Розгортання прапора в Одесі
Член делегації Гарбоні. Фото: Новини.LIVE
Розгортання прапора в Одесі
Прапор ЄС навпроти Морвокзалу. Фото: Новини.LIVE
В Одесі розгорнули прапор ЄС
Оркестр на заході. Фото: Новини.LIVE

Російські автиви

Без посилення фінансової підтримки України відкинути ворога буде складно, та й війна стає затяжнішою. Таким чином міста знищуватимуться і більше, а кількість загиблих серед мирного населення зростатиме. Італійські дипломати впевнені, що заморожені російські активи в Європі необхідно направити на зміцнення української армії та на відновлення країни.

"Необхідно "розморозити" російські гроші — ми говоримо про суму понад 100 мільярдів євро. Ці кошти мають передати Україні, щоб її армія могла захистити країну", — наголосив представник італійської делегації Джанні Вернетті.

В Одесі розгорнули прапор ЄС
Джанні Вернетті та розгоратані прапорів. Фото: Новини.LIVE
На потьомкінських сходах рохгорнули прапори ЄС та України
Люди з прапорами. Фото: Новини.LIVE
Розгортання прапора в Одесі
Представники італійської делегації. Фото: Новини.LIVE

Майбутнє України

В акції також взяла участь віце-президентка Європейського парламенту Піна Пічерно. Вона наголосила, що візит до Одеси для неї — це не просто політика, а моральний обов'язок. За її словами, що саме тут уперше в житті їй довелося почула звук сирен повітряної тривоги — це закарбувалося в її пам'яті назавжди. За словами політикині, сьогодні українські солдати захищають не лише свої кордони, а й спільні європейські цінності та майбутнє кожної демократичної країни.

"Бути це мій обов'язок, адже сьогодні в Україні ми захищаємо не лише територію, а й наше спільне майбутнє. Я почуваюся у безпеці, бо знаю, що українська армія зараз захищає і мене теж", — зазначила Піна Пічерно.

На потьомкінських сходах рохгорнули прапори ЄС та України
Піна Пічерно про підтримку. Фото: Новини.LIVE
В Одесі розгорнули прапор ЄС
Плакати на підлозі. Фото: Новини.LIVE

Нагадаємо, ми повідомляли, що в до 4 річниці повномасштабної війни на Алеї Героїв в Одесі відкрили нові стенди з іменами полеглих військових. Тепер зі світлин на перехожих дивляться сотні захисників, чиї історії стали частиною оборони півдня та всієї країни. Новини.LIVE побували на церемонії та поспілкувалися з рідними захисників. 

Також ми писали про те, що Новини.LIVE вирішили пригадати, як одесити пережили перший день повномасштабної війни, який назавжди розрізав життя одеситів на "до" та "після". Замість шуму моря місто прокинулося від гуркоту ракет та тривожних сирен. 

Одеса прапор акція Одеська область Новини Одеси 4 роки війни
Долженко Катерина - редактор
Автор:
Долженко Катерина
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації