Марш пам'яті — одесити пройшлися центром міста з портретами героїв

Колони пам'яті в Одесі. Фото: Новини.LIVE

В Одесі рідні та близькі героїв пройшли Пам'ятною ходою центром міста на згадку про загиблих Захисників та Захисниць України. Колона стартувала від Соборної площі. Одесити з прапорами, портретами та лампадками пройшли колоною до Європейської площі, де розташувався народний меморіал із прапорцями. Головна мета акції — нагадати городянам та гостям міста про ціну сьогодення та про те, що війна триває.

Про це повідомляють журналісти Новини.LIVE з місця подій.

Реклама

Читайте також:

Пам'ять про воїнів

Колона одесита з державними прапорами, портретами загиблих і лампадками пройшла Дерибасівською, далі Європейською вулицею монумент загиблих героїв, що імпровізується. Де поіменно згадали тих, хто віддав свої життя за Україну.

Люди стоять в колоні. Фото: Новини.LIVE

Жінки з портретами. Фото: Новини.LIVE

Люди йдуть ходою. Фото: Новини.LIVE

Наталія Муторицова прийшла із портретом свого загиблого чоловіка Павла. Його шлях в армії почався ще з АТО, а з перших днів повномасштабної війни прийняв рішення знову почати. Сьогодні без нього росте дочка, у спогаді, якою він буде найкращим. Наталя зізнається, що Павло був дбайливим чоловіком і батьком, відкритою та компанейською людиною.

"З ним ніколи не було нудно, він умів підтримати розмову та завжди був душею компанії. Подібні акції є важливими — нас тут чують і не забувають, що ми є", — зазначила Наталія Муторицова.

Дружина полеглого захисника. Фото: Новини.LIVE

Люди йдуть по Дерибасівській. Фото: Новини.LIVE

Жінки обмотані прапорами. Фото: Новини.LIVE

Тетяна Слепченко — мати моряка далекого плавання Юрія Левченка. На момент початку повномасштабної війни її син був у рейсі до Японії. Дізнавшись про те, що Росія бомбить рідну Одесу, кинув усе і повернувся додому — пішов захищати місто. Він загинув 6 березня від ракетного удару по порту. Разом із ним загинуло ще кілька побротимів. Юрій любив життя, сім'ю та Одесу, мав багато друзів, які прийшли провести його в останню путь.

"Такі заходи дуже підтримують морально. Для мене це велика опора, особливо завдяки організації Ангела світла – без цієї підтримки було б важче", — розповіла Тетяна Слепченко.

Мати загиблого захисника. Фото: Новини.LIVE

Рідні стоять на Європейській площі. Фото: Новини.LIVE

Родичі героїв упевнені, що добрі заходи потрібно проводити якнайчастіше щоб городяни не забували якою ціною дається сьогоднішня свобода.

Люди кладуть лампадки. Фото: Новини.LIVE

Лампадки біля меморіалу. Фото: Новини.LIVE

Наслідки війни в Одесі

За 1462 дні повномасштабної війни Одеса та область стали справжнім символом незламності, переживши 193 ворожі атаки, пік яких припав на надскладний 2025 рік. Російська агресія забрала життя 244 мешканців регіону, серед яких 13 дітей, а понад 1200 людей отримали поранення. Війна залишила глибокі шрами на обличчі міста: пошкоджено 245 пам’яток культурної спадщини та 11 медзакладів, проте завдяки надзусиллям одеситів уже вдалося відновити знакові об’єкти, як-от Спасо-Преображенський собор та готель "Брістоль". Попри біль втрат і зруйновані фасади, місто продовжує жити, лікувати та боротися, демонструючи всьому світу неймовірну волю до перемоги.

Четверта річниця

Сьогодні в Україні відзначали четверту річницю повномасштабної війни проти РФ. В Одесі від ранку відбулося декілька пам'ятних заходів приурочених до цього дня. Зокрема у парку Шевченка відкрили 25 нових імен полеглих захисників. На церемонію прийшли рідні захисників, небайдужі містяни та офіційні представники.

Крім того, на Потьомкінських сходах розгорнули два величезні прапори України та ЄС. На події були присутні члени італійської делегації. Цей жест став потужним сигналом того, що Одеса залишається невід’ємною частиною великої європейської родини.