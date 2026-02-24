Відео
Колона пам'яті — одесити не повинні забувати про ціну свободи

Колона пам'яті — одесити не повинні забувати про ціну свободи

Ua ru
Дата публікації: 24 лютого 2026 19:31
Марш пам'яті — одесити пройшлися центром міста з портретами героїв
Колони пам'яті в Одесі.

В Одесі рідні та близькі героїв пройшли Пам'ятною ходою центром міста на згадку про загиблих Захисників та Захисниць України. Колона стартувала від Соборної площі. Одесити з прапорами, портретами та лампадками пройшли колоною до Європейської площі, де розташувався народний меморіал із прапорцями. Головна мета акції — нагадати городянам та гостям міста про ціну сьогодення та про те, що війна триває.

Про це повідомляють журналісти Новини.LIVE з місця подій.

Пам'ять про воїнів

Колона одесита з державними прапорами, портретами загиблих і лампадками пройшла Дерибасівською, далі Європейською вулицею монумент загиблих героїв, що імпровізується. Де поіменно згадали тих, хто віддав свої життя за Україну.

Колона пам'яті — одесити не повинні забувати про ціну свободи - фото 1
Люди стоять в колоні.
Колона пам'яті — одесити не повинні забувати про ціну свободи - фото 2
Жінки з портретами.
Колона пам'яті — одесити не повинні забувати про ціну свободи - фото 3
Люди йдуть ходою.

Наталія Муторицова прийшла із портретом свого загиблого чоловіка Павла. Його шлях в армії почався ще з АТО, а з перших днів повномасштабної війни прийняв рішення знову почати. Сьогодні без нього росте дочка, у спогаді, якою він буде найкращим. Наталя зізнається, що Павло був дбайливим чоловіком і батьком, відкритою та компанейською людиною.

"З ним ніколи не було нудно, він умів підтримати розмову та завжди був душею компанії. Подібні акції є важливими — нас тут чують і не забувають, що ми є", — зазначила Наталія Муторицова.

Колона пам'яті — одесити не повинні забувати про ціну свободи - фото 4
Дружина полеглого захисника.
Колона пам'яті — одесити не повинні забувати про ціну свободи - фото 5
Люди йдуть по Дерибасівській.
Колона пам'яті — одесити не повинні забувати про ціну свободи - фото 6
Жінки обмотані прапорами.

Тетяна Слепченко — мати моряка далекого плавання Юрія Левченка. На момент початку повномасштабної війни її син був у рейсі до Японії. Дізнавшись про те, що Росія бомбить рідну Одесу, кинув усе і повернувся додому — пішов захищати місто. Він загинув 6 березня від ракетного удару по порту. Разом із ним загинуло ще кілька побротимів. Юрій любив життя, сім'ю та Одесу, мав багато друзів, які прийшли провести його в останню путь.

"Такі заходи дуже підтримують морально. Для мене це велика опора, особливо завдяки організації Ангела світла – без цієї підтримки було б важче", — розповіла Тетяна Слепченко.

Колона пам'яті — одесити не повинні забувати про ціну свободи - фото 7
Мати загиблого захисника.
Колона пам'яті — одесити не повинні забувати про ціну свободи - фото 8
Рідні стоять на Європейській площі.

Родичі героїв упевнені, що добрі заходи потрібно проводити якнайчастіше щоб городяни не забували якою ціною дається сьогоднішня свобода.

Колона пам'яті — одесити не повинні забувати про ціну свободи - фото 9
Люди кладуть лампадки.
Колона пам'яті — одесити не повинні забувати про ціну свободи - фото 10
Лампадки біля меморіалу.

Наслідки війни в Одесі

За 1462 дні повномасштабної війни Одеса та область стали справжнім символом незламності, переживши 193 ворожі атаки, пік яких припав на надскладний 2025 рік. Російська агресія забрала життя 244 мешканців регіону, серед яких 13 дітей, а понад 1200 людей отримали поранення. Війна залишила глибокі шрами на обличчі міста: пошкоджено 245 пам’яток культурної спадщини та 11 медзакладів, проте завдяки надзусиллям одеситів уже вдалося відновити знакові об’єкти, як-от Спасо-Преображенський собор та готель "Брістоль". Попри біль втрат і зруйновані фасади, місто продовжує жити, лікувати та боротися, демонструючи всьому світу неймовірну волю до перемоги.

Четверта річниця

Сьогодні в Україні відзначали четверту річницю повномасштабної війни проти РФ. В Одесі від ранку відбулося декілька пам'ятних заходів приурочених до цього дня. Зокрема у парку Шевченка відкрили 25 нових імен полеглих захисників. На церемонію прийшли рідні захисників, небайдужі містяни та офіційні представники.

Крім того, на Потьомкінських сходах розгорнули два величезні прапори України та ЄС. На події були присутні члени італійської делегації. Цей жест став потужним сигналом того, що Одеса залишається невід’ємною частиною великої європейської родини. 

Одеса війна Україна Герой України Новини Одеси 4 роки війни
Долженко Катерина - редактор
Автор:
Долженко Катерина
