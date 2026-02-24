Видео
Главная Одесса Память не убить — на Аллее Героев в Одессе появились новые имена

Память не убить — на Аллее Героев в Одессе появились новые имена

Ua ru
Дата публикации 24 февраля 2026 13:17
Аллея Героев в Одессе: 25 новых имен погибших защитников
Женщины кладут цветы к стенду. Фото: Новини.LIVE

В Одессе  открыли новые стенды с именами погибших защитников в день четвертой годовщины полномасштабного вторжения. Теперь с фотографий на прохожих смотрят сотни защитников, чьи истории стали частью обороны юга и всей страны.

Об этом сообщили журналисты Новини.LIVE с места события.

Читайте также:

Чествование воинов

В парке Шевченко в Одессе открыли новые информационные стенды с именами павших защитников. Событие состоялось к четвертой годовщине начала полномасштабной войны. На Аллею пришли семьи погибших, друзья, побратимы и горожане. Для многих это не просто церемония, а возможность еще раз побыть рядом с теми, кого забрала война.

Алея Героїв в Одесі
Люди с цветами на Аллее. Фото: Новини.LIVE
Нові імена на Алеї Героїв в Одесі — якими їх запам'ятали рідні - фото 1
Семьи возле стендов. Фото: Новини.LIVE

Председатель общественной организации Семьи ангелов света Ангелина Любчак отметила, что инициатива растет вместе с количеством семей, которые хотят почтить своих близких. По ее словам, нынешняя локация уже полностью заполнена, но потребность в таких местах памяти только растет. Также семьи выступают за то, чтобы подобные стенды появились в каждом районе Одессы, чтобы люди могли чествовать героев рядом со своим домом.

"Сегодня у нас на Аллее героев добавилось еще 25 новых имен, и всего здесь уже представлены 627 героев. Информационные баннеры с данными о защитниках уже размещены. Мы ждем, когда городская и военная администрации смогут определить новое пространство, чтобы продолжить Аллею", — отметила Любчак.

Відкриття імен на Алеї Героїв в Одесі
Ангелина Любчак. Фото: Новини.LIVE
Відкриття Алеї Героїв
Девушка смотрит на стенд. Фото: Новини.LIVE

Память о защитниках

На новых стендах размещены фотографии не только тех, кто родился в Одессе, здесь в том числе имена бойцов, чьи семьи переехали в наш город. Наталья родом из Херсона, ее сын на момент полномасштабного вторжения находился в Польше. Узнав о войне, он собрал вещи и вернулся в Украину, чтобы защищать свою страну. Будучи сапером, он погиб при выполнении боевого задания.

"Он не мог просто быть в Польше, когда ракеты летели в Херсон. Он сказал: "Я еду. Я не могу сидеть в стороне, мне надо защищать наш дом". Он был очень добрый, любил свое дело, был сапером и вложил в эту работу всю душу. Для меня он был и навсегда останется лучшим сыном", — рассказала Наталья.

Алея Героїв в Одесі
Мать павшего защитника. Фото: Новини.LIVE
Відкриття Алеї Героїв
Люди с цветами. Фото: Новини.LIVE

Александр Нарожный еще один херсонец, чье имя появилось сегодня на Аллее Героев. Он был артиллеристом и защищать независимость Украины пошел еще в 2015 году. Сейчас на его примере воспитываются дети, для которых он был и остается примером мужества и храбрости.

"Для нас важно помнить цену, которую ребята платят за нашу жизнь и будущее. Мой муж был артиллеристом, занимался разведкой, еще с 2015 года защищал Украину. Для наших детей он теперь герой и пример. Боль не исчезает, но память и благодарность остаются навсегда", — рассказала Алена.

Нові імена на Алеї Героїв в Одесі — якими їх запам'ятали рідні - фото 4
Жена воина, который погиб. Фото: Новини.LIVE
Відкриття Алеї Героїв
Стенды с павшими героями. Фото: Новини.LIVE

Воспоминания детей

Практически у каждого война чьи имена сегодня появились на Аллее Героев остались дети, ради них и своих семей молодые люди ушли на фронт — защищать их будущее и будущее всей страны, нации. Для маленькой Ирины папа на всегда останется в памяти как лучший человек на земле. Она часто вспоминает, как вместе с отцом ездили на дачу, а также как он ее взял к себе на службу, где показал настоящую боевую машину.

"Мой папа был очень добрый. Мы вместе ездили на дачу, проводили время вместе. Он был самый лучший. Я помню, как была с ним, и мне с ним было хорошо", — поделилась девочка Ира.

Нові імена на Алеї Героїв в Одесі — якими їх запам'ятали рідні - фото 5
Дочь защитника. Фото: Новини.LIVE
Відкриття Алеї Героїв
Женщина у стенда. Фото: Новини.LIVE

Что известно об Аллее Героев

Аллея Героев расположена в парке имени Тараса Шевченко. Ее открыли 29 августа 2024 года — в День памяти защитников Украины. Мемориал создали при участии семей погибших воинов, общественных организаций и при поддержке города. На Аллее устанавливают информационные стенды с фотографиями и именами защитников, отдавших жизнь за Украину. С момента открытия ее неоднократно дополняли. Количество имен на стендах растет после памятных дат и по обращениям семей. На сегодняшний день здесь представлены сотни погибших воинов — как одесситов, так и защитников из других регионов, чьи семьи сейчас живут в Одессе. Для многих семей это единственное постоянное место в городе, где можно почтить память близкого человека.

Відкриття Алеї Героїв
Оркестр на заходе. Фото: Новини.LIVE

Напомним, мы сообщали, что мемориал героев на Майдане Независимости, который в народе называют клумбой с флагами, за четыре года изменился по своей площади, но не по цвету и атмосфере. За этим мемориалом ухаживают все, кому не безразлично это место.

Также мы писали, что в Софийском соборе Киева проходит молитва за Украину с участием президента Владимира Зеленского, первой леди Елены Зеленской и европейских лидеров. В годовщину полномасштабного вторжения таким жестом лидеры стран решили почтить память погибших украинцев от российской агрессии.

Одесса Одесская область Новости Одессы защитники погибшие память
Долженко Екатерина - редактор
Автор:
Долженко Екатерина
