Алея героїв в Одесі: нові імена полеглих захисників

Жінки клауть квіти до стенду. Фото: Новини.LIVE

В Одесі до четвертої річниці повномасштабного вторгнення відкрили нові стенди з іменами загиблих захисників. Тепер зі світлин на перехожих дивляться сотні захисників, чиї історії стали частиною оборони півдня та всієї країни.

Про це повідомили журналісти Новини.LIVE з місця події.

Вшанування воїнів

У парку Шевченка в Одесі відкрили нові інформаційні стенди з іменами полеглих захисників. Подія відбулася до четвертої річниці початку повномасштабної війни. На Алею прийшли родини загиблих, друзі, побратими та містяни. Для багатьох це не просто церемонія, а можливість ще раз побути поруч із тими, кого забрала війна.

Люди з квітами на Алеї. Фото: Новини.LIVE

Родини біля стендів. Фото: Новини.LIVE

Голова громадської організації Родини янголів світла Ангеліна Любчак наголосила, що ініціатива зростає разом із кількістю родин, які хочуть вшанувати своїх близьких. За її словами, нинішня локація вже повністю заповнена, але потреба у таких місцях пам’яті лише зростає. Також родини виступають за те, щоб подібні стенди з’явилися в кожному районі Одеси, аби люди могли вшановувати героїв поруч зі своїм домом.

"Сьогодні у нас на Алеї героїв додалося ще 25 нових імен, і загалом тут уже представлені 627 героїв. Інформаційні банери з даними про захисників уже розміщені. Ми чекаємо, коли міська та військова адміністрації зможуть визначити новий простір, щоб продовжити Алею", — зазначила Любчак.

Ангеліна Любчак. Фото: Новини.LIVE

Дівчина дивиться на стенд. Фото: Новини.LIVE

Пам’ять про захисників

На нових стендах розміщені фотографії не лише тих, хто народився в Одесі, тут у тому числі імена бійців чиї родини переїхали до нашого міста. Наталя родом із Херсона, її син на момент повномасштабного вторгнення перебував у Польщі. Дізнавшись про війну, він зібрав речі і повернувся в Україну, щоб захищати свою країну. Будучи сапером, він загинув при виконанні бойового завдання.

"Він не міг просто бути в Польщі, коли ракети летіли в Херсон. Він сказав: "Я їду. Я не можу сидіти осторонь, мені треба захищати наш дім". Він був дуже добрий, любив свою справу, був сапером і вклав у цю роботу всю душу. Для мене він був і назавжди залишиться найкращим сином", — розповіла пані Наталія.

Матір полеглого захисника. Фото: Новини.LIVE

Люди з квітами. Фото: Новини.LIVE

Олександр Нарожний ще один херсонець, чиє ім'я з'явилося сьогодні на Алеї Героїв. Він був артилеристом і захищати незалежність України пішов ще 2015 року. Зараз на його прикладі виховуються діти, для яких він був і залишається прикладом мужності та хоробрості.

"Для нас важливо пам’ятати ціну, яку хлопці платять за наше життя і майбутнє. Мій чоловік був артилеристом, займався розвідкою, ще з 2015 року захищав Україну. Для наших дітей він тепер герой і приклад. Біль не зникає, але пам’ять і вдячність залишаються назавжди", — розповіла Альона.

Дружина воїна, який загинув. Фото: Новини.LIVE

Стенди з полеглиими героями. Фото: Новини.LIVE

Спогади дітей

Практично у кожного війна чиї імена сьогодні з'явилися на Алєй Героїв залишилися діти, заради них та своїх сімей молоді люди пішли на фронт – захищати їхнє майбутнє та майбутнє всієї країни, нації. Для маленької Ірини тато на завжди залишиться в пам'яті як найкращим людям на землі. Вона часто згадує, як разом із батьком їздили на дачу, а також як він її взяв до себе на службу, де показав справжню бойову машину.

"Мій тато був дуже добрий. Ми разом їздили на дачу, проводили час разом. Він був найкращий. Я пам’ятаю, як була з ним, і мені з ним було добре", — поділилася дівчинка Іра.

Доньга захисника. Фото: Новини.LIVE

Жінка біля стенду. Фото: Новини.LIVE

Що відомо про Алею Героїв

Алея Героїв розташована в парку імені Тараса Шевченка. Її відкрили 29 серпня 2024 року — у День пам’яті захисників України. Меморіал створили за участі родин загиблих воїнів, громадських організацій і за підтримки міста. На Алеї встановлюють інформаційні стенди з фотографіями та іменами захисників, які віддали життя за Україну. Від моменту відкриття її неодноразово доповнювали. Кількість імен на стендах зростає після пам’ятних дат і за зверненнями родин. Станом на сьогодні тут представлені сотні загиблих воїнів — як одеситів, так і захисників з інших регіонів, чиї родини нині живуть в Одесі. Для багатьох сімей це єдине постійне місце в місті, де можна вшанувати пам’ять близької людини.

Оркестр на захлді. Фото: Новини.LIVE

