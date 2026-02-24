Видео
Главная Одесса Единство и сила — в Одессе развернули флаги Украины и ЕС

Единство и сила — в Одессе развернули флаги Украины и ЕС

Ua ru
Дата публикации 24 февраля 2026 16:34
Флаги Украины и ЕС в Одессе: акция на Потемкинских лестницах
Развертывание флагов в Одессе. Фото: Новини.LIVE

В Одессе состоялась символическая акция к годовщине полномасштабного вторжения. Активисты и иностранные гости развернули огромные флаги Украины и Европейского Союза на Потемкинской леснице. Этот жест стал мощным сигналом того, что Одесса остается неотъемлемой частью большой европейской семьи. 

Об этом сообщили журналисты Новини.LIVE с места события.

Флаги на Потемкинской

Сразу два огромных флага накрыли сегодня Потемкинскую лестницу. Эта акция стала символом единения Украины и ЕС. Присутствующие на ней европейские политики отмечают — таким образом они в очередной раз показывают свою поддержку нашей стране в борьбе против России. По словам дипломатов, международное сообщество должно не просто выражать обеспокоенность, а действовать решительно для победы Украины.

"Во-первых, Украина должна стать частью ЕС как можно быстрее. Во-вторых, военные преступники в Москве должны предстать перед Международным уголовным судом", — заявил Гарбони.

Розгортання прапора в Одесі
Член делегации Гарбони. Фото: Новини.LIVE
Розгортання прапора в Одесі
Флаг ЕС напротив Морвокзала. Фото: Новини.LIVE
В Одесі розгорнули прапор ЄС
Оркестр на мероприятии. Фото: Новини.LIVE

Российские автоматы

Без усиления финансовой поддержки Украины отбросить врага будет сложно, да и война становится более затяжной. Таким образом города будут уничтожаться и больше, а количество погибших среди мирного населения будет расти. Итальянские дипломаты уверены, что замороженные российские активы в Европе необходимо направить на укрепление украинской армии и на восстановление страны.

"Необходимо "разморозить" российские деньги - мы говорим о сумме более 100 миллиардов евро. Эти средства должны передать Украине, чтобы ее армия могла защитить страну", — подчеркнул представитель итальянской делегации Джанни Вернетти.

В Одесі розгорнули прапор ЄС
Джанни Вернетти и раздувание флагов. Фото: Новини.LIVE
На потьомкінських сходах рохгорнули прапори ЄС та України
Люди с флагами. Фото: Новини.LIVE
Розгортання прапора в Одесі
Представители итальянской делегации. Фото: Новини.LIVE

Будущее Украины

В акции также приняла участие вице-президент Европейского парламента Пина Пичерно. Она подчеркнула, что визит в Одессу для нее — это не просто политика, а моральный долг. По ее словам, именно здесь впервые в жизни ей пришлось услышала звук сирен воздушной тревоги — это запечатлелось в ее памяти навсегда. По словам политика, сегодня украинские солдаты защищают не только свои границы, но и общие европейские ценности и будущее каждой демократической страны.

"Быть это мой долг, ведь сегодня в Украине мы защищаем не только территорию, но и наше общее будущее. Я чувствую себя в безопасности, потому что знаю, что украинская армия сейчас защищает и меня тоже", — отметила Пина Пичерно.

На потьомкінських сходах рохгорнули прапори ЄС та України
Пина Пичерно о поддержке. Фото: Новини.LIVE
В Одесі розгорнули прапор ЄС
Плакаты на полу. Фото: Новини.LIVE

Напомним, мы сообщали, что в к 4 годовщине полномасштабной войны на Аллее Героев в Одессе открыли новые стенды с именами павших военных. Теперь с фотографий на прохожих смотрят сотни защитников, чьи истории стали частью обороны юга и всей страны. Новини.LIVE побывали на церемонии и пообщались с родными защитников.

Также мы писали о том, что Новини.LIVE решили вспомнить, как одесситы пережили первый день полномасштабной войны, который навсегда разрезал жизнь одесситов на "до" и "после". Вместо шума моря город проснулся от грохота ракет и тревожных сирен.

Одесса флаг акция Одесская область Новости Одессы 4 года войны
Долженко Екатерина - редактор
Автор:
Долженко Екатерина
